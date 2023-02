Día del Preservativo: mitos y falsas creencias sobre su uso

escuchar

Que no hace falta usar preservativos en el sexo oral para protegerse de las infecciones de transmisión sexual (ITS), y que los condones no son para todos los cuerpos ni tienen un lugar en las relaciones estables son algunos de los mitos más comunes sobre el único método anticonceptivo que además previene las ITS, según especialistas consultados por el Día Mundial del Preservativo.

En la Argentina, solo el 17 por ciento dice usarlo siempre, según una encuesta realizada por AIDS Healthcare Foundation (AHF), una organización que promueve la utilización de los profilácticos para evitar que se produzcan 200.000 infecciones de transmisión sexual y 6000 embarazos adolescentes por día en América Latina y El Caribe.

Existen muchos mitos alrededor de los condones Pexels

Según datos del Ministerio de Salud, la no utilización del preservativo es la principal causa de transmisión de ITS y explica 9 de cada 10 nuevas infecciones de VIH (virus de inmunodeficiencia humana) en el país, donde 139.000 personas conviven con el virus.

Si el preservativo se emplea correctamente cada vez que se tiene una relación sexual, el riesgo de embarazo es de 3 por cada 100 veces aproximadamente “y tienen un efecto protector del 85 por ciento o más contra la infección por el VIH y otras ITS”, precisó la jefa de la sección Sexología Clínica del Hospital de Clínicas, Silvina Valente.

El Día Internacional del Condón se conmemora cada año el día antes de San Valentín y fue creado en 2008 por la organización AIDS Healthcare Foundation para generar conciencia del autocuidado y del uso correcto del condón como la forma más práctica y eficiente para evitar la transmisión de ITS como el VIH, la sífilis, la gonorrea o el virus del papiloma humano.

En las relaciones sexuales se recomienda el uso del preservativo

“Las relaciones sexuales son una situación de riesgo y ahí siempre va a estar recomendado el uso del preservativo, pero eso luego estará mediado por las circunstancias de ese vínculo, como por ejemplo si se trata de una pareja estable y cerrada o no”, dijo Diego Salussio, médico infectólogo de Fundación Huésped. Luego, agregó: “Cada persona lo decide en su intimidad, la función nuestra es brindar la información, aclarar cuáles son las vías de transmisión y la mejor forma de protección”.

El preservativo, un método para todas las edades

Por su parte, Valente planteó que uno de los prejuicios más habituales es asociar el preservativo a los adolescentes o a las personas que no están en una relación estable durante la juventud. “Es un método que no tiene edad, porque es el único que nos preserva de contraer alguna ITS, y esto no atañe solo a adolescentes y jóvenes con múltiples contactos sexuales”, dijo. En el mismo sentido, añadió que “es fundamental pensar que lo podemos usar en un contexto de pareja y también, más allá de la menopausia. Sabemos que la sexualidad acompaña todas las etapas de la vida y el no contraer enfermedades contribuye a nuestro bienestar”.

La sexualidad: un tabú

En una encuesta realizada por AHF a partir de una muestra de 6814 personas, el 38,8 por ciento de los mayores de 50 años prefirió no responder la pregunta acerca de si usa preservativos en sus relaciones sexuales. “Esto puede deberse al tabú que representa hablar de sexualidad en esta población en particular”, reflexionó Natalia Haag, directora de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina. Y subrayó: “No alcanza con que el Estado compre preservativos y lubricantes para distribución gratuita, sino que deben implementarse o mejorar las políticas públicas que acerquen el insumo a la comunidad”.

El preservativo es una barrera que evita la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

La encuesta también arrojó que, entre los que nunca utilizaron preservativos, el 19,7 por ciento facilitaría su uso si su pareja lo propusiera, ya que sigue estando estigmatizada la iniciativa de querer incorporar el condón en la pareja. “Se debe promover el uso del preservativo incorporándolo en el diálogo cotidiano, para que deje de ser tabú y se asocie, no solo al autocuidado, sino también al placer”, añadió Haag.

Preservativo en el sexo oral

Otro de los mitos asociado al preservativo es que no se necesita utilizarlo durante el sexo oral. Sin embargo, muy pocas personas saben que el condón se puede transformar fácilmente en un campo de látex para el sexo oral vaginal o anal.

“Cuando uno pregunta en la consulta ‘¿te cuidas en las relaciones sexuales?’, es interpretado solo en referencia a la penetración vaginal o anal, y cuando preguntamos directamente sobre el sexo oral resulta que la gran mayoría de las personas refiere que ahí no utiliza ningún método porque tiene la falsa percepción de que no hay riesgo”, afirmó Salussio.

Para tener el nivel máximo de protección, es necesario usar métodos de barrera para el sexo oral y para la penetración Shutterstock

Sin embargo, enfermedades como “sífilis, gonorrea y clamidia se transmiten por el sexo oral” y, por eso, “si querés tener el nivel máximo de protección, es necesario usar métodos de barrera para el sexo oral y para la penetración”.

La importancia de los controles

Otra idea equivocada, aunque muy común, es que es posible saltearse el test de ITS antes de dejar de cuidarse con preservativo. “Algunas parejas que empiezan como no estables, pero con el tiempo deciden transformarse en una pareja estable y cerrada, dejan de cuidarse con preservativo, pero no se testean en el medio y es muy importante que sí lo hagan porque muchas ITS, como el HIV o la sífilis, se presentan asintomáticas”, observó.

El uso de preservativos en los juguetes sexuales

Por otro lado, hay poco conocimiento sobre la importancia de usar preservativos en los juguetes sexuales si van a ser compartidos o introducidos en los genitales de otra persona. “Cuando el juguete sexual se va a pasar de una persona a la otra, es decir, si es introducido en una cavidad donde potencialmente puede haber una infección y luego en otra cavidad, hay posibilidad de transmisión si no hay un proceso de higiene en el medio. Por eso, en esas ocasiones es muy importante el uso del preservativo”, explicó el especialista.

Encontrar el preservativo adecuado

Otro mito es que hay personas que “no pueden” usar preservativos porque “me aprieta” o “no puedo tener una erección si me lo pongo” o “soy alérgico al látex”.

“Es importante charlarlo en la consulta o preguntarlo directamente, porque quizás se trate solo de encontrar la marca y el tamaño adecuados, de informarse sobre los preservativos libres de látex para personas alérgicas y otras opciones que existen. Quizás alguien tuvo una mala experiencia alguna vez y ya con eso lo descartó, pero es cuestión de encontrarle la vuelta”, señaló.

Muchas veces es cuestión de encontrar la marca y el tamaño adecuado de preservativo iStock

Cómo conseguir preservativos gratis

Por otro lado, el costo no debería ser un obstáculo para el uso porque “las personas que no tienen cobertura de salud pueden retirar preservativos de forma gratuita en el sistema público” y las quienes tienen obra social o prepaga pueden hacerlo en las farmacias con una receta, “lo mismo que con los anticonceptivos”.

Preservativos vaginales, a la venta

Por su parte, Valente recordó que “también existen preservativos vaginales que, este año, volverán a venderse en la Argentina”. Al respecto, indicó: “Además de la protección en el coito vaginal, hay cierto grado de protección en la fricción vulvar, ya que tiene un aro que hace que el látex cubra una superficie mayor”.

Agencia Télam

LA NACION