Las efemérides del 19 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, domingo en el que se celebra el Día de los Simpsons.

Esta fecha tiene como objetivo rendir homenaje a la serie de Matt Groening que lleva 37 temporadas y más de 800 episodios, lo que le otorgó el Récord Guinness al programa animado en horario estelar. La efeméride fue impulsada en 2017 por PR Garage, una agencia de comunicación de España, a través de una iniciativa de la plataforma Change.org, la cual recibió apoyo internacional. Se eligió el 19 de abril porque el debut de la familia amarilla en la pantalla chica fue un día como este, pero de 1989. Luego de su estreno oficial, la tira se convirtió en un éxito absoluto, el cual creció a lo largo de los años y sigue vigente hasta el día de hoy.

Los Simpsons

Los Simpsons fue galardonada con diferentes reconocimientos; recibió más de30 premios Emmy y un premio Peabody, lo que la convierte en el primer programa animado en obtener esta gratificación. Asimismo, la revista Time la nombró como Mejor serie de televisión del siglo XX y al personaje de Bart dentro de la Lista de las personas más influyentes del siglo XX.

Efemérides del 19 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1593 - El español Francisco de Argañarás funda San Salvador de Jujuy, actual capital de la provincia de Jujuy.

1882 – Muere el naturalista y fisiólogo británico Charles Darwin, quien planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Eso quedó plasmado en su obra científica “El origen de las especies”.

1906 – Muere Pierre Curie, quien obtuvo el premio Nobel de física por el descubrimiento del elemento Radio. Este hallazgo lo hizo junto a su esposa Marie y Antonie Henri Becquerel.

1956 – Contrae matrimonio el Príncipe Rainiero de Mónaco con la famosa actriz norteamericana, ganadora de un Oscar, Grace Kelly, que —a partir de ese momento— se convirtió en la princesa Gracia.

1970 – Nace el cantautor y productor mexicano Luis Miguel, ganador de siete Premios Grammy y el artista latino más vendido de la década de los 90.

1987 – Se transmite por primera vez la serie estadounidense Los Simpson, que fue creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company.

1987 – Nace la tenista profesional, modelo y periodista rusa María Sharapova, ganadora de cinco torneos individuales del Grand Slam, entre ellos, dos Roland Garros y un Wimbledon.

1993 – Se produce un Incendio en el rancho Monte Carmelo de Texas, Estados Unidos, donde mueren 85 personas, entre ellas 17 niños, integrantes de una secta fundada por David Koresch.

1996 – Nace la cantante, modelo y actriz Oriana Sabatini: la hija mayor del actor y empresario argentino Osvaldo Sabatini y de la actriz venezolana Catherine Fulop.

Los videos que compartió Oriana Sabatini tras el nacimiento de Gia