Un conductor dio positivo de alcoholemia en la autopista Buenos Aires-La Plata y culpó al enjuague bucal

Un conductor de 53 años fue demorado durante un control vial realizado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Dock Sud, luego de que un test de alcoholemia arrojara un resultado de 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al conocer el resultado, el hombre intentó justificar el positivo con una explicación que sorprendió a los agentes: “Es Listerine, señorita, puede ser por el enjuague bucal”.

Un conductor dio alcoholemia positiva en la autopista Buenos Aires-La Plata y culpó al enjuague bucal

El episodio, ocurrido el martes alrededor de las 10 de la mañana, fue informado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en su sito web oficial.

Los agentes de tránsito identificaron al infractor como Martín Marinucci un vecino del partido de San Martín que conducía un Volkswagen Gol Trend.

La insólita explicación del automovilista evocó una de las frases más célebres de Carlos Salvador Bilardo.

Cuando era entrenador de Estudiantes de La Plata fue acusado de consumir alcohol durante un partido frente a River en el estadio Monumental. Ante la consulta de una fiscal, el DT rechazó la acusación con una respuesta que quedó en la historia del fútbol argentino: “Es Gatorade, señorita”.

En la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente la normativa de Alcohol cero al volante. La legislación establece la prohibición de conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre, por lo que un resultado positivo constituye una infracción a las normas de tránsito.

“Fue el vinagre”

En vísperas de las fiestas de 2025, en uno de los operativos sobre la Ruta 11 en la Costa Atlántica, un hombre que circulaba con 1,21 gramos de alcohol en sangre intentó justificar el resultado con una explicación igualmente irrisoria: aseguró que no había consumido bebidas alcohólicas, sino vinagre.

Pinamar: conductor da positivo con 1,21 g/L y culpa al vinagre en una excusa que se vuelve viral

“¿Tomó alcohol, señor?”, le preguntó una oficial mientras aguardaban el resultado de la pipeta. “No, le comentaba que tomé vinagre...”, respondió el hombre, que insistió varias veces en que no bebía alcohol. La reacción de los agentes quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales.

Las autoridades bonaerenses sostienen que este tipo de controles busca generar condiciones de circulación más seguras y reducir la incidencia de siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.