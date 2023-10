escuchar

Fue un momento caliente del segundo debate presidencial. “Tampoco proponemos la venta de órganos, lo que nosotros decimos es que hay 7000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción”, afirmó, ayer, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Le respondía a Patricia Bullrich, quien segundos antes dijo que el libertario proponía la venta de órganos, “uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal”. No era la primera vez que el diputado se refería a la venta de órganos, tiempo atrás lo había definido como “un mercado más”.

Luego de la afirmación del candidato más votado en las PASO, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), junto con los 24 organismos jurisdiccionales que conforman la Comisión Federal de Trasplante (Cofetera), señalaron hoy que demuestra “un total desconocimiento del funcionamiento del sistema de donación y trasplante”.

En ese sentido, y a través de un comunicado, aclararon en primer lugar que no toda persona fallecida puede ser donante dado que la donación depende de las características de la muerte. “Para poder donar órganos, el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital, y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos. Solo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos para que los mismos sean viables para el trasplante”, explicaron.

Una muerte de estas características se produce en aproximadamente 4 de cada 1000 casos, precisaron. “Dar a entender que toda persona fallecida puede ser donante implica un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento de todo sistema de donación de órganos, y no solo el argentino”, apuntaron en respuesta a la insinuación de Milei.

Para poder donar órganos, el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos. — INCUCAI (@incucaioficial) October 9, 2023

Además, dijeron que el sistema de donación y trasplante argentino es reconocido regional y mundialmente por “su organización, su marco legal y su sistema de registro, que garantizan la trazabilidad de los procesos y la transparencia” y recordaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elegido a la Argentina como uno de los tres Centros Colaboradores en materia de Donación y Trasplantes en el mundo, junto con España e Italia.

“Es preciso señalar que cualquier persona que tiene conocimiento sobre un hecho vinculado a la donación y el trasplante realizado fuera del marco legal puede denunciarlo; en el caso de ser un representante del poder legislativo tiene la obligación de hacerlo”, agregaron en el comunicado difundido.

Y cerraron: “Reiteramos nuestra preocupación sobre afirmaciones que, sin fundamentos, ponen en entredicho un sistema que año tras año le da una oportunidad a miles de personas que esperan un trasplante para salvarse o recuperar su calidad de vida”.

“Profundo desconocimiento”

Richard Malan, vicepresidente del Incucai también habló por los dichos de Milei. “Noto un profundo desconocimiento del tema cuando menciona esto como si fuera realmente un mercado –comenzó–. Y afirmó: “Esto genera daño. Genera desconfianza y hace que se resienta el mecanismo de funcionamiento de ese sistema”.

“Habla de números inexactos y de conceptos inexactos. Entiendo que él extrapole todo a fórmulas económicas del mercado, pero esto no funciona así”, afirmó en una entrevista con Radio Nacional. “No puede extrapolar cualquier número”, insistió y consideró que mencionar que 300.000 son potenciales donantes demuestra desconocimiento dado que, al igual que señala el comunicado, esa cifra se reduce muchísimo, a 4 de cada 1000, porque la muerte debe ocurrir en una terapia intensiva.

“Es un desprecio por todos nosotros”, dijo Malan y destacó que la Argentina implementó en 2018 la figura del donante presunto. “Eso no se hace si no hay un consenso de la población. La población confía en nuestro sistema y por eso nos impulsó a que tengamos este tipo de ley. Hay países que no pueden implementar esas leyes. Nosotros pudimos y nos fue muy bien, eso habla de la confianza de la sociedad en este sistema”, agregó.

Explicó, además, que el sistema que utilizan, el Sintra (Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina) permite que todos los actores involucrados, desde el paciente hasta los trasplantados, quienes cubren los gastos del trasplante y todos aquellos agentes involucrados, puedan ver de forma transparente la actividad y cada uno de los pasos que se llevan adelante para llegar a un trasplante.

“Por eso nos duele y espero que no genere daño en personas que están esperando por un trasplante a raíz de la perdida de confianza de algunas personas que pueden llegar a creerle a él”, agregó Malan.

“Nosotros estamos dispuestos a resolver problemas de los pacientes pero no a este tipo de cuestionamientos infundados. La verdad nos duele mucho. Espero que recapacite y que salga a decir lo que tenga que decir pero con la verdad, que se asesore le pedimos por favor”, cerró.

“Un mercado más”

Fue en junio del año pasado cuando Milei habló de la venta de órganos. En una semana de junio cargada de polémicas por haber denunciado a periodistas y apoyado la libre compra de armas, Milei vertió otra polémica opinión y consideró “un mercado más” la venta de órganos.

Consultado sobre su postura al respecto de esta práctica prohibida por ley en la Argentina, el diputado había a Radio Mitre: “Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios que están hechos en Estados Unidos que [dicen que] si vos dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es una decisión de cada uno, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo?”

También consideró en ese entonces que el Estado dispone del cuerpo de las personas cuando les “roba” más de 50% de lo que generan. “Hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, había dicho.

Luego dijo que “probablemente haya algo” que lleve a alguien a decidir comercializar sus órganos y bajo el supuesto de que ese motivo podría ser, por ejemplo, la pobreza, Milei indicó: “Entonces lo vamos a poner en otros términos: si no le terminás comprando ese órgano, se termina muriendo de hambre y ni siquiera tiene vida”.

“El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad, la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Es su vida, es su cuerpo, es su propiedad. ¿Tenemos que tener tanto amor por la intervención al punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere?”, había considerado.

