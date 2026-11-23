Durante las primeras horas de este lunes feriado, un control de alcoholemia en el barrio porteño de Palermo detuvo a un conductor cuyo resultado en el test fue de 1,41 de alcohol en sangre. El máximo permitido en la Ciudad es de 0,5 gramos, por lo que se le retuvo el vehículo. El hombre, en evidente estado de ebriedad, se quejó del accionar policial y denunció que no tiene dónde vivir.

“Estoy pidiendo que me den el número de su licencia registrada de agente de tránsito”, exigió ante las cámaras de LN+. Con dos latas de cerveza en una bolsa, el hombre aseguró no recordar cuánto le había dado el examen de alcohol.

Ante la consulta de si sabía que estaba incumpliendo la normativa al conducir con más de lo permitido, respondió que “era consciente” de eso. “Estaba a una cuadra de mi casa y dije bueno, llego. Aparte, donde estaba era una reunión en una casa de familia y no me podía quedar”, justificó.

Controles de alcoholemia por el fin de semana largo

Y añadió: “Hubiera podido quedarme a dormir arriba del auto, porque estoy sin vivienda por el momento. Tengo una perimetral en mi casa porque la asistente social vio salir a una persona de sexo femenino de mi casa, preguntó quién era y la bonita de mi suegra dijo que era ‘una de las tantas mujeres’ que yo metía en mi casa. Era solamente una amiga y me pidió quedarse en casa por una noche”.

El hombre, que no dio su identidad, reiteró que el Peugeot incautado es el lugar donde duerme y pasa los días. “Me están dejando sin hogar, tengo que ir a vivir bajo un puente”, lamentó minutos más tarde en diálogo con C5N.

“La semana pasada me hicieron un control de alcoholemia y primero dio 0,51; después 0,25 y después 0. Ahora les pedí si me podían hacer un cuarto control y dijeron que no, que ya estaba hecho y era suficiente. Ellos deciden lo que quieren”, denunció.

Sobrepasar el límite permitido y dar positivo en el control de alcoholemia en la Ciudad conlleva multas que van desde los $142.000 hasta más de 2.000.000, sumado al pago por la retención del vehículo y de la licencia de conducir.

Antecedente

Un conductor dio alcoholemia positiva en la autopista Buenos Aires-La Plata y culpó al enjuague bucal

Hace pocas semanas también ocurrió otro incidente con un conductor alcoholizado. En ese caso, el hombre de 53 años fue demorado durante un control vial realizado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Dock Sud, luego de que un test de alcoholemia arrojara un resultado de 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al conocer el resultado, el conductor intentó justificar el positivo con una explicación que sorprendió a los agentes: “Es Listerine, señorita, puede ser por el enjuague bucal”. El episodio, ocurrido el martes alrededor de las 10 de la mañana, fue informado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en su sitio web oficial.

Los agentes de tránsito identificaron al infractor como un vecino del partido de San Martín que conducía un Volkswagen Gol Trend. La insólita explicación del automovilista evocó una de las frases más célebres de Carlos Salvador Bilardo. Cuando era entrenador de Estudiantes de La Plata, fue acusado de consumir alcohol durante un partido frente a River en el estadio Monumental. Ante la consulta de una fiscal, el DT rechazó la acusación con una respuesta que quedó en la historia del fútbol argentino: “Es Gatorade, señorita”.