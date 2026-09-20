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Día de los Novios: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp
Es una fecha en que las parejas celebran su amor y expresan lo que sienten por el otro a través de palabras de afecto y cariño; conocé cómo podés agasajar a quien más querés
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LA NACION
El Día de los Novios se celebra en Argentina cada 20 de septiembre como una antesala al inicio de la primavera, estación asociada habitualmente al amor. Al igual que en San Valentín, durante esta jornada las parejas suelen salir a festejar, dedicarse mensajes en redes sociales, intercambiar obsequios o enviarse frases afectuosas.
150 frases de amor para compartir en el Día de los Novios en la Argentina
- “Cada día a tu lado es una nueva aventura de amor y felicidad. ¡Feliz Día de los Novios!”
- “Te amo más de los que mis palabras pueden expresar y me han permitido darte a entender”.
- “Amarte es lo más fácil y natural del mundo. Hoy celebro tener a la mejor novia a mi lado”.
- “Te quiero como para escuchar tu risa toda la noche y dormir en tu pecho, sin sombras ni fantasmas. Te quiero como para no soltarte jamás”. ― Mario Benedetti
- “Eres mi lugar favorito donde quiero quedarme para siempre. Te amo, mi vida”.
- “Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo”― Jorge Luis Borges
- “Los finales felices no existen, porque las historias más hermosas nunca terminan”.
- “¡Feliz Día de los Novios! Cada momento contigo es único y especial”.
- “Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos”. – Pablo Neruda
- “Eres la ladrona más hermosa que se ha robado mi corazón. ¡Feliz día, mi amor!”
- “¡Feliz Día de los Novios! No existe sobre la tierra ningún hombre que me haya hecho más feliz que vos”.
- “Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección”. – Antoine de Saint-Exupéry
- “Tu sonrisa ilumina mis días y tu amor llena mi vida de felicidad. Feliz Día de los Novios”.
- “Hay un secreto para vivir feliz con la persona amada: no pretender modificarla”. ―Simone de Beauvoir
- “Me encanta estar contigo, porque es como sentirme volando en las nubes”.
- “Somos imperfectos, pero somos perfectamente el uno para el otro”.
- “¡Feliz Día de los Novios! Nunca me cansaré de decirte cuánto te amo”.
- “No ser amados es una simple desventura; la verdadera desgracia es no amar”― Albert Camus
- “Sos mi primer pensamiento cuando me despierto y el último cuando duermo”.
- “Sos el mejor capítulo de mi vida y quiero seguir escribiendo nuestra historia juntos”.
- “Ver un mensaje tuyo en el celular es lo que llena de alegría mis días. Feliz día al mejor novio”.
- “El amor no tiene edad: siempre está naciendo”. ― Blaise Pascal
- “Contigo aprendí que el verdadero amor es estar presente en cada detalle ¡Feliz Día de los Novios!”
- “Y desde entonces soy porque tú eres. Y desde entonces eres, soy y somos. Y por amor seré, serás, seremos”. – Pablo Neruda
- “Cada beso tuyo es un recordatorio de que el amor verdadero existe. Te amo”.
- “Nuestro amor es mi mayor tesoro. Te amo cada día más”.
- “¡Feliz Día de los Novios! Amarte es el mejor sentimiento del mundo”.
- “Cada segundo a tu lado me confirma lo afortunado que soy por tenerte como compañera de vida”.
- “Amar es quemarse, es arder”. – Jane Austen
- “Yo no buscaba nada, pero a vos te encontré. Feliz Día de los Novios, mi amor”.
- “Desde que te conocí, supe que sos la persona con la que quiero compartir cada instante. Te amo, hermosa”.
- “A tu lado, el mundo tiene más sentido y los días tienen más color.”
- “¡Feliz Día de los Novios! Amarte es el privilegio más grande que la vida me ha dado”.
- “Contigo aprendí lo que es el amor verdadero, sin condiciones ni barreras”.
- “Eres el mejor regalo que la vida me ha dado, y no hay un solo día en el que no te agradezca por eso”.
- “El amor es una promesa; una vez que se da, nunca se olvida”. – John Lennon
- “Cada vez que me pierdo en tus ojos, encuentro el sentido de todo”.
- “¡Feliz Día de los Novios! No sé si existe la felicidad completa, pero yo soy completamente feliz estando a tu lado”.
- “Lo vacío de mis días se llenan con tu hermosa sonrisa, mi amor”.
- “Sé que es muy cursi, pero tú eres el príncipe azul de mis sueños”.
- “Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz; hoy mañana siempre hasta el fin”. – Natalia Lafourcade
- “Te elijo hoy, mañana y siempre. Feliz Día, mi vida”.
- “Eres la historia de amor más linda que el destino está escribiendo en mi vida”.
- “En cada abrazo, en cada beso, encuentro mi lugar en el mundo. Te amo infinitamente”
- “Cada momento contigo es un regalo que atesoro. ¡Gracias por ser el mejor compañero de vida!”
- “El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males”. ― Leonard Cohen
- “¡Feliz Día de los Novios! Mi corazón late más fuerte desde el día que te conocí”.
- “Eres el sueño que nunca quiero dejar de vivir. Te amo con todo mi corazón”.
- “El amor que compartimos es lo más bello que me ha pasado. ¡Feliz día!”.
- “Y una cosa puedo jurar: yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar”. — Frida Kahlo
- “Cada día a tu lado es una bendición y un nuevo motivo para amarte más. ¡Feliz Día de los Novios!”
- “Mi mayor fortuna es haberte encontrado y poder compartir la vida contigo”.
- “A tu lado he encontrado la felicidad que siempre soñé”.
- “Amor: una palabra, pero llega alguien y le da sentido a ese significado”.
- “Cuando te cruzas en mi cabeza, solo puedo pensar en lo mucho que te quiero”
- “Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”. ― Julio Cortázar
- “Cada vez que te miro, recuerdo lo afortunado que soy de tenerte como mi compañera de vida. Te amo hoy y siempre”.
- “Eres mi más grande aventura, mi mayor amor y mi mejor amigo/a. ¡Feliz Día de los Novios!”
- “A tu lado, cada día se siente como un hermoso viaje”.
- “Eres lo mejor que tengo en mi vida. ¡Gracias por existir!”
- “Feliz Día de los Novios, mi amor. Eres mi roca, mi apoyo y mi mayor inspiración”.
- “Tenerte a mi lado es un privilegio que no doy por sentado. Te amo”.
- “Amar no es solo un sentimiento, es una decisión” – Paulo Coelho
- “El amor que siento por ti es incondicional y eterno. ¡Feliz día!”
- “Si todo pereciera y él quedara, yo seguiría existiendo, y si todo quedara y él desapareciera, el mundo me sería del todo extraño, no me parecería que soy parte de él”. ― Emily Brontë
- “Eres la melodía que llena mis días de alegría y amor. ¡Feliz día!”
- “Conectar contigo es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida, eres el hombre que siempre quise para mí”.
- “Amarte es lo más fácil que he hecho en mi vida”.
- “No hay rincón del mundo donde prefiera estar que a tu lado. Gracias por ser tan especial”.
- “El amor no mira con los ojos, sino con el alma”. ― William Shakespeare
- “Cada vez que te veo, mi corazón late un poco más rápido y me recuerda lo afortunado/a que soy”.
- “Gracias por cada risa compartida, por cada abrazo y por cada palabra de amor. ¡Feliz Día!”
- “Eres el hombre de mi vida, no podría imaginar mi presente ni mi futuro sin ti”.
- “Amarte me ha enseñado que lo más importante no es lo que hacemos, sino con quién lo compartimos”.
- “No necesito nada más en este mundo, solo tenerte a ti a mi lado”.
- “Tanto tiempo, tanto espacio, tantas personas y solo tú iluminas mi camino”.
- “Con vos aprendí que el amor no se trata de perfección, sino de aceptación y apoyo mutuo”.
- “Me da igual que en el mundo existan miles de hombres, porque el único que mi importa me ha entregado su corazón”.
- “Amar es ser vulnerable”. – C.S. Lewis
- “El mundo es más bello y la vida más dulce desde que te tengo a mi lado. ¡Feliz Día de los Novios, amor mío!”
- “Gracias por ser mi compañero/a de vida y mi mayor amor”.
- “Te dejaré estar en mis sueños si yo puedo estar en los tuyos”. ― Bob Dylan
- “Cada vez que me mirás, siento que el mundo se detiene y solo existimos vos y yo”.
- “Gracias por cada risa compartida, por cada abrazo y por cada palabra de amor. Feliz Día de los Novios”.
- “¡Feliz Día de los Novios! Hacés que la vida sea más dulce, más alegre y más plena”.
- “Amar es saber que, aunque el tiempo pase, nuestros corazones seguirán latiendo juntos”.
- “Con vos aprendí que la felicidad no es un lugar, es una persona. Y esa persona sos vos.”
- “Para el hombre más espectacular que he conocido, quiero que sepas que sos el amor de mi vida. ¡Feliz Día de los Novios!”
- “No existen palabras que describan la felicidad que siento cada vez que te pienso”.
- “El amor es tocar almas”. ― Joni Mitchell
- “Gracias por hacer mi vida más hermosa con tu presencia”.
- “Sos el amor de mi vida, mi compañero/a de aventuras, y siempre serás mi elección”.
- “Con vos he descubierto que el amor verdadero se construye día a día. Feliz día, hermoso”
- “¡Feliz Día de los Novios! Gracias por llenar mi vida de luz y de amor incondicional.”
- “Te amo hoy más que ayer, pero menos que mañana”.
- “Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos”. ― Bertrand Russell
- “Feliz Día, mi amor. A tu lado, todo es más sencillo y cada problema se convierte en un reto a superar juntos”.
- “El amor es un regalo que puedes seguir dando una y otra vez”.
- “Cada día a tu lado es un recordatorio de que el amor verdadero existe”.
- “No importa cuántos años pasen, siempre me seguiré enamorando de vos una y otra vez”.
- “Amo todo de vos: tus virtudes, tus defectos y cada pequeña parte de ti que te hace ser quien eres”.
- “¡Feliz Día de los Novios! Gracias por hacerme sentir amado/a y valorado/a cada día”.
- “No importa lo lejos que estemos, siempre estarás cerca de mi corazón”.
- “Si los latidos del corazón tuvieran nombre, los míos tendrían el tuyo”.
- “Con vos, la vida es más dulce y el mundo más bello. Feliz día, hermosa”
- “Cuanto más se juzga, menos se ama”. ― Honoré de Balzac
- “¡Feliz Día de los Novios! El amor que siento por vos no conoce límites ni barreras”.
- “Eres mi equilibrio perfecto entre aventura y paz. Feliz día, mi amor”.
- “Gracias por hacerme sentir amado/a cada día con cada pequeño gesto.”
- “Cuando hablan de amor, lo primero que pienso es en vos”.
- “Tenerte en mi vida es una bendición que agradezco cada día. Te amo”.
- “El amor es como el viento, no puedes verlo, pero puedes sentirlo”. – Nicholas Sparks
- “¡Feliz Día de los Novios! A tu lado, el mundo tiene más sentido y los días tienen más color”.
- “Amarte es lo más natural del mundo, y no hay un solo día en el que no lo haga”.
- “Sos mi luz en los días más oscuros y mi alegría en los momentos más simples”.
- “Cuando me pregunta sobre el significado de amar, solo puedo pensar en tu nombre”.
- “En tu mirada encuentro el hogar donde quiero quedarme siempre”.
- “Tu amor me hace sentir invencible. Feliz Día de los Novios, mi vida.”
- “Si tú me recuerdas, no me importará que el resto del mundo me olvide”. ― Haruki Murakami
- “Te pienso y te quiero hoy más que nunca y no menos de lo que te amaré siempre”.
- “¡Feliz Día de los Novios! Eres el amor de mi vida, y siempre seré tuyo/a”.
- “Nuestro amor es la razón por la que cada día se siente lleno de esperanza y alegría. Feliz día, mi vida”.
- “Gracias por ser mi refugio, mi paz y mi alegría”.
- “Tu amor es el regalo más preciado que la vida me ha dado”.
- “Eres la chispa que ilumina mis días y la calma que llena mis noches”.
- “¡Feliz Día de los Novios! Tu presencia hace que todo lo malo desaparezca y lo bueno brille aún más”.
- “Cada día me enamoro más de la persona que sos. Feliz día, mi amor”.
- “Gracias por ser el motivo detrás de cada una de mis sonrisas”.
- “Amo cada parte de ti, cada detalle que te hace ser tan único/a y especial”.
- “No soporto la idea de que el universo tenga que destruirse cada vez que te marches”. ― Edgar Allan Poe
- “Tu amor es mi refugio, el lugar donde siempre quiero estar”.
- “¡Feliz Día de los Novios! Eres la mujer de mis sueños y el amor de mi vida”.
- “Eres la razón por la que cada día es más hermoso”.
- “El amor que me das es mi fortaleza, mi inspiración y mi felicidad”.
- “Mi corazón nunca va a dejar de pensarte y mi corazón de quererte”.
- “Feliz día, mi vida. Tu amor es el regalo más preciado que la vida me ha dado.”
- “Puede ser que no fueras el primer hombre de mi vida, pero estoy segura que sos el único hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida”.
- “Tu amor es el mejor regalo que he recibido. Feliz Día de los Novios, hermosa”.
- “Con vos el amor es un viaje que quiero hacer todos los días”.
- “Gracias por estar en mi vida, te quiero”.
- “Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse, como a una ventana llena de sol”. ― Federico García Lorca
- “¡Feliz Día de los Novios! En tu abrazo encuentro todo lo que necesito”.
- “Sos la mejor parte de mis días, la persona que siempre quiero tener cerca”.
- “Tu amor es mi mayor tesoro, y nunca dejaré de cuidarlo”.
- “Sos mi sol en los días oscuros, mi calma en los momentos difíciles. Feliz día, mi vida”
- “Es una locura amar, a menos que se ame con locura”. – Proverbio latino
- “¡Feliz Día de los Novios! Eres el amor de mi vida, y cada día a tu lado es un sueño hecho realidad”.
- “Cada beso, cada abrazo y cada palabra que compartimos son recuerdos que guardo en mi corazón”.
- “Sos el amor de mi vida, mi compañero/a de aventuras, y siempre serás mi elección”.
- “Somos la prueba de que el amor verdadero siempre triunfa. Feliz día”.
LA NACION
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