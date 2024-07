Incendios en Córdoba: arde desde el domingo el cerro Champaquí, y la geografía y el viento complican la pelea contra las llamas

Escuchar

CÓRDOBA.– Desde el domingo permanece activo un foco de incendio en el sector sur del cerro Champaquí, en el Valle de Traslasierra, situado en el oeste cordobés. El fuego afecta a unas 350 hectáreas y se intensificó ayer por el viento. Es una zona de muy complejo acceso por tierra, por lo que el personal de Bomberos que combate las llamas es transportado vía aérea.

El Champaquí, con sus 2790 metros de altura, tiene una de las vistas más completas de Córdoba y es muy elegido por los montañistas y amantes del turismo de aventura; cuenta con refugios, por lo que es uno de los destinos favoritos de los visitantes. Por año, suelen ser entre 40.000 y 45.000 las personas las que llegan a la cima.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático provincial, precisa que para llegar a la zona sur –cerca de Los Linderos, donde está el foco principal del incendio– se usan helicópteros y, después, los efectivos caminan entre cuatro y cinco horas.

Hoy se duplicó la cantidad de bomberos; están trabajando los de Calamuchita y Traslasierra, con unidades móviles livianas, aviones y helicópteros. Intervienen los cuarteles de San Javier, Mina Clavero, Las Rosas, Las Tapias, Villa Dolores, La Paz, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Yacanto, Villa Berna, Amancay, Villa del Dique, Rumipal, Berrotarán, Río Tercero y Los Cóndores.

Además, participa personal de la Policía de Córdoba, del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac), del Plan Provincial de Manejo del Fuego y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Intervienen en total 14 unidades móviles livianas, cinco aviones y dos helicópteros.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático aclararon que el foco de incendio no implica por el momento riesgo para viviendas. Las condiciones climáticas son desfavorables, con ráfagas de viento a partir del mediodía, algo que podría complicar las tareas en altura.

El episodio ocurre en una época que es temporada de riesgo de incendios en Córdoba, por lo que se recomienda no quemar basura, no tirar colillas de cigarrillos, no hacer asados en zonas prohibidas y no quemar pastizales.

Durante el año pasado en la provincia hubo 446 incendios forestales, que afectaron una superficie total de 40.803 hectáreas. Los meses de julio, agosto y septiembre fueron el peor momento, con 228 eventos. Octubre registró la mayor superficie de hectáreas quemadas (15.650), un 38% del total anual.

Los datos surgen del Informe Anual 2023 del mapa oficial de áreas afectadas por el fuego desarrollado por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, con el apoyo técnico y la infraestructura de Idecor. La superficie de área quemada en 2023 representa la mitad de la afectada durante 2022, cuando las llamas arrasaron más de 81.600 hectáreas. Sin embargo, el número de incendios se mantiene prácticamente constante, con 443 eventos registrados en 2022 y 446 en 2023.