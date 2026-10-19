Día contra el Cáncer de Mama: advierten que el 41% de las mujeres no se hacen la mamografía con la frecuencia aconsejada

El desafío principal para la detección temprana del cáncer de mama actualmente no parecería ser tanto hacerse la primera mamografía como sostener ese control de rutina en el tiempo, de acuerdo con una encuesta que indagó la distancia entre lo que las mujeres saben y lo que hacen a propósito del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre.

Mientras que el 84% de las mujeres mayores de 40 años –edad en la que, en general, empieza a indicarse el control inicial cuando no hay antecedentes de riesgo– se hizo una mamografía alguna vez, el 41% de ellas no lo realiza con la frecuencia recomendada por un profesional. A la vez, la consulta ginecológica anual aumenta cuatro veces la posibilidad de cumplir con esa recomendación.

Los datos surgen del Índice de Concientización sobre Salud Mamaria Argentina 2026, presentado por la Fundación Instituto Natura y la Asociación Civil Surcos. “Cuatro de cada diez mujeres mayores de 40 que ya accedieron al estudio mamográfico no logran mantener la continuidad requerida para un monitoreo epidemiológico eficaz”, señalaron.

Las causas más mencionadas son no tener una “frecuencia fija” para el estudio, hacerlo con un intervalo de más de dos años –lo recomendado es uno o dos años, según lo indique el profesional– o realizarlo “únicamente” si aparece algún síntoma, como dolor, por ejemplo.

En cambio, entre los motivos para no hacerse la primera mamografía pesaron más las dudas por falta de información: “No sé si tengo la edad”, “No sé si necesito hacérmela”, “No tengo síntomas” o “El médico no me la pidió”. El 46%, en el relevamiento, no se había realizado aún un control mamográfico. Otros factores fueron la falta de tiempo, la dificultad para conseguir turno o temor al dolor.

Se estima que en el país se detectan poco más de 20.000 casos nuevos de cáncer de mama anualmente Getty Images

Se estima que en el país se detectan poco más de 20.000 casos nuevos anualmente, lo que representa uno de cada tres de todos los tumores detectados en la población femenina. La mayoría (ocho de cada diez) de esos diagnósticos ocurren a partir de los 50 años de edad. Desde mayo último, junto con la insuficiencia renal crónica, el cáncer pasó a ser una enfermedad de notificación obligatoria al sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

En 2024, de acuerdo con las últimas estadísticas vitales nacionales publicadas, hubo 5912 decesos atribuidos a la enfermedad. Ese nuúmero, según comunicó el Ministerio de Salud de la Nación, se traduce en un descenso de la tasa de mortalidad del 14% con relación a 2014 al bajar de 17,8 a 15,4 fallecimientos por cada 100.000 mujeres. “Aunque la disminución es sostenida, la enfermedad continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres, por lo que la detección temprana y el acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento siguen siendo fundamentales”, expresaron desde esa cartera.

Esa tendencia observada por la Dirección Nacional de Cáncer, que se mantendría “a un ritmo anual del 1,7%” según tradujeron en el Servicio de Servicio de Oncología del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), podría atribuirse “al diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos”, ampliaron.

“Cuando se detecta en estadios iniciales y se trata oportunamente, el cáncer de mama tiene altas probabilidades de curación. Por eso, es fundamental realizar controles ginecológicos periódicos y consultar ante la aparición de bultos, cambios en la piel o el pezón, secreción o sangrado por el pezón. El autoexamen puede ayudar a reconocer cambios en las mamas, pero no reemplaza la mamografía ni es un método de detección temprana”, completaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Esa cartera recomienda que las mujeres de entre 50 y 69 años sin antecedentes personales ni familiares de la enfermedad se hagan ese estudio por imágenes cada uno o dos años. Antes de los 50 o después de los 69 años, “deben consultar para evaluar la conveniencia y la frecuencia del estudio”. En tanto, hay provincias que aconsejan iniciar los controles desde los 40 años, en sintonía con los lineamientos de la Sociedad Argentina de Mastología. Si existen antecedentes o factores de riesgo, esa indicación general difiere según cada caso.

La consulta ginecológica anual aumenta cuatro veces la posibilidad de cumplir con la recomendación HM - HM

Conocimiento de las recomendaciones

En el nuevo relevamiento, el conocimiento de esas recomendaciones fue bajo, aunque con diferencias por nivel socioeconómico. En promedio, solo un 36% de las mujeres sabe la edad en la que se recomienda el inicio del estudio en la población general, sin síntomas. Y un 71% desconoce que en el sistema público podría hacerse una mamografía con prioridad, más allá de la edad, si tuviera síntomas o antecedentes de riesgo.

Asciende al 80% la proporción de mujeres sin información sobre las normas que garantizan la cobertura integral de la mamografía anual, las ecografías mamarias complementarias y las biopsias. Un 84% no sabe que la reconstrucción mamaria con provisión de prótesis tras una mastectomía (extirpación de la mama) es parte del tratamiento quirúrgico.

“La mitad de las mujeres confunde los exámenes de detección y confirmación. El 53% reconoce a la mamografía como la herramienta para detectar posibles anomalías y el 47% identifica la biopsia como el procedimiento que permite confirmar un diagnóstico. Es decir que las mujeres conocen algunas partes del proceso, pero no siempre cuentan con información suficiente para comprender la ruta completa de detección”, señalan los autores de la encuesta, realizada con la consultora Quiddity.

El índice se elaboró a partir de una consulta online durante junio y julio a una muestra de 1077 mujeres, de 18 años en adelante, representativa de la población femenina del país. Respondieron sobre 29 indicadores de conocimiento y prácticas asociadas a disminuir riesgos, detección temprana y tratamiento del cáncer de mama. El resultado detectó, a la vez, una “fuerte asociación” entre los controles ginecológicos y la realización de las mamografías. Entre las mujeres de 40 años o más que concurren al ginecólogo una o dos veces por año, el 79% se hizo el estudio. Pero eso cae al 20% entre las mujeres que no van periódicamente al ginecólogo, en lo que para la fundación representa la continuidad del contacto con el sistema de salud.

La conmemoración del “Octubre Rosa”, el color elegido para generar conciencia sobre la enfermedad, impulsa la toma de conciencia de la importancia de la detección temprana con charlas y la invitación a hacerse el control mamario. La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec), por ejemplo, tiene cupos para mujeres que no tienen cobertura (más información en www.lalcec.org.ar). Desde la entidad, señalaron que mientras que el lazo rosa le dio gran visibilidad a la enfermedad, “la concientización por si sola no alcanza si no se traduce en una consulta médica. Muchas mujeres saben que deben hacerse la mamografía, pero la van postergando”.

Mientras que el lazo rosa le dio gran visibilidad a la enfermedad, “la concientización por si sola no alcanza si no se traduce en una consulta médica", dicen los especialistas

De hecho, en el Servicio de Ginecología del Hospital de Clínicas resumieron en tres los errores de concepto más comunes entre las pacientes que suelen retrasar la consulta. “Muchos de los mitos que todavía circulan sobre el cáncer de mama pueden generar una falsa sensación de seguridad o, por el contrario, temor a realizarse los estudios correspondientes”, señaló Gustavo Cortese, jefe de la Sección de Patología Mamaria del hospital universitario. Son:

Si no me duele, no tengo cáncer de mama. En las etapas iniciales, el cáncer de mama puede no producir síntomas ni ser palpable, según explicó el profesional. La mamografía permite identificar lesiones antes, por lo que indicó que “no es recomendable esperar” hasta entonces para realizar los controles.

En las etapas iniciales, el cáncer de mama puede no producir síntomas ni ser palpable, según explicó el profesional. La mamografía permite identificar lesiones antes, por lo que indicó que “no es recomendable esperar” hasta entonces para realizar los controles. Si no tengo antecedentes familiares, no voy a tener cáncer de mama. Los antecedentes son “un factor de riesgo importante”, según definió Cortese, pero aclaró que “no son una condición necesaria” para que aparezca la enfermedad porque “la mayoría de los casos son esporádicos” y responden a “una combinación de factores”.

Los antecedentes son “un factor de riesgo importante”, según definió Cortese, pero aclaró que “no son una condición necesaria” para que aparezca la enfermedad porque “la mayoría de los casos son esporádicos” y responden a “una combinación de factores”. La mamografía puede provocar cáncer. El estudio por imágenes utiliza rayos X en dosis bajas y Cortese explicó que “sus beneficios para la detección temprana superan ampliamente los riesgos asociados”, por lo que sigue siendo “una herramienta fundamental para identificar lesiones que todavía no pueden detectarse” con el examen físico o el autoexamen mamario.

Entre el 2 y 13 de noviembre, en el Clínicas va a haber una campaña para mujeres de entre 40 y 65 años que ofrecerá examen físico, consejo profesional y, también, el estudio mamográfico (hay que solicitar turno a turnosprevencioncancerdemama@gmail.com).

Es importante prestar atención a cambios inusuales en las mamas (aparición de un bulto en el pecho o la axila, modificaciones de la forma o el tamaño, retracción de la piel o del pezón, enrojecimiento, descamación o inflamación). Ante cualquiera de estos signos, hay que consultar al equipo de salud sin demora”, dijo Cortese.

“Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y fibra, junto con la actividad física regular, es parte de las recomendaciones para reducir riesgos y mejorar la salud general”, sostuvo.

“Los controles mamarios son parte del cuidado integral de la salud de la mujer. No se debe esperar a tener un síntoma para consultar. El cáncer de mama puede desarrollarse de manera silenciosa, sin dolor y sin producir cambios visibles o palpables”, dijo María Eloísa Godino, especialista en diagnóstico por imágenes mamarias e integrante de la Unidad de Tumores Mamarios del IADT. Desde el Servicio de Oncología del instituto, aclararon que entre un 5% y 10% de todos los casos son formas tumorales hereditarias. “Por eso, no tener antecedentes familiares no elimina el riesgo”, insistieron.