Día del Arquitecto: por qué se celebra hoy y las mejores frases de famosos profesionales
Le Corbusier, Hadid y Testa, son algunos de los arquitectos más influyentes de la historia
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El Día del Arquitecto se celebra cada 1° de julio, una fecha en honor a todos los profesionales de esta formación universitaria que proyecta y construye espacios que van desde viviendas hasta ciudades. La arquitectura comprende diversas técnicas, conceptos, disciplinas y áreas como el diseño, arte, morfología, matemática, tecnología, entre otros.
A lo largo de la historia, muchos arquitectos quedaron inmortalizados en sus obras icónicas que van desde edificios, casas, palacios, iglesias, estadios o monumentos. En nuestros país, algunos de los nombres más recordados son Mario Roberto Álvarez, Amancio Williams, Delfina Gálvez de Williams, César Pelli e Itala Fulvia Villa. Sin embargo, existen otros profesionales extranjeros que son honrados por su trabajo en el territorio nacional, como Le Corbusier y Clorindo Testa.
¿Por qué se celebra hoy el Día del Arquitecto?
La jornada fue dispuesta en 1985 en honor a la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), en recuerdo a su fundación el 1° de julio de 1949. Su creación se llevó a cabo en en Lausana, Suiza, luego de la fusión del Comité Permanente Internacional de Arquitectos y la Reunión Internacional de Arquitectos. Actualmente, su sede central se encuentra en París.
Esta organización se encuentra conformada por 155 países miembros y cuenta con el reconocimiento de la Unesco por su rol esencial a la hora de preservar patrimonios artísticos y culturales.
En 1996, la fecha se modificó al primer lunes de octubre. Sin embargo, el 1° de julio de 1985 se creó la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea), por lo que se decidió mantener la propuesta inicial en nuestro país. Esta institución agrupa a todos los arquitectos del país con el fin de unificar criterios y conseguir mejoras en sus derechos y condiciones laborales.
Frases de arquitectos famosos
- “Una casa es una máquina para vivir. La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad”, Le Corbusier.
- “La arquitectura es el primer arte plástico; la escultura y la pintura necesitan de la primera. Toda su excelencia viene de la luz. La arquitectura es la ordenación de la luz”, de Antoni Gaudí.
- “Todos los estilos responden al tiempo en el que se vive y yo no tengo el menor inconveniente en adaptarme a mi época”, Clorindo Testa.
- “La arquitectura es la vida; la vida misma tomando forma tal como fue vivida en el mundo de ayer, tal como se vive hoy en día, o se vivirá”, Frank Lloyd Wright.
- “La extensión del arte de la vivienda es el arte de vivir, vivir en armonía con los impulsos más profundos del hombre y con su ambiente adoptado o prefabricado”, Charlotte Perriand.
- “La arquitectura solo se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta.”, Tadao Ando.
- “La arquitectura no es algo que se crea solo para ser admirado, sino que debe ser vivido y experimentado”, Santiago Calatrava.
- “No creo que la arquitectura se trate únicamente de refugio, debería poder emocionarte, calmarte, hacerte pensar.”, Zaha Hadid.
- “El Universo se me presenta como una serie de incógnitas que es preciso descifrar, que es absolutamente necesario descifrar”, Alberto Prebisch.
- “La regla de la arquitectura es hacer las cosas con amor y obsesión en gran proporción”, de Miguel Fisac.
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