El desgarrador mensaje de la viuda de James Van Der Beek, a tres meses de la muerte del actor: “El alivio inicial se ha desvanecido”

La muerte de James Van Der Beek sigue generando conmoción entre sus fanáticos y en la industria del espectáculo. A tres meses de la partida del actor, su viuda, Kimberly, compartió un desgarrador mensaje en redes sociales en el que habló por primera vez con profundidad sobre el dolor que atraviesa junto a sus seis hijos y el difícil proceso de adaptación a una vida sin su esposo.

James van der Beek junto a su esposa Kimberly

El protagonista de Dawson’s Creek murió a los 48 años luego de enfrentar una lucha contra el cáncer colorrectal, enfermedad que le había sido diagnosticada en 2023 y que el propio actor decidió hacer pública un año más tarde. Desde entonces, Van Der Beek había transformado su batalla personal en una oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y sobre la fragilidad de la vida.

Ahora, fue Kimberly quien eligió abrir su corazón a través de Instagram con un extenso posteo acompañado de imágenes familiares. Allí expresó el vacío que dejó la ausencia del actor y cómo atraviesan el duelo puertas adentro.

“Ayer se cumplieron tres meses desde que perdimos a James. Decir que estoy desconsolada es quedarse corta. Las palabras no alcanzan para describir el dolor. El alivio inicial se ha desvanecido. La realidad se está imponiendo... y lo extraño. Todos lo extrañamos”, escribió.

El actor junto a su familia numerosa

La productora también reveló que, pese al dolor, siente que algo cambió profundamente en ella desde la muerte de su esposo. “Sin embargo, hay una magia diferente en el aire. Lo siento. Lo conozco más profundamente. Mi conexión consciente con Dios se ha fortalecido. Los velos del universo se han disipado. Y confío en que este es el camino que mi familia y yo siempre hemos estado destinados a recorrer”, agregó.

En el mismo mensaje, Kimberly agradeció el apoyo que recibió de fanáticos, amigos y colegas del actor. “El apoyo recibido ha sido tremendo. Nos ha sostenido de la manera más hermosa. Todos ustedes superaron con creces todo lo que jamás hubiera imaginado al apoyarnos y honrar a James de esa manera. Estoy profundamente agradecida. Hay mucho más que compartir aquí. Y con el tiempo, lo haré”, concluyó.

James Van Der Beek junto a su esposa y sus seis hijos

Van Der Beek y Kimberly se habían casado en 2010 y construyeron una familia numerosa junto a sus hijos Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. En los últimos años, el actor había hecho de la paternidad uno de los ejes centrales de su vida pública. En entrevistas y publicaciones en redes sociales hablaba con frecuencia sobre la crianza, el vínculo con sus hijos y la transformación personal que significó convertirse en padre.

La noticia de su muerte causó un fuerte impacto especialmente entre quienes crecieron viendo Dawson’s Creek, la ficción adolescente que marcó a toda una generación a fines de los años noventa. Allí Van Der Beek interpretó a Dawson Leery, un joven sensible, soñador y apasionado por el cine, personaje que lo convirtió en un ícono de la cultura pop mundial.

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Connecticut, Van Der Beek había comenzado su carrera artística siendo adolescente, luego de abandonar el deporte a causa de una lesión. Tras pequeños trabajos en televisión, el éxito llegó de manera fulminante en 1997 cuando fue elegido para protagonizar la serie creada por Kevin Williamson. El fenómeno fue inmediato: de un día para otro pasó a convertirse en una estrella internacional y en el rostro de toda una generación.

James Van Der Beek y Michelle Williams en una imagen promocional de Dawson's Creek Courtesy Everett Collection

Sin embargo, el enorme impacto de Dawson Leery también tuvo consecuencias. Durante años, el actor quedó fuertemente asociado a ese personaje y debió enfrentar el peso del encasillamiento. Con el tiempo, aprendió a convivir con esa imagen pública e incluso a reírse de ella. Uno de los momentos más recordados fue su participación en Don’t Trust the B---- in Apartment 23, donde interpretó una versión exagerada y paródica de sí mismo.

También supo abrazar con humor el famoso meme surgido de una escena de llanto en Dawson’s Creek, convertido con los años en uno de los gifs más populares de internet. “Trabajé seis años en un show y todo quedó reducido a tres segundos. Es la definición perfecta de internet”, había dicho entre risas en una entrevista.

A pesar de seguir trabajando en distintas producciones televisivas y teatrales, en los últimos años Van Der Beek eligió priorizar su vida familiar. Participó en series como CSI: Cyber, Pose y realities como Dancing with the Stars, aunque su exposición mediática comenzó a enfocarse cada vez más en cuestiones personales.

El golpe más duro llegó en 2023, cuando recibió el diagnóstico de cáncer de colon. Inicialmente decidió atravesar el proceso en privado, acompañado por su familia, pero luego eligió compartirlo públicamente para generar conciencia. “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando en privado con este diagnóstico y tomando medidas para resolverlo”, anunció entonces.

Los cuatro protagonistas de la exitosa serie: Joshua Jackson, Katie Holmes James Van Der Beek y Michelle Williams GROSBY GROUP

Con el avance de la enfermedad, el actor habló abiertamente sobre el impacto emocional y económico del tratamiento. Incluso llegó a vender objetos autografiados vinculados a Varsity Blues y Dawson’s Creek para recaudar fondos y sostener a su familia.

En marzo de 2025 había realizado una de sus confesiones más dolorosas: aseguró que se había encontrado “cara a cara con la muerte” y que ya no podía ser “el marido que ayudaba” a Kimberly como antes. Aun así, continuó compartiendo mensajes esperanzadores y reflexiones sobre el valor del tiempo, la espiritualidad y los vínculos humanos.

Tras su fallecimiento, la familia publicó un comunicado en el que destacó la serenidad con la que atravesó sus últimos días. “Transitó sus últimos días con coraje, fe y gracia”, expresaron entonces.