Quién fue San Francisco de Asís, el santo italiano que predicó una vida de gestos austeros y humildes

La ciudad italiana de Asís conmemora la obra de San Francisco de Asís cada 4 de octubre para recordar su mensaje de humildad absoluta. El religioso nació en el siglo XII y renunció a una herencia próspera para asistir a los sectores más postergados de la sociedad. Su legado genera hoy una movilización masiva de fieles por la exhibición histórica de sus restos.

¿Quién fue San Francisco de Asís?

Giovanni di Pietro Bernardone nació entre los años 1181 y 1182 en la región de Asís, donde su padre trabajó como un próspero comerciante y su madre descendía de la nobleza. El joven recibió el nombre de Francisco por la costumbre de su progenitor de viajar hacia Francia y por su preferencia hacia ese territorio. Durante sus primeros años de vida y su juventud, Francisco disfrutó de la fortuna familiar.

Fresco de San Francisco de Asís exhibido en su tumba ubicada en la basílica con el mismo nombre, en Perugia Alessandro Di Melo - EFE

El cambio de rumbo ocurrió hacia 1205, cuando el joven partía hacia una batalla y oyó una voz que le recomendó el retorno a su tierra natal. Francisco obedeció y regresó a su ciudad para iniciar una etapa de meditación y soledad. Poeta, escritor y misionero, el religioso pasó a la posteridad por los valores de humildad y pobreza que predicó. Su actitud de desapego a lo terrenal le permitió ganar seguidores y generó un cambio de paradigma en la Iglesia Católica.

La transformación de Francisco incluyó la convivencia con personas enfermas y pobres. El joven se dedicó a reconstruir y restaurar iglesias deterioradas o destruidas, una acción que respondió a un pedido de Jesús, quien le dijo al oído que debía reparar su iglesia porque caía en ruinas.

Hacia el final de su vida, durante un retiro de 40 días, Francisco recibió los estigmas de la Pasión. El predicador ocultó estas marcas por no creerse merecedor de tal distinción. San Buenaventura relata que vio los estigmas en el cuerpo ya sin vida del santo. El fallecimiento ocurrió a los 44 años en 1226. La versión más extendida indica que el deceso sucedió el tres de octubre, aunque otra postura afirma que fue al día siguiente.

San Francisco de Asís renunció a su herencia para predicar la humildad y fundar la orden franciscana Jenny Kane - AP

El Papa Inocencio III autorizó el desarrollo de su propia organización religiosa. Esta institución se conoce a nivel mundial como la Orden Franciscana y a través de ella, Francisco profundizó su labor de ayuda social y su estilo de vida austero.

En 1228, el Papa Gregorio IX lo canonizó por su vida religiosa, sus ideales y sus aportes eclesiásticos. El pontífice determinó que el cuatro de octubre se celebraría el Día de San Francisco de Asís. Por su tendencia a buscar la compañía de las criaturas y la vida en contacto con la naturaleza, el santo recibió el reconocimiento como el patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas.

Vínculo con la naturaleza y el papado

La figura de Francisco mantiene su vigencia en la actualidad por los cambios que impulsó en el siglo XIII. Jorge Bergoglio decidió adoptar el nombre Francisco en su honor tras su elección como Papa en 2013.

Jorge Bergoglio adoptó el nombre Francisco en honor al santo de Asís tras su elección como Papa en 2013 Antonio Cotrim-Pool/Getty Images

Muestra histórica de los restos en Italia

Por primera vez en la historia, los restos de San Francisco de Asís permanecen expuestos al público en el convento franciscano de Asís, en la región de Umbría. La exhibición se extiende hasta el próximo 22 de marzo para que los fieles visiten el cuerpo. Los huesos del santo resultan visibles en una urna de vidrio frente a un altar en un ambiente de meditación.

Los restos de San Francisco de Asís permanecen expuestos al público en el convento franciscano de Asís, en la región de Umbría JULIETTE RABAT - AFP

La zona cuenta con cámaras de seguridad las 24 horas. Fray Giulio Cesareo, director de la Oficina de Comunicaciones, explicó que los restos lucen desgastados por el paso de 800 años y las exhumaciones realizadas. El custodio fray Marco Moroni declaró: “La fe cristiana es una fe corpórea, y ese cuerpo, consumido por el amor”.

Los frailes abrieron la urna del siglo XIX con las llaves “S” y “F”. Durante la apertura, los religiosos enfatizaron: “Francisco es un hombre del Evangelio”. La exposición atrajo cerca de 400.000 reservas y prevé una asistencia de 20.000 personas los fines de semana. Stefania Proietti, presidenta de la Región de Umbría, recordó la ley regional sobre el aniversario que incluyó una dotación de 2,5 millones de euros. El cuerpo del santo apareció en 1818 y solo se expuso anteriormente en 1978 ante un público reducido.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.