Día de la Tradición: por qué se celebra hoy en la Argentina y las mejores frases del gaucho Martín Fierro para enviar por WhatsApp

Litografía sobre Martín Fierro: el famoso gaucho inspiró a la cultura argentina Carlos Alonso.

El Día de la Tradición se conmemora el 10 de noviembre de cada año en la Argentina, una fecha dedicada a rendir tributo a la cultura y costumbres autóctonas. La jornada se centra en destacar la importancia de la identidad nacional, sus símbolos y tradiciones afines. El día fue constituido, también, en homenaje a José Hernández, el poeta y político argentino quien fue autor del Martín Fierro, una de las obras de la literatura argentina más importantes e influyentes para la identificación gauchesca.

¿Por qué se celebra hoy?

Fue en 1939 cuando el poeta Francisco Timpone propuso crear esta jornada con el objetivo de rendir homenaje a José Hernández. La fecha elegida fue el día de su nacimiento, el 10 de noviembre de 1834.

Nacido en el actual partido de General San Martín, fue sobrino de Juan Martín de Pueyrredón, un reconocido político y militar argentino. Gracias a esta influencia, realizó su formación como combatiente. Sin embargo, debido a su fuerte interés por la ilustración, estudió periodismo, profesión que lo llevó a exiliarse en Brasil. A sus 38 años, volvió al país y dio comienzo a una de las etapas más importantes de su carrera. Escribió El Gaucho Martín Fierro, un poema narrativo escrito en verso, que se convirtió en la máxima exposición del género gauchesco. La obra aborda la vida de los gauchos, una temática poco popular en la época que generó curiosidad en los lectores.

José Hernández, autor del Martín Fierro LA NACION

Gracias a su creatividad y capacidad de relatar la cultura autóctona, obtuvo un gran reconocimiento, por lo que escribió una segunda parte nombrada La vuelta de Martín Fierro, publicada en 1879. El éxito fue traducido a más de 70 idiomas y adaptada al cine y al teatro.

Su carrera política también experimentó diversos triunfos. Fue diputado por la provincia de Buenos Aires, Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y senador provincial de Buenos Aires hasta 1885. José Hernández falleció el 21 de octubre de 1886 a sus 51 años a causa de una afección cardíaca.

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