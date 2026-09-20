El Día del Jubilado se conmemora el 20 de septiembre de cada año en la Argentina, una fecha que recuerda la sanción de la primera ley jubilatoria en el país. Es un día dedicado a recordar a todas las personas que han realizado sus aportes previsionales y han efectuado su retiro laboral. La jornada busca también concientizar acerca de los derechos y garantías para estos individuos.

¿Por qué se celebra hoy?

Fue el 20 de septiembre de 1904 durante la presidencia de Julio Argentino Roca cuando se sancionó la ley n° 4349. Se trataba de la primera normativa de jubilación en el país, que reconocía el beneficio previsional de los empleados públicos, agentes civiles y funcionarios. Esta jornada fue un hecho sin precedentes en el país, que otorgó el derecho a acceder a un sistema de aportes jubilatorios.

Día del Jubilado: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp (Freepik)

El mismo crearía un fondo de financiamiento para alcanzar las sumas fijas mensuales para el retiro de cada contribuyente, conocido como la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. La misma se encontraba orientada a los trabajadores estatales y del sector ferroviario, pero con los años se sumaron otras actividades a este sistema como los gremios bancarios, obreros, aeronáuticos y de prensa.

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