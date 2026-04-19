Día del Policía en la Argentina: por qué se celebra y frases para enviar

El Día Nacional del Policía se celebra el 19 de abril de cada año en la Argentina, una fecha dedicada en honor a todos estos trabajadores de fuerzas de seguridad que prestan servicio para el país. Es una fecha importante para reconocer su valor y rol esencial en la sociedad, para asistir, cubrir necesidades y resguardar distintas actividades en el territorio nacional.

¿Por qué se celebra el Día del Policía hoy?

En 1999 se estableció el decreto 368/99, que determinó celebrar el 19 de abril de cada año como el Día Nacional del Policía. El escrito instauró esta jornada con el fin de “evocar la ardua misión de las instituciones policiales y fuerzas del país, felicitar a quienes se hubieren destacado extraordinariamente y rendir honores a quienes en cumplimiento del deber murieron o sufrieron grave daño en su salud”.

Esta efeméride se celebra desde 1999 Shutterstock

La fecha fue elegida en recuerdo del 19 de abril de 1947, día en el cual se crearon las bases del Convenio Policial Argentino. Sin embargo, este estatuto no fue aprobado hasta el 19 de abril de 1983. Durante esta jornada, el Congreso Extraordinario de Jefes de Policías y Fuerzas de Seguridad del País de Seguridad del País, convocó una reunión en la ciudad de La Plata para discutir varias temáticas. De esta manera, se aprobó este convenio de manera provisoria. Dos años más tarde, el 10 de octubre de 1985 se oficializó este escrito a través del decreto n° 1988.

Frases para enviar en el Día del Policía

En esta fecha, muchas personas quieren saludar a los efectivos con un mensaje especial. Algunas opciones para enviarles son:

En este día se honra la valentía cotidiana de quienes protegen a la sociedad con compromiso, responsabilidad y una vocación que no conoce descanso.

Cada jornada representa un nuevo desafío para quienes eligieron cuidar a otros, sosteniendo el orden y la seguridad incluso en los momentos más difíciles.

Hoy se reconoce el esfuerzo silencioso de hombres y mujeres que, con entrega constante, velan por el bienestar de toda la comunidad.

La labor policial implica sacrificio, firmeza y un profundo sentido del deber que se manifiesta en cada intervención y en cada acto de servicio.

Ser policía es asumir un compromiso inquebrantable con la sociedad, actuando con coraje y responsabilidad frente a situaciones que requieren templanza y decisión.

En cada uniforme se refleja una historia de entrega, disciplina y dedicación al servicio público, construida con esfuerzo diario y una vocación genuina de ayuda.

El Día del Policía en Argentina invita a reflexionar sobre la importancia de su rol en la construcción de una sociedad más justa, segura y organizada.

Hoy es el Día de la Policía Gentileza

Quienes integran las fuerzas policiales representan un pilar fundamental en la vida cotidiana, actuando con firmeza y compromiso ante cada desafío que se presenta.

Hoy se destaca la importancia del trabajo policial en la protección de derechos, garantizando el orden social mediante acciones responsables y comprometidas.

La vocación de servicio define a quienes, con disciplina y respeto por la ley, dedican su vida a cuidar a los demás.

En cada acto de servicio se refleja el compromiso de quienes eligieron una profesión que exige entrega constante y responsabilidad.

La tarea policial requiere preparación, equilibrio y una firme convicción de actuar siempre en favor del bien común.

Hoy se rinde homenaje a quienes cumplen su deber con integridad, incluso en contextos complejos que demandan fortaleza y determinación.

Ser parte de la policía implica asumir riesgos con el objetivo de proteger a la comunidad y preservar la paz social.

La función policial es esencial para el desarrollo de una convivencia armónica basada en el respeto y la seguridad.

En este día se reconoce el valor de quienes enfrentan desafíos diarios con responsabilidad y compromiso.

La entrega constante de la policía refleja un profundo sentido del deber hacia la comunidad.

Hoy se celebra la vocación de servicio de quienes trabajan por la seguridad de todos.

Hoy se celebra a la policía