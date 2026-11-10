Día de la Tradición: por qué se celebra hoy en la Argentina y las mejores frases del gaucho Martín Fierro para enviar por WhatsApp
El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro se convirtieron en emblemas de la cultura gauchesca
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El Día de la Tradición se conmemora el 10 de noviembre de cada año en la Argentina, una fecha dedicada a rendir tributo a la cultura y costumbres autóctonas. La jornada se centra en destacar la importancia de la identidad nacional, sus símbolos y tradiciones afines. El día fue constituido, también, en homenaje a José Hernández, el poeta y político argentino quien fue autor del Martín Fierro, una de las obras de la literatura argentina más importantes e influyentes para la identificación gauchesca.
¿Por qué se celebra hoy?
Fue en 1939 cuando el poeta Francisco Timpone propuso crear esta jornada con el objetivo de rendir homenaje a José Hernández. La fecha elegida fue el día de su nacimiento, el 10 de noviembre de 1834.
Nacido en el actual partido de General San Martín, fue sobrino de Juan Martín de Pueyrredón, un reconocido político y militar argentino. Gracias a esta influencia, realizó su formación como combatiente. Sin embargo, debido a su fuerte interés por la ilustración, estudió periodismo, profesión que lo llevó a exiliarse en Brasil. A sus 38 años, volvió al país y dio comienzo a una de las etapas más importantes de su carrera. Escribió El Gaucho Martín Fierro, un poema narrativo escrito en verso, que se convirtió en la máxima exposición del género gauchesco. La obra aborda la vida de los gauchos, una temática poco popular en la época que generó curiosidad en los lectores.
Gracias a su creatividad y capacidad de relatar la cultura autóctona, obtuvo un gran reconocimiento, por lo que escribió una segunda parte nombrada La vuelta de Martín Fierro, publicada en 1879. El éxito fue traducido a más de 70 idiomas y adaptada al cine y al teatro.
Su carrera política también experimentó diversos triunfos. Fue diputado por la provincia de Buenos Aires, Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y senador provincial de Buenos Aires hasta 1885. José Hernández falleció el 21 de octubre de 1886 a sus 51 años a causa de una afección cardíaca.
Las mejores frases del gaucho Martín Fierro para enviar por WhatsApp
- “Los hermanos sean unidos porque ésa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de ajuera”
- “El que va por esta senda cuanto sabe desembucha, y aunque mi cencia no es mucha, esto en mi favor previene; yo sé el corazón que tiene el que con gusto me escucha.”
- “Mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir, y empezaré por pedir, no duden de cuanto digo; pues debe crerse al testigo si no pagan por mentir.”
- “Junta experiencia en la vida, hasta pa’ dar y prestar, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto, como el sufrir y el llorar.”
- “Y al que le toca la herencia donde quiera halla su ruina. Lo que la suerte destina no puede el hombre evitar. Porque el cardo ha de pinchar es que nace con espina.”
- “Yo soy toro en mi rodeo Y toraso en rodeo ajeno; Siempre me tuve por güeno Y si me quieren probar Salgan otros a cantar Y veremos quien es menos.”
- “Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar, y nadie se atreva a corregirle la plana; no pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar.”
- “Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de el: siempre el amigo más fiel es una conducta honrada.”
- “Hay hombres que de su cencia, Tienen la cabeza llena; Hay sábios de todas menas, Mas digo sin ser muy ducho— Es mejor que aprender mucho, El aprender cosas buenas.”
- “Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato que nunca peleo ni mato sinó por necesidá, y es que a tanta adversidá sólo me arrojó el mal trato.”