La madrugada de este domingo comenzó con un fuerte accidente sobre la autopista Panamericana, donde cuatro autos protagonizaron un choque múltiple que provocó un corte total en más de cuatro kilómetros de la calzada. Poco antes de las 8, el tránsito a la altura de la ciudad de Boulogne, en el partido de San Isidro, estaba siendo desviado debido a la interrupción en la circulación.

Este siniestro se produjo horas después y a sólo un kilómetro del violento choque entre dos autos y un colectivo que dejó tres muertos en la misma autopista. En este caso no hubo víctimas fatales, pero cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Central de San Isidro y se desconoce su estado de salud.

El choque en el kilómetro 22 (mano a la provincia de Buenos Aires) se inició, según el relato de testigos, cuando un Volkswagen Tera impactó —por razones que aún se desconocen— contra una Peugeot Partner, lo que hizo que ambos vehículos volcaran. La camioneta quedó ubicada de lado sobre la colectora, mientras que el auto frenó en el medio de uno de los carriles de la Panamericana.

Al ver lo ocurrido, los autos que circulaban por la autopista comenzaron a disminuir la velocidad para esquivar a los vehículos involucrados. Entonces, un Ford Focus que había reducido la marcha fue impactado por detrás por un Toyota Corolla, dio un par de trompos y logró frenar en otro de los carriles.

Los cuatro vehículos (uno de ellos un auto de aplicación), detallaron en LN+, presentan destrucción total por los fuertes choques, por lo que deberán esperar a ser retirados por grúas. Ese tramo de la Panamericana se cortó minutos después del accidente, cerca de las 4, y permanecía cerrado al tránsito. Los vehículos son desviados por colectora a la altura de Capitán San Martín, lo que generó demoras en la circulación. A los conductores de los cuatro vehículos se les realizó un examen de alcoholemia, que dio negativo.

Choque fatal

El sábado por la mañana ocurrió un fatal incidente de tránsito también en la autopista Panamericana, pero en el kilómetro 21. Según pudo saber LA NACION, chocaron dos autos y un colectivo a la altura de Avenida Márquez, en el partido de San Isidro. Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas, confirmó Autopistas del Sol (Ausol), empresa concesionaria de la Panamericana.

El otro choque fatal en la Panamericana

La colisión fue sobre el carril lento poco después de las 5 en sentido a la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las primeras informaciones, por causas que aún son materia de investigación, un Volkswagen modelo Vento colisionó con la parte trasera de un colectivo de la línea 21. El vehículo se incendió y la destrucción fue total. Además, a raíz del impacto, un Volkswagen Suran rojo quedó involucrado.

Personal de emergencias y de Ausol se desplazaron al lugar y confirmaron un primer fallecido. Sin embargo, una hora después se indicó que otras dos personas murieron. Las tres víctimas se encontraban dentro del Vento incendiado y los cuerpos estaban calcinados, según pudo confirmar este diario.