Después de 14 años: memes y sorpresa, la reacción de los cordobeses a la nevada en la capital

CÓRDOBA.- “Es Navidad”. Esa fue la primera expresión de Vera Gerchunoff cuando todavía no eran las siete de hoy y su padre, Nicolás, la despertó para que viera por primera vez la nieve. Con su hermana Ema, de 9 años, se abrigaron y salieron a jugar al patio de su casa en Mendiolaza, a apenas 40 kilómetros de esta ciudad. La nevada sorprendió a los cordobeses de la capital provincial y zonas aledañas, donde el último registro de este tipo de fenómeno se dio hace 14 años, el 9 de julio de 2007. En las zonas del Valle de Calamuchita, las Altas Cumbres (oeste provincial) y Los Gigantes (Punilla) sí hay nevadas todos los inviernos. Incluso, este año ya se produjeron.

En la capital y las localidades de los alrededores, y a pesar de que era de madrugada, cambió el ritmo de mucha gente. Marta Perazzolo, abuela de Matilda y Amanda, cuenta que en el barrio cerrado de La Calera, donde viven las niñas, “los chicos salían, en pijamas y abrigados, a jugar”.

Los memes se multiplicaron en paralelo a la caída de los primeros copos. Así las redes se llenaron de imágenes de un vaso de fernet con nieve adentro. También se viralizó el dibujo en la nieve del rostro de Carlos “la Mona” Jiménez. Incluso, hubo ironía política en los mensajes, como el de “Gracias Alberto, un europeo sin nieve es indigno” para referir a una de las últimas frases del Presidente en relación a que los argentinos “venían de los barcos”.

Para Ema, la nieve no es “como se la ve en fotos o en dibujos”, pero alcanzó para cubrir sus expectativas y más. “Me gustó, tuve que entrar dos veces a casa porque me congelaba”, cuenta. Con Vera hicieron una muñeca de nieve, a la que bautizaron Olafa y se valieron de cereales para ponerle la nariz y los ojos.

Las hermanas saltaron en la cama elástica cubierta de nieve y hasta se patinaron en el hielo que se había formado en el medio del entretenimiento. Jugaron a tirar “bolitas” a su padre y a su madre, Magui, que, engripada, las miraba desde la ventana. “Me congelé los dedos y los pies”, dice Vera.

Ema y Vera conocieron la nieve por primera vez

“Igual me tenía que levantar muy temprano porque tenía clases -indica Ema-. Charlamos un ratito sobre la nieve”. Un vaso con copos dentro fue la “presentación” que les hizo el padre a las hermanas antes de que salieran al patio.

Aunque en la ciudad comenzó a nevar alrededor de las 4.30, en varios lugares de las sierras el comienzo fue cerca de las 2 y todavía al mediodía había más de cinco centímetros acumulados, aunque había dejado de caer a aproximadamente a las 5.

En el Valle de Traslasierra, por ejemplo, cubrió Los Pozos, Los Hornillos y localidades desde Las Rabonas hacia Ambul y otras del departamento Pocho y Minas. En el Valle de Punilla, La Cumbre, Capilla del Monte y el cerro Uritorco lucieron blancos, así como Carlos Paz. En Calamuchita, La Cumbrecita y Villa General Belgrano amanecieron también cubiertas.

Ramiro Nievas de ocho años y Renata, su hermana de cuatro, “saltaron” de la cama apenas sus padres les avisaron que nevaba. “Es el día más feliz de mi vida -dijo él-. Pensé que nunca iba a ver nevar”. Es lo mismo que, en otra punta de la ciudad, gritaba Matilda, también de ocho.

El padre de Ramiro y de Renata, Mariano, comenta que “se abrigaron y salieron, se pusieron a saltar, a armar muñecos de nieve. No sentían frío, estaban felices”. Renata, incluso, afirmó, en ese momento, que se sentía “igual que Elsa”, el personaje de la película Frozen.

“¡Qué emoción, me desperté con nieve!”, repite Amanda, de seis años, hermana de Matilda. Aunque a las ocho tenían el primer Zoom de la escuela, las levantaron antes de lo habitual y también salieron. Las hermanas hicieron un video para su tío Francisco, quien vive en Canadá. “Para que vea que no solo él tiene nieve”, dicen.

Mientras algunos empezaban a jugar con la nieve en plena madrugada, una joven de 25 años en el barrio Patricios de la ciudad, tuvo a su quinto hijo en su casa. Roxana Pedernera, coordinadora del 107, describe a este diario que llamaron al servicio que atendió el parto en la vivienda: “Nació una beba de tres kilos, en muy buen estado, pero antes de poder hacer el traslado a la Maternidad Nacional debieron esperar y calefaccionar la ambulancia y taparlas al salir porque caían copos. Eran las cuatro de la madrugada”.

En medio de la nevada, una beba nació en una vivienda de un barrio de la ciudad

El que volvió a salir del freezer después de 14 años fue Tito, un muñeco que en la última nevada en la ciudad hizo Guillermo, un vecino de barrio San Vicente. Lo mantuvieron entre hielos y lo sacaron para fotografiarlo con Blanca, la “novia” que le crearon ahora. Ambos ya están de nuevo en el freezer.

