Día del Jubilado: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp
Un día como hoy, pero de 1904, se sancionó la primera ley jubilatoria en la nación, que otorgó el beneficio previsional a los trabajadores
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El Día del Jubilado se conmemora el 20 de septiembre de cada año en la Argentina, una fecha que recuerda la sanción de la primera ley jubilatoria en el país. Es un día dedicado a recordar a todas las personas que han realizado sus aportes previsionales y han efectuado su retiro laboral. La jornada busca también concientizar acerca de los derechos y garantías para estos individuos.
¿Por qué se celebra hoy?
Fue el 20 de septiembre de 1904 durante la presidencia de Julio Argentino Roca cuando se sancionó la ley n° 4349. Se trataba de la primera normativa de jubilación en el país, que reconocía el beneficio previsional de los empleados públicos, agentes civiles y funcionarios. Esta jornada fue un hecho sin precedentes en el país, que otorgó el derecho a acceder a un sistema de aportes jubilatorios.
El mismo crearía un fondo de financiamiento para alcanzar las sumas fijas mensuales para el retiro de cada contribuyente, conocido como la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. La misma se encontraba orientada a los trabajadores estatales y del sector ferroviario, pero con los años se sumaron otras actividades a este sistema como los gremios bancarios, obreros, aeronáuticos y de prensa.
Frases para enviar por WhatsApp en el Día del Jubilado
- Feliz Día del Jubilado a quienes construyeron una vida de esfuerzo, dedicación y aprendizajes.
- Un jubilado es una persona que acumula experiencias valiosas para compartir con las nuevas generaciones.
- En este día reconocemos a quienes dedicaron años de trabajo al crecimiento de sus familias y comunidades.
- La jubilación representa el cierre de una etapa laboral y el comienzo de nuevos proyectos.
- Gracias por todo lo aportado a través del compromiso y la dedicación durante tantos años.
- Feliz Día del Jubilado para quienes transformaron el trabajo cotidiano en una huella positiva para los demás.
- Cada historia de vida guarda enseñanzas que merecen ser escuchadas y valoradas.
- Un jubilado es testigo de cambios, desafíos y logros que forman parte de una trayectoria única.
- En este día celebramos la experiencia acumulada a lo largo de los años.
- La jubilación puede convertirse en una oportunidad para dedicar tiempo a nuevas actividades y sueños.
- Gracias por demostrar que el esfuerzo sostenido tiene un profundo valor para la sociedad.
- Feliz Día del Jubilado a quienes continúan inspirando con su experiencia y sabiduría.
- Los años de trabajo representan también años de aprendizaje y crecimiento personal.
- Un jubilado es una persona que deja un legado construido con constancia y compromiso.
- En este día destacamos el aporte de quienes dedicaron gran parte de su vida a diferentes tareas y profesiones.
- La experiencia adquirida con el tiempo es un recurso valioso que enriquece a toda la comunidad.
- Gracias por compartir conocimientos que ayudan a comprender mejor el pasado y el presente.
- Feliz Día del Jubilado para quienes siguen participando activamente de la vida familiar y social.
- Cada etapa de la vida ofrece nuevas posibilidades para seguir creciendo y aprendiendo.
- Un jubilado representa la historia viva de innumerables experiencias personales y laborales.
- En este día reconocemos el esfuerzo de quienes trabajaron durante años para alcanzar sus metas.
- La jubilación permite disfrutar de tiempos distintos y valorar nuevos aspectos de la vida cotidiana.
- Gracias por ser ejemplo de perseverancia frente a los desafíos que se presentan en el camino.
- Feliz Día del Jubilado a quienes continúan compartiendo su experiencia con generosidad.
- Las trayectorias de vida están formadas por decisiones, aprendizajes y momentos significativos.
- Un jubilado es alguien que puede mirar atrás con orgullo por el camino recorrido.
- En este día celebramos las historias que se construyeron mediante el trabajo y la dedicación.
- La jubilación abre oportunidades para redescubrir intereses y desarrollar nuevos proyectos personales.
- Gracias por contribuir al crecimiento de la sociedad desde distintos ámbitos y profesiones.
- Feliz Día del Jubilado para quienes siguen demostrando entusiasmo por aprender y participar.
- Los años dejan enseñanzas que muchas veces se convierten en valiosos consejos para otros.
- Un jubilado es una persona que ha atravesado etapas importantes con esfuerzo y compromiso.
- En este día destacamos la importancia de reconocer las contribuciones realizadas durante toda una vida laboral.
- La experiencia acumulada puede convertirse en una fuente permanente de inspiración.
- Gracias por transmitir valores que continúan vigentes a través de las generaciones.
- Feliz Día del Jubilado a quienes enfrentaron desafíos y construyeron caminos con perseverancia.
- Cada jubilado posee una historia que merece ser valorada y respetada.
- Un jubilado representa años de dedicación, trabajo y construcción de proyectos personales y familiares.
- En este día celebramos el recorrido de quienes aportaron su esfuerzo en diferentes etapas de la sociedad.
- La jubilación también puede ser una oportunidad para disfrutar con más tiempo de la familia y los afectos.
- Gracias por demostrar que la experiencia sigue siendo una fuente de aprendizaje.
- Feliz Día del Jubilado para quienes continúan participando activamente de nuevas actividades e intereses.
- Los logros construidos a lo largo de los años forman parte de un valioso patrimonio personal.
- Un jubilado es alguien que posee una perspectiva única sobre los cambios vividos a lo largo del tiempo.
- En este día reconocemos el valor de quienes dedicaron décadas a desarrollar su labor con responsabilidad.
- La experiencia permite comprender situaciones desde una mirada enriquecida por el tiempo.
- Gracias por compartir historias que ayudan a preservar recuerdos y enseñanzas importantes.
- Feliz Día del Jubilado a quienes encuentran nuevas motivaciones en cada etapa de la vida.
- Cada persona jubilada representa una historia de trabajo, aprendizaje y crecimiento.
- Un jubilado puede seguir aportando conocimientos y experiencias en distintos espacios de la comunidad.
- En este día celebramos la dedicación de quienes contribuyeron al desarrollo de sus familias y entornos.
- La jubilación no marca un final, sino una transformación hacia nuevas experiencias y oportunidades.
- Gracias por los años de compromiso que ayudaron a construir un mejor futuro para otros.
- Feliz Día del Jubilado para quienes siguen demostrando energía, curiosidad y ganas de participar.
- Los años de experiencia permiten transmitir enseñanzas que los libros muchas veces no contienen.
- Un jubilado es una persona que acumula recuerdos, aprendizajes y valiosas historias de vida.
- En este día destacamos el valor de cada trayectoria construida con trabajo y dedicación.
- La experiencia compartida fortalece los vínculos entre generaciones y enriquece a toda la sociedad.
- Gracias por ser ejemplo de responsabilidad, esfuerzo y constancia a lo largo del tiempo.
- Feliz Día del Jubilado a quienes continúan disfrutando nuevos desafíos y proyectos personales.
- Cada etapa de la vida tiene oportunidades para seguir descubriendo intereses y desarrollando talentos.
- Un jubilado representa la suma de años de experiencias que merecen reconocimiento y respeto.
- En este día celebramos a quienes contribuyeron desde su trabajo al bienestar de muchas personas.
- La jubilación ofrece la posibilidad de dedicar más tiempo a actividades postergadas y nuevas metas.
- Gracias por compartir enseñanzas que continúan teniendo valor para las generaciones actuales.
- Feliz Día del Jubilado para quienes construyeron una historia basada en el esfuerzo cotidiano.
- Los recuerdos de una vida laboral pueden transformarse en valiosas lecciones para el futuro.
- Un jubilado es alguien que puede mirar el camino recorrido con satisfacción y orgullo.
- En este día reconocemos a quienes dedicaron años de trabajo al crecimiento de sus comunidades.
- La experiencia es un recurso invaluable que continúa aportando valor mucho después de la etapa laboral.
- Gracias por contribuir con su esfuerzo al desarrollo de tantos proyectos y objetivos colectivos.
- Feliz Día del Jubilado a quienes siguen demostrando que nunca es tarde para comenzar algo nuevo.
- Cada historia de jubilación es diferente, pero todas reflejan años de dedicación y compromiso.
- Un jubilado representa el resultado de una trayectoria construida con trabajo, perseverancia y aprendizaje.
- En este día celebramos a todos los jubilados y reconocemos el valioso aporte que realizaron a lo largo de sus vidas.
- La jubilación brinda la posibilidad de disfrutar con mayor calma de intereses que antes quedaban postergados por las obligaciones diarias.
- Gracias por los años dedicados a construir proyectos, sostener responsabilidades y aportar al bienestar de otras personas.
- Feliz Día del Jubilado a quienes continúan encontrando motivos para aprender, compartir y disfrutar nuevas experiencias.
- Un jubilado es una fuente de recuerdos, conocimientos y vivencias que enriquecen a quienes lo rodean.
- En este día reconocemos el valor de quienes trabajaron durante décadas con compromiso y dedicación.
- La experiencia adquirida a lo largo de la vida puede transformarse en una guía valiosa para otros.
- Gracias por demostrar que el esfuerzo constante deja huellas positivas que perduran con el tiempo.
- Feliz Día del Jubilado para quienes afrontan esta etapa con entusiasmo, curiosidad y nuevos proyectos.
- Cada trayectoria laboral encierra historias de desafíos superados, aprendizajes obtenidos y metas alcanzadas.
- Un jubilado representa años de compromiso con su profesión, oficio o actividad cotidiana.
- En este día celebramos a quienes contribuyeron al desarrollo de sus familias y comunidades mediante su trabajo.
- La jubilación puede abrir espacios para fortalecer vínculos, descubrir pasatiempos y dedicar tiempo a nuevos intereses.
- Gracias por compartir experiencias que ayudan a comprender mejor distintos momentos de la vida.
- Feliz Día del Jubilado a quienes siguen participando activamente de actividades sociales, culturales o recreativas.
- Los años de experiencia permiten observar la realidad desde una perspectiva construida a través del tiempo.
- Un jubilado es alguien que ha recorrido un camino lleno de aprendizajes, esfuerzos y logros.
- En este día destacamos la importancia de reconocer las contribuciones realizadas por quienes hoy disfrutan de esta etapa.
- La vida después de la jubilación puede ofrecer oportunidades para explorar nuevas metas personales.
- Gracias por ser ejemplo de perseverancia frente a los desafíos que cada época presenta.
- Feliz Día del Jubilado para quienes continúan transmitiendo valores, conocimientos y experiencias a nuevas generaciones.
- Cada historia de trabajo representa una parte importante de la historia de una familia y una comunidad.
- Un jubilado posee una riqueza construida a través de vivencias que no se encuentran en ningún manual.
- En este día celebramos el recorrido de quienes aportaron tiempo, esfuerzo y compromiso a distintas actividades.
- La jubilación puede convertirse en una etapa ideal para redescubrir pasiones y desarrollar nuevas habilidades.
- Gracias por demostrar que el aprendizaje y el crecimiento personal no tienen límite de edad.
- Feliz Día del Jubilado a quienes encuentran satisfacción en compartir su experiencia con los demás.
- Los años de dedicación profesional dejan enseñanzas que continúan teniendo valor mucho tiempo después.
- Un jubilado representa una historia única construida con trabajo, decisiones y perseverancia.
- En este día reconocemos el esfuerzo de quienes ayudaron a construir el presente que hoy disfrutamos.
- La experiencia permite apreciar los cambios y transformaciones que han marcado distintas generaciones.
- Gracias por aportar conocimientos que continúan siendo útiles e inspiradores para otras personas.
- Feliz Día del Jubilado para quienes siguen participando activamente en proyectos personales y comunitarios.
- Cada etapa de la vida ofrece nuevas oportunidades para descubrir intereses y establecer objetivos renovados.
- Un jubilado es alguien que puede compartir enseñanzas nacidas de la práctica y la experiencia directa.
- En este día celebramos a quienes dedicaron años de trabajo a distintas tareas con responsabilidad y compromiso.
- La jubilación invita a disfrutar del tiempo de una manera diferente y a valorar nuevos momentos cotidianos.
- Gracias por demostrar que la experiencia acumulada puede convertirse en una fuente permanente de sabiduría.
- Feliz Día del Jubilado a quienes continúan inspirando con su actitud positiva frente a los cambios.
- Los recuerdos de una trayectoria laboral forman parte de un patrimonio personal lleno de significado.
- Un jubilado es una persona que ha contribuido de distintas maneras al crecimiento de la sociedad.
- En este día destacamos la importancia de valorar las historias y experiencias de quienes recorrieron largos caminos.
- La jubilación puede ser una etapa para disfrutar de actividades que antes no encontraban espacio en la rutina.
- Gracias por compartir consejos nacidos de años de observación, esfuerzo y aprendizaje.
- Feliz Día del Jubilado para quienes siguen construyendo recuerdos y experiencias significativas.
- Cada persona jubilada posee una mirada única que ayuda a comprender mejor distintas realidades.
- Un jubilado representa una vida llena de desafíos enfrentados con dedicación y constancia.
- En este día reconocemos el aporte de quienes trabajaron durante años para alcanzar objetivos y sostener proyectos.
- La experiencia compartida fortalece los vínculos familiares y contribuye a preservar valiosas enseñanzas.
- Gracias por ser ejemplo de compromiso, responsabilidad y perseverancia a lo largo de los años.
- Feliz Día del Jubilado a quienes continúan encontrando alegría en los pequeños momentos de cada día.
- Los años de trabajo dejan aprendizajes que pueden seguir inspirando a otras generaciones.
- Un jubilado es alguien que demuestra que cada etapa de la vida tiene desafíos y oportunidades propias.
- En este día celebramos las historias construidas mediante el esfuerzo, la dedicación y la superación personal.
- La jubilación ofrece la posibilidad de dedicar más tiempo a los afectos, los intereses y los proyectos personales.
- Gracias por todo lo que aportaron desde sus distintos roles y responsabilidades.
- Feliz Día del Jubilado para quienes siguen participando con entusiasmo en actividades que les generan satisfacción.
- Cada trayectoria recorrida constituye una valiosa fuente de experiencias para compartir con otros.
- Un jubilado representa la suma de innumerables aprendizajes adquiridos a lo largo de toda una vida.
- En este día reconocemos a quienes ayudaron a construir comunidades más fuertes mediante su trabajo y dedicación.
- La experiencia permite valorar con mayor profundidad los logros alcanzados y los desafíos superados.
- Gracias por transmitir enseñanzas que continúan vigentes y enriquecen a quienes las reciben.
- Feliz Día del Jubilado a quienes afrontan esta etapa con optimismo, energía y nuevas expectativas.
- Los años permiten acumular conocimientos prácticos que resultan valiosos para las generaciones más jóvenes.
- Un jubilado es una persona que ha dejado una huella a través de su esfuerzo y compromiso cotidiano.
- En este día celebramos el recorrido de quienes dedicaron gran parte de sus vidas a diferentes actividades y profesiones.
- La jubilación puede convertirse en un momento ideal para fortalecer vínculos y disfrutar de nuevos proyectos.
- Gracias por contribuir con trabajo, responsabilidad y dedicación al crecimiento de la sociedad.
- Feliz Día del Jubilado para quienes continúan demostrando que siempre es posible aprender algo nuevo.
- Cada experiencia vivida forma parte de una historia que merece ser reconocida y valorada.
- Un jubilado representa años de dedicación que ayudaron a construir realidades, oportunidades y proyectos.
- En este día destacamos el valor de quienes dejaron una contribución significativa a través de su labor.
- La experiencia adquirida durante toda una vida sigue siendo una fuente de aprendizaje para muchas personas.
- Gracias por compartir historias que permiten comprender mejor el esfuerzo detrás de cada logro alcanzado.
- Feliz Día del Jubilado a quienes continúan enriqueciendo la vida de sus familias y comunidades con su experiencia.
- En este Día del Jubilado celebramos las trayectorias construidas con trabajo, reconocemos los aportes realizados y deseamos una etapa llena de bienestar, proyectos, aprendizajes y momentos felices.
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