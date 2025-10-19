Día Mundial contra el Cáncer de Mama: tres claves que redefinen el abordaje médico y replantean los tratamientos

El cáncer de mama es el más aparece en la mujer y, según los datos del Instituto Nacional del Cáncer de 2022, se registran por año 22.000 nuevos casos y unos 6000 fallecimientos como consecuencia de esta enfermedad; así, está identificado como la segunda causa de muerte en la población femenina en el país, después de las afecciones cardiovasculares.

En tanto, a nivel mundial, según Globocan, la herramienta de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), se registraron más de dos millones de casos, lo que lo convierte en el tipo de cáncer más frecuente. Se espera que una de cada ocho mujeres (con una expectativa de vida de 80 años) lo desarrollen en su vida.

Según Juan Luis Uriburu, jefe del Servicio de Mastología del Hospital Británico y expresidente de la Sociedad Argentina de Mastología, la novedad es que en los últimos años el abordaje médico de la enfermedad busca personalizar el tratamiento. En ese sentido, sostiene que hay tres aspectos por considerar. El primero tiene que ver con que actualmente tiene más importancia la biología que la anatomía del tumor. “Antes nos preocupábamos más y se hacían clasificaciones respecto del tamaño. Por eso, cuanto más grande era el tumor y cuantos más ganglios tenía por fuera de la mama, se anticipaba un peor pronóstico y una mayor agresividad de nuestros tratamientos”, explica el especialista. Y afirma que hoy el enfoque está puesto en la biología del tumor: se puede tratar de un tumor más pequeño, pero biológicamente más agresivo que uno más grande.

Hoy el enfoque está puesto en la biología del tumor Damian Dovarganes - AP

El segundo punto tiene que ver con que cada año se avanza en la individualización de los denominados blancos terapéuticos o targets para identificar la biología de estos tumores, sean grandes o pequeños, tengan ganglios o no los tengan. Detalla Uriburu que, por ejemplo, se consideran los receptores hormonales para dirigir allí la hormonoterapia o también se buscan los oncogenes, lo que implica un abordaje más novedoso. Por caso, como terapia de blanco para el oncogen HER2 Neu se desarrolló un anticuerpo monoclonal dirigido al antígeno que desarrolla el tumor. “En cáncer de mamá hay actualmente terapias dirigidas contra ciertos tumores que antes estaban entre los más agresivos y de peor pronóstico y mortalidad, y desde que se utiliza el tratamiento dirigido se transformaron en tumores que se equiparan a los menos agresivos”, advierte.

Se suman a estos blancos terapéuticos las plataformas genómicas para identificar qué genes manifiesta el tejido tumoral que lo ponen en un mayor riesgo de desarrollar metástasis. “En estos casos, los que tengan mayor riesgo van a requerir más tratamiento. Anteriormente, no se hacía esta distinción y todos recibían quimioterapia”, explica. “El resultado es que se hacen tratamientos menos agresivos. Los médicos somos cada vez más conservadores, no solo en la cirugía conservando la mamá, sino también evitando hacer tratamientos agresivos cuando realmente el paciente no lo necesita”, apunta.

En tercer lugar, aparece la inmunoterapia, que se utiliza desde hace unos pocos años. Se trata de drogas que mejoran la respuesta inmune de las pacientes y potencian las respuestas a los tratamientos como quimioterapia u hormonoterapia. Se demostró que en estadios avanzados de la enfermedad la aplicación de la inmunoterapia ayuda a evitar un mayor desarrollo o avance de la dolencia.

Cambio de hábitos y controles

El jefe del Servicio de Mastología del Hospital Británico relata que, cuando se habla de cáncer de mama, se pueden identificar una prevención primaria y una secundaria. La primera tiene que ver con el cambio de hábitos, como una dieta sana, una disminución en el consumo de grasas y alcohol, y el ejercicio físico frecuente; todas estas modificaciones actúan en forma positiva. “La secundaria tiene que ver con que, si uno no puede prevenir que aparezca la enfermedad, por lo menos debe tener estrategias o maniobras para diagnosticarla lo más temprano posible para disminuir la agresividad”, dice Uriburu. “Cuando más temprano la encuentres, el abordaje va a ser más conservador en la cirugía y en los tratamientos, además de lograrse mejores resultados de curación”, añade.

La mamografía es el principal estudio para el diagnóstico IREKIA - IREKIA

En ese sentido, el Hospital Británico creó el Instituto Genético para la realización de estudios que, en algunos casos, representan la punta del iceberg porque permiten descubrir en el patrón genético de la persona una alteración que va a dar un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de mama o de ovario. “Sin embargo, esto es posible en el 8% de los casos, ya que la gran mayoría de los cánceres que diagnosticamos no son hereditarios y no son genéticos; por lo tanto, no le podemos indicar este estudio a todas las mujeres”, aclara.

En cuanto a los controles, Nicolás Farah, jefe de residentes del Servicio de Ginecología y Mastología del Hospital Alemán, destaca la importancia de la mamografía anual a partir de los 40 años como el método que demostró reducir la mortalidad de esta enfermedad entre un 30% y un 40%.

Repite que este estudio es el principal método de control y prevención, en tanto que la ecografía mamaria es un complemento y no suplanta a la mamografía. “Si la persona tiene un antecedente de primer grado, por ejemplo su mamá tuvo cáncer de mama a los 40, el control se hace diez años antes de la fecha en que la madre fue diagnosticada con la enfermedad. O sea, a partir de los 30 esa persona tiene que hacerse controles anuales”, afirma.

Estos controles son los que permiten un diagnóstico temprano. Farah enfatiza que si bien en muchos casos el cáncer de mama no puede evitarse, el diagnóstico precoz es fundamental porque los tumores menores a 1 cm presentan una tasa de curación superior al 90%. Por eso, un chequeo anual con el ginecólogo de cabecera aumenta las posibilidades de curación.

Octubre, mes de la concientización

Por estos días y como herramienta para conocer las posibilidades de riesgo de desarrollar cáncer de mama, el Hospital Alemán lanzó una plataforma online, con un test gratuito y sencillo de realizar. La iniciativa prioriza la detección temprana de la enfermedad que resulta clave para un tratamiento efectivo.

Concientización

Como parte del llamado “octubre rosa”, cuando se realizan distintos tipos de acciones públicas o privadas para generar conciencia sobre la necesidad de prevención, la Fundación Instituto Natura y Avon presentó el Índice de Concientización de Cáncer de Mama, un estudio que aporta datos relevantes sobre esta enfermedad que es la principal causa de muerte oncológica en las mujeres.

El informe se basa en una encuesta realizada a 1077 mujeres mayores de 18 en todas las regiones del país: Buenos Aires, Centro, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia. El índice puso en evidencia que solo cuatro de cada diez mujeres en la Argentina, la mayoría de ellas mayores de 40 años, poseen información suficiente sobre el cuidado de sus mamas.

Asimismo, revela la presencia de algunos mitos que no desaparecen. Por ejemplo, seis de cada diez mujeres considera al nódulo como principal signo indicativo de cáncer de mama; sin embargo, aunque este puede estar presente, en sus etapas iniciales la enfermedad es asintomática.

Otro dato que arroja es que casi el 80% de las entrevistadas consideran que el cáncer de mama puede ser curado y siete de cada diez identifican el diagnóstico precoz como fundamental para lograrlo.

Paralelamente, solo el 60% reconocen a la mamografía como la prueba principal para indicar la sospecha. Sin embargo, apenas el 20% tiene conocimientos de la edad recomendada para iniciar la realización del estudio sin síntomas ni antecedentes familiares.