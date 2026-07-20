Día del Amigo: por qué se celebra en la Argentina y quién fue su creador

El Día del Amigo se celebra el 20 de julio de cada año en la Argentina, una fecha que tiene como objetivo agradecer y honrar a este tipo de vínculo humano. Es una jornada dedicada a compartir mensajes de cariño, regalos y destacar los valores de la amistad y su importancia en la vida de las personas. Durante este día, muchos aprovechan para reunirse con sus amigos, realizar dedicatorias en redes sociales o intercambiar obsequios.

Si bien el origen de esta efemérides es argentino, con los años se popularizó en otros países del mundo. Actualmente, Chile, Brasil, Uruguay y España se suman a los festejos.

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¿Por qué se celebra hoy el Día del Amigo?

Los orígenes de esta jornada se remontan a la historia de Enrique Ernesto Febbraro, un odontólogo de Lomas de Zamora. Nacido en 1924, se había formado en psicología, historia y filosofía, por lo que sentía un gran interés por los acontecimientos de la humanidad. De esta manera, fue quien propuso crear una jornada especial para celebrar la amistad.

El profesor Enrique Febbraro propuso el 20 de julio como Día del Amigo en la Argentina.

La fecha elegida hacía referencia a la llegada del hombre a la luna, el 20 de julio de 1969. Febbraro se sintió conmovido por esta noticia y quiso destacar los valores de cooperación, amistad y la virtud altruista. La hazaña fue una misión espacial estadounidense conocida como Apolo 11 liderado por la NASA, que realizó el primer alunizaje tripulado de la historia. Los participantes a bordo fueron Neil Armstrong, quien se convirtió en la primera persona en pisar la superficie de este satélite, Michael Collins y Buzz Aldrin.

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Es así, que Febbraro emitió cientos de cartas a diferentes referentes globales, con el fin de declarar el 20 julio como el Día del Amigo. El odontólogo nombró la llegada del hombre a la luna como “un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo”. Otra de las frases más recordados de su escrito fue “un pueblo de amigos es una nación imbatible”.

En total, emitió más de 1000 copias gracias a la colaboración de sus contactos y conocidos del Rotary Club. Una década más tarde, el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó esta iniciativa y dictaminó esa fecha como el Día del Amigo. En 1983, se declaró al partido de Lomas de Zamora como la “capital provincial de la amistad”. Con el paso del tiempo, la jornada ganó mayor popularidad, especialmente en los más jóvenes.

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Febbraro obtuvo varios reconocimientos a lo largo de su vida. Fue nominado en dos ocasiones al Premio Nobel de la Paz por su iniciativa. En 1989 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y cuatro años más tardes, de Miami, Estados Unidos. Obtuvo la distinción Paul Harris del Rotary International del Rotary Club. En 2003, la Cámara de Diputados de la Nación lo nombró “Mayor Notable Argentino”.

Enrique Ernesto Febbraro falleció en 2008 en San Cristobal, a poco tiempo de declarar en una entrevista: “Un amigo es una persona real, que ronca, que tiene mal carácter y que uno lo aguanta porque lo conoce. El amigo es otro cuero”.