Dos kayakistas desaparecieron en Santa Teresita y sigue un amplio operativo de búsqueda

Dos kayakistas de 43 y 64 años son intensamente buscados desde ayer frente a las costas de Santa Teresita, luego de desaparecer en el mar durante una salida que realizaron el lunes por la mañana en medio de condiciones meteorológicas adversas. La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo por aire, agua y tierra que continuaba anoche, sin resultados positivos.

Según informó oficialmente a LA NACION la fuerza, los hombres habían ingresado al mar a bordo de dos kayaks cuando regía un alerta meteorológico por fuertes vientos en la región. La búsqueda se concentra en un amplio sector del frente marítimo del Partido de la Costa y cuenta con la participación de embarcaciones, medios aéreos, patrullajes costeros y colaboración de buques que navegaban por la zona.

La emergencia se desencadenó luego de que uno de los kayakistas lograra comunicarse con la Prefectura para advertir que se encontraba a unas dos millas náuticas de la costa, más de tres kilómetros mar adentro, sin posibilidades de regresar a tierra por sus propios medios. A partir de ese aviso se activó el protocolo de búsqueda y rescate.

De acuerdo con la información oficial, la llamada fue recibida por la dependencia local de la Prefectura, que inmediatamente envió una embarcación de superficie hacia la zona. Más tarde se incorporó una segunda unidad para reforzar el operativo. En paralelo, la fuerza desplegó un avión desde la Estación Aérea de San Fernando para realizar rastrillajes sobre el mar, en condiciones complejas por la presencia de lloviznas, techos bajos y fuertes ráfagas de viento.

Además, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Mar del Plata se solicitó colaboración a buques pesqueros que navegaban en la región para ampliar las posibilidades de detección. Hasta ayer, esas tareas no habían permitido localizar a los dos hombres.

Mientras tanto, efectivos de la Prefectura realizaron recorridas terrestres y patrullajes a pie sobre distintos sectores de playa, al tiempo que continuaban reuniendo información que pudiera aportar datos útiles para la búsqueda.

La información sobre los desaparecidos que publicó la familia

Una de las embarcaciones buscadas es un kayak modelo Karku de color verde. La otra es un kayak modelo Escualo color turquesa. Los datos comenzaron a circular en redes sociales y entre vecinos del Partido de la Costa a través de un flyer difundido por familiares y allegados, donde se solicita a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique con la Prefectura Naval al 106.

Según trascendió, ambos hombres ingresaron al mar alrededor de las 10 de la mañana del lunes. La búsqueda se desarrolla en un contexto climático especialmente complejo. Los vientos registraron ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora y las condiciones cambiantes del mar dificultaron tanto la navegación como las tareas de observación.

La Prefectura informó además que, antes de ingresar al agua, los dos kayakistas se habían presentado en la dependencia local de la fuerza, donde fueron advertidos sobre la existencia de una alerta meteorológica vigente y las dificultades para desarrollar actividades náuticas bajo esas condiciones.

Debate

La desaparición generó debate sobre los riesgos que implica la navegación recreativa cuando el estado del mar presenta condiciones desfavorables. Para el guardavidas Alejandro Mittica, con más de tres décadas de experiencia, la prevención comienza mucho antes de entrar al agua.

“El mar debe ser respetado. Saber nadar, tener experiencia o contar con una embarcación no elimina los riesgos”, señaló. Según explicó, factores como la dirección e intensidad del viento, las corrientes y los cambios meteorológicos pueden modificar rápidamente una situación inicialmente controlada.

Mittica remarcó que antes de salir en kayak resulta fundamental consultar los pronósticos y alertas meteorológicas, llevar chaleco salvavidas, informar el recorrido previsto y contar con medios de comunicación protegidos del agua.

El operativo aéreo de Prefectura

El especialista destacó además un aspecto que suele repetirse en emergencias acuáticas: “Ante un vuelco o una situación crítica, siempre que las circunstancias lo permitan, permanecer junto al kayak puede aportar flotabilidad y facilitar la localización, porque una embarcación resulta más visible que una persona sola en el agua”.

También subrayó la importancia de no navegar en soledad y de informar previamente a familiares, amigos o autoridades cuál será el recorrido y el horario estimado de regreso.

La causa por la desaparición es seguida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial Dolores.

Anoche, la Prefectura mantenía activos los operativos de búsqueda por aire, tierra y agua, mientras familiares, amigos y vecinos continuaban aguardando novedades sobre el paradero de los dos kayakistas desaparecidos frente a las costas de Santa Teresita.