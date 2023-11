escuchar

A pocos días del balotaje presidencial en la Argentina y luego de que la donación de órganos y tejido se transformara en uno de los temas de debate entre los dos aspirantes a ocupar la Casa Rosada, el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, espacio de investigación, conocimiento y sensibilización, presentó una nueva investigación con el objetivo de recabar información acerca del conocimiento de la población y del personal de salud acerca de ese proceso médico.

A diferencia de otros colectivos o instituciones, que ya expresaron su apoyo por uno de los candidatos presidenciales, desde la Cruz Roja Argentina remarcaron a LA NACIÓN que tienen como principios fundamentales la neutralidad y la imparcialidad. Además de recalcar que su observatorio realiza investigaciones en forma periódica.

Del trabajo titulado ”'Investigación sobre donación de órganos y tejidos en la Argentina’. Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, 2023″, participaron 3857 personas de la población general y 460 personas vinculadas con el sector de salud, distribuidos en 23 provincias. Todos los participantes respondieron a un cuestionario presencial o virtual entre el 21 de julio y el 28 de agosto pasados. En esas semanas, previas a las elecciones primarias y luego del resultado de las PASO, había estado en debate la venta de órganos a raíz de declaraciones del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Entre los resultados más relevantes del informe, se determinó que el 74% de las personas encuestadas, que no pertenecen al sector salud, se manifestó a favor de la donación y el trasplante de órganos y tejidos, mientras que, un 15% no tiene una posición tomada al respecto. En tanto, solo un 9% dijo estar en contra de esta acción. La consulta sobre la venta no estuvo incluida en el cuestionario.

Al desglosar los porcentajes, respecto del rango etario, se destaca que 8 de cada 10 personas entre 18 y 29 años se encuentran a favor de la donación. En cambio, entre quienes superan los 50 años, el nivel de acuerdo es del 70%.

Si lo que se tiene en cuenta es el nivel de formación educativo, el 83% de los que tienen estudios superiores -terciarios/universitarios- están a favor de la donación. El porcentaje baja al 74% para los que tienen secundario y cae al 56% para los que tienen solo formación primaria.

Una divergencia encontrada entre los encuestados se dio al momento de la consulta de sí, además de estar a favor de la donación, tienen la predisposición a hacerlo. Allí, el porcentaje bajó de 74 a 67% y la negativa subió de 9% a 14%.

“Trascender luego de la vida”

En cuanto a las razones por las que se encuentran a favor, 8 de cada 10 personas indica que si lo necesitaran para sí mismos o para un familiar, les gustaría poder recibir una donación. El segundo motivo que más se repite es trascender luego de la vida con un 59%, seguido de un 40% que desea ayudar a otras personas. Por otro lado, quienes se manifiestan contrarios a la donación de órganos y tejidos, en el 66% de los casos identifican como principal razón las dudas sobre el cumplimiento de las listas de espera. Otra de las razones más recurrentes, el 36%, es que piensan que se dejan morir personas para obtener sus órganos y tejidos.

“En la Argentina, más de 7000 personas esperan un trasplante para salvar su vida. La posibilidad de ser donante de órganos se da en solo 4 de cada 1000 fallecimientos. Esta información es muy relevante. Desde el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina trabajamos con una perspectiva de investigar para la acción. Obtener nuevos conocimientos es fundamental para diseñar e implementar acciones, sensibilizaciones e intervenciones adecuadas para cada contexto”, destacó Vanesa Labanca, subsecretaria de Salud de Cruz Roja Argentina.

Ante la consulta de qué órganos estarían dispuestos a donar, el ranking lo encabezó el corazón con el 90% de los casos. Le siguieron los riñones (85%); el tercer lugar lo comparten pulmones e hígado con el 81%.

Sobre el margen de error estadístico del informe, los investigadores explicaron: “Al no ser una muestra probabilística no se calcula el margen de error. A título informativo, una muestra probabilística con la cantidad de casos señalada tiene un margen de error de +/- 3.8% para un nivel de confianza del 95%”.

La mirada del personal de salud

Al analizar los datos de los 460 encuestados que son personal de salud, el resultado fue que 9 de cada 10 dijo estar a favor de la donación y el trasplante de órganos y tejidos. En la misma línea, un 87% tiene disposición a ser donante.

Respecto a la formación recibida sobre la temática durante su carrera de grado, 45% del personal de salud encuestado afirma que fue insuficiente. Por otra parte, el 64% del personal encuestado señala que la oferta educativa disponible sobre donación de órganos es insuficiente. Ocho de cada 10 personas del sector de salud admiten que desconocen o que no existe oferta educativa suficiente respecto a la temática de donación de órganos y tejidos.

Lo que falta, según la encuesta

En diálogo con LA NACIÓN, Labanca habló sobre su mirada tras los resultados de la encuesta: “En primera instancia destaco la importancia de poder contar con este tipo de investigaciones llevadas adelante por nuestro Observatorio Humanitario en temáticas tan relevantes de salud. Analizar los conocimientos de la población acerca de la donación y trasplante de órganos en nuestro país, permitirá poder implementar diversas acciones para que, las más de 7.000 personas que hoy esperan un órgano, puedan mejorar su calidad de vida”.

“En mi opinión, lo más destacable que arrojan los resultados, es que gran parte de nuestra población, más del 70%, está a favor de la donación y el trasplante de órganos. Además, si bien la mitad de las personas encuestadas manifestaron no conocer el concepto de donante presunto, al profundizar este tema, la mayoría se posicionó a favor. No obstante, el 70% consideró que la información disponible sobre donación de órganos es poca o nula; esto habla de la importancia de poder implementar campañas de concientización sobre este tema; e incorporarlo en todos los niveles educativos”, dijo la directiva.

Labanca sumó: “También considero que es fundamental la información que nos brinda esta investigación en relación al personal de salud. Un 95% afirmó que es importante incorporar este tema en los planes de estudio de las carreras de salud; y un 45% mencionó que los conocimientos recibidos fueron insuficientes. Poder desarrollar currículas y fomentar la educación continua en donación y trasplante de órganos, permitirá que los profesionales de la salud sean agentes multiplicadores de esta información hacia la población. Comprendiendo que la donación y el trasplante de órganos es un tema complejo, con múltiples dimensiones y actores involucrados; contar con estos datos, es un punto de partida valioso para desarrollar actividades de sensibilización en las comunidades”.

Al ser consultada sobre en qué lugar se encuentra el país, respecto a otros, en materia de conocimiento y conciencia de donación de órganos y tejidos, respondió: “Conforme a los resultados de la encuesta, la mayor parte de la población (74%) en nuestro país está a favor de la donación y el trasplante de órganos. Según los datos brindados por el Observatorio Global de Donación y Trasplante de la Organización Mundial de la Salud, en América Latina, la Argentina se posiciona como el segundo país con mayor cantidad de donantes de órganos y tejidos, con una tasa de 16,6 donantes de órganos por millón de habitantes para el año 2022; únicamente por debajo de Uruguay. Incluso en ese mismo año, se superó en nuestro país la marca histórica de donantes argentinos de médula ósea con un total de 112 colectas de células”.

“Sabemos que aún falta camino por recorrer para lograr alcanzar las cifras de los países que lideran el ranking mundial, como España, que posee más de 40 donantes de órganos por millón de habitantes; por eso destacamos con esta investigación la importancia de continuar implementando campañas de concientización a nivel poblacional; y capacitar a los profesionales de la salud en todas sus instancias de formación en esta temática”.