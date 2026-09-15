Dónde queda Artiaga, la mejor panadería artesanal del mundo: fue elegida en un certamen internacional y es argentina

Una panadería argentina fue elegida como el mejor comercio artesanal en su rubro en los Bake and Brew Awards 2026, una ceremonia organizada por la revista británica LUXlife Magazine. El local en cuestión se trata de Artiaga, una panadería ubicada en el barrio porteño de Saavedra, en la calle Zapiola 4782.

El anuncio de la premiación se dio el pasado 9 de septiembre, donde Artiaga se destacó por su labor artesanal en cada uno de sus productos. Los galardones de Bake and Brew Awards 2026 distinguen la manufactura de calidad de distintas cafeterías y panaderías de diversas partes del mundo.

El logro de Artiaga, una de las panaderías más importantes de Capital Federal

Con la primera distinción de Heritage Craft Bakery of the Year 2026, el comercio porteño recibió un mimo por su amplia trayectoria en el rubro comandada por la familia Rodríguez, que conduce la empresa desde hace tres generaciones.

Cómo nació la empresa

Artiaga vio la luz de la mano de Antonio Rodríguez, su fundador, quien llegó a la Argentina procedente de la localidad española de Carballino. Por ese entonces, a los 12, tras la muerte de su padre, asumió la responsabilidad de llevar las riendas económicas de su familiar y, por ende, comenzó a trabajar como mozo.

Artiaga es un emblema de Saavedra

El comienzo de Artiaga -bajo el nombre La Nueva Alianza- se dio en el barrio de La Boca en 1960 junto a su esposa, Alba. Por aquel entonces, la producción se distribuía en el estadio del club Boca Juniors y, también, se hacían repartos hacia la isla Martín García.

Los primeros años de Artiaga

Una vez consolidado en el rubro, llegó el tiempo de cambiar de locación: la familia adquirió el inmueble ubicado hoy en Zapiola 4782, donde actualmente funcional, y conservaron el nombre previo del lugar -por aquel entonces se desaconsejaba modificar el nombre de los hornos tradicionales-. Con la panadería en marcha, Antonio y Elba sumaron a Graciela, su hija, quien dejó sus estudios para meterse de lleno en el día a día de la empresa.

Pan dulce de Artiaga

Hoy en día, el negocio está a cargo de los nietos del fundador y mantiene el sello propio al mantener el funcionamiento del horno a gas original, adaptado sobre la estructura antigua.

Cuánto sale comprar en Artiaga

Según la modalidad Take Away que figura en su página oficial, la panadería Artiaga ofrece una amplia gama de productos. Desde pan dulce hasta las clásicas medialunas y churros, el menú se compone de diferentes opciones a tener en cuenta:

Pan dulce -con frutos secos- de 600 gramos: $36.500 .

. Medialuna de manteca y grasa, por unidad: $1900 .

. Churros de dulce de leche -con y sin baño de chocolate-, por unidad: $1900 .

. Bizcochos de grasa, por 250 gr: $4500.

Dónde queda Artiaga, la mejor panadería artesanal del mundo

La panadería está ubicada en la calle Zapiola 4782, el barrio porteño de Saavedra,