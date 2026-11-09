La ciudadanía argentina ve modificada su rutina en la segunda semana del mes por la visita del papa León XIV al país, y los docentes y estudiantes que se pregunten si hay clases mañana, martes 10 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, pueden saber con exactitud cómo procederán los establecimientos educativos.

Por el feriado en la Ciudad, no habrá clases en los distintos niveles de enseñanza

¿Hay clases mañana, martes 10 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires?

De acuerdo al decreto 1103/2026, que lleva l afirma dle Presidente Javier Milei, se declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

Por ende, se estableció que será feriado el martes 10, en la provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires; y no habrá clases en ambos territorios, dado que la actividad escolar queda comprendida por esta medida.

Cómo funcionan los servicios el martes 10 de noviembre

Además, las oficinas de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada; los colectivos que circulan por el perímetro de la Ciudad funcionarán con frecuencia de días feriados.

Tampoco habrá actividad presencial en las entidades bancarias de todo el país, en el marco del feriado vinculado a la visita del Sumo Pontífice.

El servicio de Subte y Premetro, en tanto, tendrá horario de día hábil, más un servicio especial nocturno. la extensión horaria será en la Línea D hasta la 1.30 con servicio de desconcentración, más operativo de desconcentración en Línea H con dos estaciones abiertas (Pueyrredón y Once).

Los supermercados funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

Sobre el estacionamiento en CABA, cabe aclarar que estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21.

Para quienes circulen por la Ciudad de Buenos Aires, es recomendable la consulta del mapa de cortes de calles previsto por el Gobierno porteño, dado que habrá controles policiales y restricción vehicular en las zonas en las que se mueva el Sumo Pontífice.

El martes 10 de noviembre el papa León XIV tendrá actividades en CABA y en Córdoba TIZIANA FABI - AFP

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026