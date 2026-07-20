Se produjeron incidentes en el Obelisco tras los festejos en apoyo a la selección: botellazos, piedrazos y corridas

Lo que parecía ser una noche de celebración en apoyo a la selección se convirtió en una batalla campal con botellazos, piedrazos, corridas y enfrentamientos entre la Policía y la gente que se acercó al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires para festejar el Mundial realizado por el equipo capitaneado por Lionel Messi.

Pese a la derrota del combinado albicelestes por 1 a 0 ante España, miles de personas salieron a las calles para reconocer el mérito de haber jugado una nueva final del Mundo. Uno de los puntos neurálgicos fue el centro porteño, en el cruce de la avenida 9 de julio y Corrientes.

La Policía respondió al lanzamiento de botellas y piedras Camila Godoy

Allí, el gobierno de la Ciudad había dispuesto un operativo especial con alrededor de 1000 efectivos policiales, vallas y camiones hidrantes para controlar a las decenas de miles de personas que se esperaban que se concentren si la Scaloneta conseguía la victoria, o en caso de derrota.

La concentración de hinchas del seleccionado comenzó desde las 18, pero su pico fue en torno a las 20, con el caer de la noche y una leve lloviza. Entre canciones de cancha, saludos y llantos por el resultado del partido, de un momento a otro la Policía debió intervenir luego de que un grupo de personas comenzara a lanzar botellas y piedras contra agentes de seguridad, según pudo saber LA NACION.

La Policía porteña desplegó el camión hidrante para dispersar a los manifestantes Camila Godoy

El cuerpo policial avanzó contra los agresores y un camión hidrante actuó para dispersar a las personas apiñadas sobre la 9 de julio. Además, varios manifestantes sobrepasaron las reja perimetral que habían establecido las autoridades para contener las celebraciones.

Según pudo saber este medio, al menos 15 personas fueron detenidas, y tres resultaron heridas.

Represión policial a los hinchas argentinos que estaban festejando en el Obelisco Nicolás Suárez

Uno de los testigos de los incidentes habló con LN+ y reportó que hubo quienes lanzaron botellas por el aire, lo que provocó la intervención policial. “Estábamos festejando re bien. Aunque perdamos somos 100% argentinos. Pero cómo la cagan... Empezaron a tirar botellas y se pinchó. Es un desastre”, dijo.

Una mujer que estaba con su hijo en las inmediaciones del Obelisco aseguró que “casi” le pegan. “La gente empezó a tirar botellazos”, coincidió.

La policía reprimió a quienes lanzaron botellas y piedras Nicolás Suárez

Por otro lado, hubo quienes fustigaron contra la Policía por su accionar. “Vienen tirando porque estamos festejando. Reprimieron. Tiraron gas pimiento y nos pegaron”, reconstruyó.

También, un hombre con sangre en su cabeza y manos, manifestó haber sido alcanzado por balas de goma: “Estábamos pasando en familia. Es una lastima terminar así. Sabiendo que los jugadores dejaron todo en la cancha.

Un hombre resultó con una herida en su cabeza Nicolás Suárez

Asimismo, se reportaron que en medio de las corridas varios niños se perdieron. “Necesito encontrar a mi nene”, reclamó un padre que pudo localizar a su hijo mayor, pero que no pudo dar con el paradero de un menor de 12 años.

Por último, una madre con su hija en brazos, ambas con remeras de la selección, cuestionó: “Es una vergüenza, no lo puedo entender. Empezaron a reprimir, a tirar balas de goma y gas. Estaba lejos por suerte. Pero pasan con la moto y te pegan”.

Cabe señalar también que, durante los festejos se lanzaron fuegos artificiales y bombas de estruendos. Los agentes de seguridad advirtieron que se estaban lanzando muy cerca de personas que podían resultar heridas. Más tarde, esos proyectiles se utilizaron contra la Policía, al igual que bengalas y elementos de humo.