Pronóstico: ¿hasta cuándo sigue la ola de frío en el país?

El avance de un frente frío sobre la región central de la Argentina provocará un marcado descenso de las temperaturas durante este lunes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo también emitió alertas de nivel amarillo por frío extremo para distintas provincias y advirtió sobre la persistencia de condiciones invernales en gran parte del territorio.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el ingreso de aire frío generará mínimas muy bajas, con registros que en algunos sectores caerán por debajo de los 0°C. Además, amplias zonas del país tendrán temperaturas mínimas que no superarán los 10 °C durante el comienzo de la semana.

El pronostico del tiempo

Qué provincias están bajo alerta por frío extremo

El mapa difundido por el SMN muestra alertas amarillas por temperaturas extremas para sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa y parte del norte argentino.

Según explicó el organismo, una alerta amarilla implica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

⚠️ Rige alerta de nivel amarillo por temperaturas extremas: frío para varias provincias.



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Hasta cuándo seguirá el frío

El SMN indicó que el pasaje del frente frío impactará principalmente este lunes. De todas formas, durante los siguientes días también se registrarán las temperaturas más bajas en la región central del país.

Si bien el ambiente frío continuará durante buena parte de la semana, se espera que las condiciones comiencen a estabilizarse de manera gradual a partir de mediados de semana en algunas provincias. Sin embargo, las mañanas seguirán siendo muy frías y persistirá el riesgo de heladas en amplios sectores del centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico del tiempo

Dónde se esperan temperaturas bajo cero

En la proyección elaborada por el SMN, las áreas marcadas en tonos grises corresponden a las regiones donde se prevén valores mínimos inferiores a los 0°C.

Las condiciones más rigurosas se concentrarán en gran parte de la Patagonia, el oeste del país y zonas del centro argentino, donde el aire frío favorecerá la formación de heladas durante las primeras horas del día.

Por otra parte, las áreas señaladas en tonos celestes indican sectores donde las temperaturas mínimas no superarán los 10°C, una situación que abarcará buena parte del territorio nacional.

Frío en la ciudad de Buenos Aires Fabián Marelli

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Ante el frío intenso, las autoridades recomiendan: