Día de los Parques Nacionales: qué significan los emblemas que identifican cada área protegida

El 6 de noviembre se celebra el Día de los Parques Nacionales Argentinos, una fecha que recuerda la importancia de estas áreas protegidas para la conservación de la naturaleza.

La efeméride conmemora la donación de 7500 hectáreas de la Patagonia, que el perito Francisco Pascasio Moreno hizo al Estado en 1903. Su intención era preservar aquel territorio como un parque público natural.

No fue hasta 1922, que esas tierras dieron origen al Parque Nacional del Sud, el primero del país y de América Latina. Doce años después, en 1934, se estableció formalmente el Parque Nacional Nahuel Huapi con su denominación actual. Ese mismo año también se creó el Parque Nacional Iguazú, en Misiones.

parque nacional las Quijadas Gentileza Parques nacionales

Desde entonces, la red se amplió hasta alcanzar 39 parques nacionales distribuidos en distintas regiones de la Argentina. Estas áreas cumplen una función esencial para preservar ambientes naturales y resguardar especies amenazadas.

Cada uno tiene, además, su emblema propio diseñado para realzar la singularidad de su patrimonio natural y cultural. Los logotipos incluyen animales, plantas, formaciones del paisaje y recursos culturales, seleccionados según criterios de conservación. Es por eso que conocer estos símbolos distintivos, permite entender más acerca de la historia de cada lugar y la biodiversidad que alberga.