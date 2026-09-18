Cáncer de colon: cuáles son sus síntomas, factores de riesgo y cómo prevenirlo

El cáncer de colon es una enfermedad que se desarrolla cuando las células de esta parte del intestino grueso sufren cambios en su ADN y comienzan a multiplicarse de manera descontrolada. Con el tiempo, esta proliferación puede formar un tumor que invade los tejidos sanos y, en algunos casos, se disemina a otras partes del cuerpo.

Si se diagnostica a tiempo, el cáncer de colon puede ser curable Getty Images

Según la Clínica Mayo, aunque esta enfermedad suele afectar a adultos mayores, puede presentarse a cualquier edad.

¿Qué es el cáncer de colon y cómo se origina?

Por lo general, el cáncer de colon se origina a partir de pólipos, pequeños grupos de células que se forman en el revestimiento interno del colon. La mayoría de estos pólipos son benignos, pero algunos pueden transformarse en cáncer con el paso del tiempo.

Una de las dificultades para detectarlos es que los pólipos suelen no causar síntomas. Por esta razón, los médicos recomiendan realizar exámenes de detección de manera periódica. Identificarlos y extirparlos puede ayudar a prevenir el desarrollo de cáncer de colon.

Cuando las células cancerosas continúan multiplicándose, pueden formar una masa o tumor. Si estas células invaden otros tejidos y llegan a diseminarse a distintas partes del organismo, se habla de cáncer metastásico.

Cáncer de colon Gentileza Grupo Mass

Estos son los síntomas del cáncer de colon

En sus primeras etapas, muchas personas no presentan señales de la enfermedad. Cuando aparecen, los síntomas pueden variar según el tamaño del cáncer y el lugar donde se encuentre en el intestino grueso.

Entre las señales que pueden presentarse están:

Cambios en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento más frecuentes.

Sangrado rectal o presencia de sangre en las heces.

Molestias abdominales persistentes, como calambres, gases o dolor.

Sensación de que el intestino no se vacía por completo durante la defecación.

Debilidad o cansancio.

Pérdida de peso involuntaria.

Si una persona presenta síntomas persistentes que le preocupan, debe programar una consulta con un profesional de la salud.

Factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecerlo

De acuerdo con la Clínica Mayo, los médicos no conocen con exactitud qué provoca la mayoría de los casos de cáncer de colon. Sin embargo, existen factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad.

Edad avanzada. Aunque puede aparecer a cualquier edad, la mayoría de las personas con cáncer de colon tiene más de 50 años. Mayo Clinic también señala que la cantidad de casos en menores de 50 años está aumentando, aunque los médicos no saben por qué.

Aunque puede aparecer a cualquier edad, la mayoría de las personas con cáncer de colon tiene más de 50 años. Mayo Clinic también señala que la cantidad de casos en menores de 50 años está aumentando, aunque los médicos no saben por qué. Antecedentes familiares y personales. Haber tenido cáncer colorrectal o pólipos aumenta el riesgo. También puede ser mayor cuando existen familiares consanguíneos con cáncer de colon, especialmente si más de un miembro de la familia ha tenido cáncer de colon o de recto.

Haber tenido cáncer colorrectal o pólipos aumenta el riesgo. También puede ser mayor cuando existen familiares consanguíneos con cáncer de colon, especialmente si más de un miembro de la familia ha tenido cáncer de colon o de recto. Enfermedades inflamatorias intestinales. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de colon.

La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Síndromes hereditarios. Algunos cambios en el ADN pueden transmitirse dentro de una familia y elevar el riesgo de esta enfermedad. Entre los síndromes hereditarios más frecuentes están la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch.

Algunos cambios en el ADN pueden transmitirse dentro de una familia y elevar el riesgo de esta enfermedad. Entre los síndromes hereditarios más frecuentes están la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. Alimentación. Las dietas bajas en fibra y altas en grasas y calorías se han relacionado con el cáncer de colon y de recto. La investigación sobre esta relación ha arrojado resultados desiguales. Algunos estudios han encontrado un mayor riesgo en personas que consumen mucha carne roja y carne procesada.

Otros factores señalados son la falta de actividad física, la diabetes, la obesidad, fumar, el consumo excesivo de alcohol y haber recibido radioterapia dirigida al abdomen para tratar un cáncer anterior.

¿A qué edad iniciar los exámenes de detección preventiva?

La Clínica Mayo señala que las personas con un riesgo promedio de desarrollar cáncer de colon deberían considerar comenzar los exámenes de detección alrededor de los 45 años.

Recomendaciones para prevenir esta enfermedad

Aunque no todos los casos de cáncer de colon pueden prevenirse, algunos cambios en el estilo de vida pueden ayudar a reducir el riesgo. La Clínica Mayo recomienda: