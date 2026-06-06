Desvío de fondos: denuncian que una asociación civil usaba la “tarjeta social” para gastos en restaurantes y bares

SANTA FE.- La asociación civil “Movimiento Mahatma Gandhi”, con sede en la capital provincial, utilizaba los fondos públicos que el gobierno santafecino le depositaba en la denominada Tarjeta Institucional, casi exclusivamente para gastos en una reconocida hamburguesería de marca extranjera y en restaurantes, bares y kioscos del centro de la ciudad. Claro que, según la normativa vigente, esos fondos debían ser utilizados para adquirir alimentos para abastecer al comedor comunitario de la entidad.

El desvío de fondos salió a luz tras una auditoría realizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, en la que se observaron inconsistencias entre las rendiciones presentadas por la organización y los movimientos registrados en la tarjeta asignada.

Ante las irregularidades comprobadas, el gobierno de la provincia dio de baja la asistencia económica a la entidad y presentó una denuncia penal.

Este viernes, la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que la investigación derivó en una denuncia judicial y en la suspensión de la asistencia alimentaria a la organización. “Nos duele porque los afectados son los chicos y chicas que no recibieron lo que tenían que recibir”, remarcó.

Según un comunicado oficial, los fondos enviados a la entidad estaban destinados a la compra de alimentos para el funcionamiento de un comedor comunitario y la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en los registros analizados se detectaron consumos en locales de comida rápida, restaurantes, bares y kioscos.

Ante estas observaciones, la provincia resolvió suspender de manera inmediata la asistencia a la entidad y remitir la totalidad de las actuaciones a la Justicia para su investigación.

Posición oficial

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la Tarjeta Institucional es un instrumento destinado exclusivamente a la adquisición de alimentos y que solo recibe fondos aportados por el propio Estado para garantizar el funcionamiento de espacios comunitarios.

“La plata destinada a los comedores tiene que terminar en los comedores”, plantearon desde la provincia al remarcar que las auditorías forman parte de un esquema permanente de control de los recursos públicos destinados a políticas sociales.

En tanto, el secretario de Desarrollo Territorial, Lisandro Villar, explicó que las investigaciones buscan garantizar la transparencia en la utilización de los fondos estatales y asegurar que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

Sospechas

En el mismo informe oficial se indicó que, al momento de iniciarse la investigación, La asociación civil “Movimiento Mahatma Gandhi” era encabezada por Luciano “Chano” Rossi, un dirigente social que fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en julio de 2025, tras la finalización de un sumario administrativo, según una resolución difundida oportunamente por el gobierno santafesino.

La resolución 394 de la EPE, concluye resaltando que Rossi debe ser exonerado por “haber usufructuado licencia por enfermedad, con el pago de haberes por parte de la EPE, realizaba otras actividades laborales cotidianas y en horario de desarrollo de tareas de la empresa.

Para respaldar la resolución, la EPE indicó que “se estableció que de los últimos 2.103 días, (Rossi) solo había concurrido a trabajar en 651. A propósito, el dictamen jurídico de la EPE resaltó que “la realidad de los hechos demuestra que el accionar del agente Rossi no fue acorde a lo que corresponde a un buen servidor público, condición indispensable que debe contar cada trabajador de la administración pública”.

Según se comentó, actualmente, Rossi es vocal de la citada organización civil.