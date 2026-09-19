Día del Preceptor: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día del Preceptor se conmemora cada 19 de septiembre en honor a todos los profesionales de la enseñanza que cumplen un rol fundamental en las instituciones educativas. Son los encargados de llevar a cabo tareas relacionadas con la convivencia escolar, gestión y acompañamiento del alumnado.

¿Por qué se celebra hoy?

Si bien no existen registros claros acerca de los orígenes de esta jornada, esta efeméride se sitúa en el “Mes de la Educación”. Durante el noveno mes del año, se llevan a cabo varias festividades asociadas a la enseñanza como el Día de la Secretaria o Secretario de Escuelas el 4 de septiembre, el Día del Auxiliar Docente, Preceptor y Celador el 7, el Día Internacional de la Alfabetización el 8, el Día del Maestro el 11, el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios el 16, Día del Psicopedagogo el y el Día del Profesor el 17.

El Día del Preceptor se conmemora cada 19 de septiembre en honor a todos los profesionales de la enseñanza Ricardo Pristupluk

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