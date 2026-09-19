Cita del día, Virgilio, poeta romano: “Quienes creen que pueden vencer, lo consiguen”

Hay momentos en los que una dificultad parece demasiado grande para ser superada. Sin embargo, la confianza en las propias posibilidades puede convertirse en el primer paso para enfrentar la adversidad. En la cita del día, el poeta romano Virgilio dejó una reflexión sobre la fuerza de creer en uno mismo: “Quienes creen que pueden vencer, lo consiguen”. La frase, asociada a una de las figuras literarias más importantes de la antigua Roma, mantiene vigencia por su mensaje sobre la determinación y la perseverancia.

Cita del día de Virgilio

Virgilio nació alrededor del año 70 a. C. en Andes, cerca de Mantua, en el norte de la actual Italia. Su nombre quedó ligado a algunas de las obras más importantes de la literatura latina, entre ellas Las Bucólicas, Las Geórgicas y La Eneida, su obra más conocida.

Virgilio dejó una frase sobre la confianza y la perseverancia que mantiene vigencia siglos después

En La Eneida, Virgilio cuenta la historia de Eneas, héroe troyano que sobrevivió a la destrucción de su ciudad y emprendió un largo viaje que, según la tradición narrada en el poema, conduciría a los orígenes de Roma. La obra se convirtió con el tiempo en uno de los grandes poemas épicos de la literatura occidental.

El significado de la frase de Virgilio

La frase “Quienes creen que pueden vencer, lo consiguen” puede interpretarse como una reflexión sobre la importancia de la confianza antes de enfrentar un desafío. No significa que la convicción garantice por sí sola un resultado, sino que la disposición mental puede influir en la manera en que una persona afronta las dificultades.

La cita del día invita a reflexionar sobre cómo la convicción puede ayudar a enfrentar las dificultades. | Crédito: Heritage Images / Getty Images

Virgilio vivió en una época marcada por conflictos y guerras civiles que transformaron profundamente el mundo romano. Ese contexto aparece de distintas maneras en su producción literaria, donde temas como la pérdida, el sacrificio, el destino y la resistencia ocupan un lugar importante.

Por eso, esta cita del día puede leerse como una invitación a no abandonar un objetivo únicamente porque el camino resulte difícil. La perseverancia comienza, muchas veces, con la posibilidad de imaginar que aquello que parece imposible todavía puede alcanzarse.

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