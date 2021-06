Las graves acusaciones de Sinéad O’Connor contra Prince: “Era un abusador violento”

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor se ha enfrentado cara a cara con varios capítulos de su pasado al escribir sus memorias. En el libro, de próxima publicación, la artista habla de su lucha con la fama y recuerda un encuentro con Prince que califica de perturbador y que habría sucedido en su “macabra mansión de Hollywood” en 1991.

Un año después del lanzamiento del mayor éxito de su carrera en 1990, con su versión de la canción del fallecido autor de “Nothing Compares 2 U”, O’Connor fue convocada una noche a la casa de la superestrella musical. En un extracto de sus memorias, sobre las que habló en una conversación con The New York Times, Sinead afirma que Prince la retó por su comportamiento en las entrevistas, alentó a su mayordomo para que le sirviera la sopa que ella se había negado a tomar repetidamente y sugirió una pelea de almohadas que no resultó del agrado de la entonces joven artista.

O’Connor denuncia que el músico rellenó su almohada “con algo duro que él había deslizado en su funda”, en una noche que describe como una “experiencia aterradora”. El trato de él habría sido tal que Sinéad escapó “a pie en medio de la noche” solo para que Prince la acechara con su auto saltando del vehículo y persiguiéndola por la ruta.

“Tenés que estar loco para ser músico, pero hay una diferencia entre estar loco y ser un abusador violento de mujeres”, le dijo Sinéad al medio estadounidense al recordar la experiencia con el cantante fallecido en abril de 2016 a los 57 años.

O’Connor, que se hace llamar Shuhada Davitt después de convertirse al Islam, apuntó sin embargo que aún así, el hecho de que su canción más conocida haya sido escrita por Prince no le molesta. “Es mi canción”, sostuvo.

Sobre su relación con la fama y la exposición pública, O’Connor afirmó haberse sentido identificada con otras estrellas que vinieron después de ella como Amy Winehouse y Britney Spears. “Lo que le hicieron a Britney Spears fue repugnante. Si conocieras a un extraño en la calle llorando, la abrazarías. No empezarías a sacarle fotos”, dijo la cantante tras recordar el día en que Spears fue tildada de “loca”, tras afeitarse la cabeza. “¿Por qué decían que estaba loca por eso?”, se preguntó.

La compositora irlandesa todavía se afeita la cabeza ella misma cada 10 días y luce su look característico. “Simplemente no me siento yo cuando tengo pelo”, dijo quien habitualmente utiliza un hiyab encima. O’Connor escribió la primera parte de sus memorias en 2015, pero después de someterse a una histerectomía y atravesar “un colapso total” tras varias internaciones, le tomó tiempo retomar el proyecto.

La artista también confirmó que, tras la publicación del que será su último disco en 2022, espera dar un paso al costado de la música. “Ha sido un viaje de cuarenta años. Es hora de poner los pies en alto y hacer realidad otros sueños. Supongo que el libro me hizo darme cuenta de que soy mi propia jefa”, afirmó.

LA NACION