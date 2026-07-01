Día del Arquitecto: por qué se celebra hoy y las mejores frases de famosos profesionales

El Día del Arquitecto se celebra cada 1° de julio, una fecha en honor a todos los profesionales de esta formación universitaria que proyecta y construye espacios que van desde viviendas hasta ciudades. La arquitectura comprende diversas técnicas, conceptos, disciplinas y áreas como el diseño, arte, morfología, matemática, tecnología, entre otros.

A lo largo de la historia, muchos arquitectos quedaron inmortalizados en sus obras icónicas que van desde edificios, casas, palacios, iglesias, estadios o monumentos. En nuestros país, algunos de los nombres más recordados son Mario Roberto Álvarez, Amancio Williams, Delfina Gálvez de Williams, César Pelli e Itala Fulvia Villa. Sin embargo, existen otros profesionales extranjeros que son honrados por su trabajo en el territorio nacional, como Le Corbusier y Clorindo Testa.

Morando Daniel Karp

¿Por qué se celebra hoy el Día del Arquitecto?

La jornada fue dispuesta en 1985 en honor a la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), en recuerdo a su fundación el 1° de julio de 1949. Su creación se llevó a cabo en en Lausana, Suiza, luego de la fusión del Comité Permanente Internacional de Arquitectos y la Reunión Internacional de Arquitectos. Actualmente, su sede central se encuentra en París.

Esta organización se encuentra conformada por 155 países miembros y cuenta con el reconocimiento de la Unesco por su rol esencial a la hora de preservar patrimonios artísticos y culturales.

En 1996, la fecha se modificó al primer lunes de octubre. Sin embargo, el 1° de julio de 1985 se creó la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea), por lo que se decidió mantener la propuesta inicial en nuestro país. Esta institución agrupa a todos los arquitectos del país con el fin de unificar criterios y conseguir mejoras en sus derechos y condiciones laborales.

La casa del puente, la obra icónica de Amancio Williams

Frases de arquitectos famosos