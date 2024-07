Kravetz: “Si le das un plato de sopa a la persona que vive en la calle, la acomodás en la pobreza”

Escuchar

Diego Kravetz, secretario de Seguridad de la ciudad, se refirió a la problemática de las más de 4500 personas que actualmente viven en situación de calle en el distrito porteño. El funcionario dijo que, como vecino, no está de acuerdo que otro habitante “baje con la comida para darle” a quien está en esa situación “porque lo acomodás en la pobreza”. “Vos te sentís mejor porque le diste un plato de sopa caliente y la persona lo va a valorar, pero no lo vamos a poder sacar de ese circuito, que te aseguro no es virtuoso”, opinó.

Dijo que los paradores estructuran la vida y que por eso muchos de los hombres y mujeres que viven en la calle no quieren ir. “Allí hay reglas, como despertarse a tal hora, bañarse sí o sí, no se puede tomar alcohol, y hay quienes no lo quieren hacer porque tienen en la cabeza otra forma de vida”, agregó Kravetz en diálogo con Futurock. “Se transforma su cabeza, y eso es comprensible por la situación que viven, pero no lo es para la convivencia de todos”, sumó.

Diego Kravetz: “Si como vecino le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, la acomodás en la pobreza” Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El funcionario de la gestión de Jorge Macri aseguró que la Ciudad “no tiene un problema” con las personas que viven en la calle, sino lo que hay es “un tema convivencial en donde tratamos de darle una vuelta de tuerca”. “La situación es tan penosa que romantizarla es un error gravísimo porque es hacer pobrismo de alguna manera”, indicó. En la opinión de Kravetz, “hay distintos tipo de personas en situación de calle” y habló de “los que son complicados, que son los que se arman ranchadas, porque en general terminan haciendo cosas ilícitas y eso creo yo que lo desarmamos casi en su totalidad”.

“Y después están quienes tienen problemas psiquiátricos y de adición y ahí hay que abordarlo de otra manera porque es difícil la convivencia. Tenés una persona en situación de calle en el palier de tu casa. Es medio chocante y es comprensible. No es que el vecino de ese edificio te está diciendo quiero que lo metas preso, pero tampoco quiere convivir con la persona en su palier”, se explayó Kravetz.

“Somos el Estado y tenemos que tratar de hacer cumplir todas las reglas de convivencia para que todo el mundo pueda desarrollarse lo mejor posible”, agregó. El funcionario indicó que la Ciudad cuenta con paradores para albergar a más de 3000 personas.

Según los números que maneja el Gobierno porteño, hoy hay más de 4500 hombres y mujeres en esa situación y 2700 acuden a los refugios. “A los otros se les intenta dar contención social en un momento donde a todo el mundo le cuesta la convivencia con ciertas situaciones que provoca tener muy cerquita un persona en situación de calle. Tratamos de abordar todos los temas inicialmente con Desarrollo Social y después, si la cosa no se pudo arreglar, recién ahí aplicar la fuerza pública”, explicó.

