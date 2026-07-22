Dónde vender cosas usadas

La compra-venta de objetos es una modalidad recurrente que se da presencialmente o, también, vía internet, en distintas aplicaciones. Desde útiles, remeras y camperas, hasta consolas de videojuegos y otros ítems, las personas buscan los mejores lugares para publicar y así sacar el mayor rédito posible.

La venta de ropa usada es una de las actividades más recurrentes Gustavo Biosco

A raíz de esto, muchas personas se preguntan cómo hacer para comprar y vender artículos, buscando los mejores precios y las opciones más confiables al ser objetos usados. En el intercambio, una de las claves es la reputación del usuario y los comentarios de otros compradores para que sea confiable la operación.

Cuáles son las plataformas para la compra-venta

MercadoLibre

El sitio, que nació en Argentina y se expandió por varios países de la región, es la opción más recurrente para la compra y venta de artículos. Lo primero a tener en cuenta es la creación de una cuenta, la cual requerirá de un usuario y contraseña.

Para publicar, la página te pedirá la marca, modelo y características principales del producto a exhibir. Luego, se sugerirá una categoría acorde para que el producto publicado tenga visibilidad.

Cómo publicar en Mercado Libre

Las características y las fotos son el siguiente paso antes de la publicación. Cuanto más detalle y mejor sean las imágenes, más circulación tendrá el producto en cuestión. Por último, la página te sugerirá diferentes tipos de exposición para que esté entre las primeras opciones.

Para la compra, utilizar el motor de búsqueda, ser preciso con las especificaciones del producto en cuestión y observar la reputación del vendedor.

Marketplace- Facebook

Marketplace es el sitio de compra-venta que depende de Meta. Su uso es muy sencillo, ya que a diferencia de otras plataformas, no se piden muchos requisitos para la publicación de artículos.

En los buscadores la oferta es más variada, con precios más bajos y hasta se puede chatear con el vendedor para poder llegar a un acuerdo económico en caso de que uno crea que el artículo tiene un precio desmedido o lejano a sus pretensiones.

Muchos ven a Facebook Marketplace como una forma fácil de vender algo que ya no necesitan y conseguir efectivo de forma rápida GETTY IMAGES

Siguiendo el criterio de un usuario y contraseña para poder ejecutar las dos acciones, Marketplace quedó en la mira por algunos casos de inseguridad. El modus operandi marca un punto de encuentro donde delincuentes están al acecho para asaltar al comprador.

Feria americana

Esta opción resistió el paso del tiempo. Al ser solamente presencial, en un local o en la calle, las personas pueden tomarse el tiempo de revisar los vestidores o espacios de exhibición para elegir la mejor oferta.

Las ferias americanas son un lugar ideal para conseguir ofertas Chisato Tanaka - AP

También conocida como una tienda de moda circular, donde se vende y compra ropa, calzado o accesorios, estos lugares suelen estar en cada barrio de la Capital Federal y provincia de Buenos Aires con oferta para todo tipo de público.