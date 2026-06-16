Dos quirófanos, un mismo donante: trasplantan a hermanas gemelas en una cirugía inédita en el Hospital Garrahan

Las dos estaban juntas cuando escucharon la noticia. Habían ido al Hospital Garrahan por un control de rutina, como tantos otros que habían atravesado desde la infancia, pero esta vez no volvieron a su casa. Esa misma noche quedaron internadas y, pocas horas después, entraron a dos quirófanos distintos con un mismo objetivo: recibir un trasplante renal que cambiaría su vida.

Mayra y Daiana, de 14 años, fueron operadas en simultáneo en el Hospital Garrahan en un procedimiento inédito en ese centro de salud para hermanas gemelas. Ambas padecen poliquistosis renal autosómica recesiva, una enfermedad genética poco frecuente que afecta los riñones y, en algunos casos, también el hígado, y que en su situación había derivado en una insuficiencia renal crónica progresiva.

El trasplante se realizó en la madrugada del jueves 16 de abril, luego de que apareciera un donante compatible. Los órganos provenían, según pudo saber LA NACION, de un donante cadavérico y habían sido asignados a las dos adolescentes, que ya estaban inscriptas en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), aunque no en la lista de emergencia nacional.

La decisión de trasplantarlas en ese momento no fue azarosa. En los meses previos, la evolución de la enfermedad había comenzado a acelerarse. Si bien hasta entonces llevaban una vida relativamente normal, con controles mensuales y una dieta estricta, el cuadro clínico exigió un seguimiento cada vez más frecuente. En ese contexto, el equipo médico resolvió incluirlas en lista de espera en diciembre del año pasado.

El objetivo era intervenir antes de que ingresaran en diálisis, una instancia habitual en pacientes con insuficiencia renal avanzada, pero que implica una mayor complejidad clínica y un impacto significativo en la calidad de vida. En este caso, la posibilidad de realizar el trasplante en forma anticipada permitió evitar ese paso y mejorar el pronóstico posterior.

“Uno de nuestros objetivos principales es agilizar la evaluación de pacientes con enfermedad renal avanzada para su ingreso en lista de espera, permitiendo que reciban un trasplante renal y evitando así el inicio de la diálisis”, explicó a través de un comunicado Juan Ibáñez, jefe de clínica del servicio de Nefrología del Hospital Garrahan.

La operación se llevó adelante de manera simultánea, con dos equipos quirúrgicos completos que trabajaron en paralelo en quirófanos separados. Participaron alrededor de 20 profesionales, entre especialistas en nefrología, urología, anestesia y soporte cardiovascular. Ambas cirugías finalizaron sin complicaciones inmediatas y con una respuesta fisiológica adecuada.

Según precisó Ibáñez, al concluir el procedimiento, las dos pacientes presentaban diuresis normal, un indicador temprano del buen funcionamiento de los órganos trasplantados. La evolución posterior acompañó ese resultado inicial: las adolescentes recibieron el alta tras una recuperación favorable y continúan con controles ambulatorios y cuidados propios del postrasplante.

La poliquistosis renal autosómica recesiva es una enfermedad hereditaria poco frecuente, caracterizada por la formación progresiva de quistes en los riñones. Esto provoca un aumento del tamaño renal, deterioro del tejido y, con el tiempo, insuficiencia. En muchos casos, los síntomas aparecen desde edades tempranas, con manifestaciones como hipertensión arterial, infecciones urinarias y agrandamiento abdominal.

En el caso de Mayra y Daiana, los primeros signos se habían manifestado al poco tiempo de nacer. Desde entonces, la familia adoptó una rutina de controles médicos y alimentación específica para acompañar la evolución de la enfermedad. La madre, Nidia, fue una figura clave en ese seguimiento cotidiano, junto con el resto del entorno familiar.

Más allá del componente clínico, la historia también está atravesada por la experiencia compartida. Las dos atravesaron el mismo diagnóstico, el mismo tratamiento y, finalmente, el mismo procedimiento quirúrgico. Esa condición, que las acompañó desde el nacimiento, volvió a ser determinante en el momento de la operación.

“Estábamos en el hospital con mi hermana y mi mamá y nos dijeron que nos teníamos que quedar”, contó Mayra. “El doctor nos explicó que iba a haber muchos médicos y que nos iban a poner drenajes y sonda”, agregó.

El servicio de Trasplante Renal del Hospital Garrahan realizó en 2025 un total de 55 intervenciones, de las cuales 14 fueron en simultáneo. En ese contexto, el caso de Mayra y Daiana representa la primera experiencia de este tipo en hermanas gemelas con órganos provenientes de un mismo donante.

Las adolescentes ya proyectan su futuro con menos incertidumbre. Entre sus deseos aparecen metas sencillas: volver al colegio, reencontrarse con sus amigas y, en algún momento, asistir a un recital de la banda surcoreana BTS, de la que son fanáticas. También mencionan, como posibilidad, dedicarse a profesiones vinculadas al cuidado de otros.