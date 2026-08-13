Día Internacional del Zurdo: 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día Internacional del Zurdo se celebra el 13 de agosto de cada año. Esta festividad busca homenajear a todas las personas que escriben o se desenvuelven con su mano izquierda.

La jornada busca concientizar acerca de las dificultades a las que se enfrentan los zurdos en el mundo, como la falta de inclusión o adaptación de herramientas, elementos u objetos de la vida cotidiana para su uso.

Las dificultades que deben afrontar las personas que escriben con su mano izquierda Getty Images

La jornada se inspira en la fundación de Lefthanders International Inc., el 13 de agosto de 1975. Fue el militar estadounidense llamado Dean R. Campbell, quien decidió crear esta organización con el fin de incluir a las personas zurdas en el mundo.

Frases para enviar en el Día Internacional del Zurdo