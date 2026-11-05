De “Ciudad de los Pájaros” a urbe llena de microbasurales: vecinos y empresarios buscan erradicar los vertederos de Del Viso

Junto a algunas de las ONG ambientalistas más importantes del país, vecinos y empresas de Del Viso, partido de Pilar, buscan poner fin a una problemática que preocupa: los vertederos clandestinos de basura. Proponen erradicarlos mediante la reforestación nativa, la intervención artística y la participación social. Los impulsores de esta iniciativa, llamada “Volver a ser... La Ciudad de los Pájaros”, tienen como principal proyecto la creación de un biocorredor que conecte su localidad con las reservas naturales de Pilar y de Ingeniero Maschwitz.

En diversas zonas de Del Viso, la acumulación constante de desechos en la vía pública se ha consolidado tanto como un problema de salud pública y de deterioro ambiental como también de inseguridad. Uno de los puntos más afectados se ubica sobre la calle Viamonte —entre las calles Congreso y Mansilla—, una importante arteria semi-asfaltada de aproximadamente 1 kilómetro que conecta la exruta 8 con las vías del ferrocarril. Asimismo, existen focos históricos en la zona limítrofe con José C. Paz (calle Haendel y el arroyo Pinazo); en el predio de las calles Padre Roqueta y San Nicolás, y en los barrios Villa del Carmen y Las Camelias.

El momento en el que algunos vecinos arrojan basura donde no corresponde en Del Viso

Tal como explican los vecinos y ambientalistas, la cronicidad de esta problemática se alimenta del denominado “efecto contagio” o teoría de las ventanas rotas: cuando en una esquina o en un terreno baldío se acumula una primera pila de ramas o escombros, el espacio degradado funciona como un “imán” que valida el sitio como vertedero. Rápidamente se agregan plásticos, restos de autos, basura domiciliaria e incluso animales muertos, arrojados por particulares y camiones clandestinos.

Esos microbasurales generan afecciones a la salud y contaminación: las quemas de residuos generan humaredas tóxicas que provocan afecciones respiratorias e infecciones cutáneas, perjudicando especialmente a los niños de la zona. Además, la acumulación atrae vectores de enfermedades (ratas, moscas y mosquitos) y lixiviados tóxicos. La quema de basura también ha prendido fuego a árboles y postes de luz, generando situaciones de peligro.

Quema clandestina de microbasurales en Del Viso

En tanto, los vecinos denuncian la rotura intencional de luminarias y carteles de señalización que advierten sobre multas por arrojar basura en la vía pública para facilitar el vuelco clandestino, sobre todo en horario nocturno, lo que incrementa los robos.

Pese a que varios vecinos de la zona se han reunido para presentar petitorios ante el municipio solicitando cámaras de seguridad y controles de los basurales, el vuelco ilegal no ha mejorado, sostienen.

Después y antes de uno de los murales que forma parte del proyecto “Volver a ser... La Ciudad de los Pájaros”

Contactados por LA NACION, voceros del gobierno municipal indicaron que se trata de una problemática que combaten “todo el tiempo”, “priorizando espacios de alta circulación”. Sumaron que Pilar tiene 350 kilómetros cuadrados y que muchos de los microbasurales se generan en terrenos privados.

La iniciativa “Volver a ser... La Ciudad de los Pájaros” rescata la identidad histórica de Del Viso, localidad que en 1988 fue bautizada como la “Ciudad de los Pájaros” por el periodista Héctor Maggiani a raíz de la gran diversidad de avifauna presente en sus quintas y arboledas. De hecho, uno de los objetivos principales es que los niños de Del Viso aprendan a reconocer las aves de su territorio.

El mural que forma parte del proyecto “Volver a ser... La Ciudad de los Pájaros” en Del Viso

El proyecto propone sanear y reconvertir los muros y espacios degradados, comenzando por el extenso paredón del predio deportivo Crandon Camp de la calle Viamonte, “para transformarlos en aulas a cielo abierto y corredores de regeneración comunitaria”.

Para revertir el ciclo de acumulación de basura, la iniciativa plantea un abordaje integral. Los días 21, 22 y 23 de noviembre, más de diez artistas reconocidos internacionalmente –entre ellos, Dafne Ferreyra, Cristian Kave, Lina Besedina, Vicky Guzmán, Yanel Quaglia, Art Fluo, Santiago Nicolás, Juli Casse y Julián Cruz – harán murales a gran escala con las especies de aves locales. La iniciativa también contempla la plantación de árboles nativos (como el algarrobo blanco) y la creación de jardines para mariposas para devolver el hábitat a la flora y fauna local.

A su vez, la participación social y de triple impacto estará garantizada por la participación activa de chicos de escuelas públicas locales, que asumirán el rol de “guardianes ambientales”, el Club Spidio y otros clubes y comedores comunitarios del barrio, así como capillas, vecinos y empresas privadas, mediante alianzas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

La propuesta fue presentada formalmente ante el intendente de Pilar, Federico Achával, con el objetivo de articular un esquema de alianza público-privada que permita dar fin de forma definitiva a los microbasurales.

Una localidad con historia

Además de su riqueza natural, la localidad posee una profunda relevancia en la historia nacional. El 29 de enero de 1813, el entonces coronel José de San Martín acampó junto a sus 150 Granaderos a Caballo en la Posta del Arroyo Pinazo durante su marcha forzada hacia el Combate de San Lorenzo.

En este punto estratégico del trazado bonaerense, las tropas realizaron el recambio de la caballada para asegurar que los Granaderos estuvieran bien equipados ante el primer enfrentamiento de la gesta libertadora. Este acontecimiento histórico llevó a que el predio fuera reconocido oficialmente como Sitio de Interés por el Instituto Nacional Sanmartiniano, registrándose además hallazgos de objetos de época en las riberas del curso de agua.

Incorporar la Posta del Pinazo al proyecto de regeneración ambiental no solo busca erradicar los vertederos que afectan al arroyo, sino también rescatar la memoria histórica y el orgullo patrimonial de una localidad que fue testigo clave del camino hacia la independencia.

El proyecto “Volver a ser... La Ciudad de los Pájaros” es impulsado por un vecino de la ciudad, Iván Espeche Gil, CEO de Ecoestudio Solar, director de Quinta Chakra y promotor de la Reserva Natural Privada Ciudad de los Pájaros, en conjunto con sus vecinos de Estancia Lupita. La propuesta fue presentada formalmente ante el intendente de Pilar, Federico Achával, con el objetivo de articular un esquema de alianza público-privada que permita dar fin de forma definitiva a los microbasurales.

Asimismo, la iniciativa cuenta con el aval técnico de Basura Cero Argentina y el respaldo científico e institucional de Aves Argentinas, Banco de Bosques y Reforestarg.

“El propósito de fondo del proyecto es la consolidación de un corredor de biodiversidad. Del Viso se encuentra ubicado en una posición geográfica equidistante entre dos importantes áreas protegidas de la zona norte: la Reserva Natural del Pilar (sobre la cuenca del río Luján) y la Reserva Natural de Ingeniero Maschwitz (en el partido de Escobar). Al sumar a Del Viso como un conector arbolado y libre de basurales entre ambas reservas, se busca configurar un triángulo virtuoso de biodiversidad”, indicó Espeche. Y añadió: “Los microbasurales son tumores urbanos. Los vertederos, las heridas abiertas de cada municipio que no paran de sangrar”.

A partir del relevamiento del que desde hace 4 años participa el experto en aves Juan Cruz Padilla, se calcula que, debido a la tala, la plantación de flora exótica y la degradación urbana, en la zona actualmente solo habitan unas 30 de las 220 especies de aves autóctonas bonaerenses. Con la erradicación definitiva de los focos de basura y la recuperación del estrato vegetal nativo, la iniciativa aspira a que las aves regresen y la comunidad reconquiste el espacio público y su identidad.