El abogado de la enfermera de Diego Maradona, Rodolfo Baqué.

Rodolfo Baqué, el abogado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid que estaba a cargo de Diego Maradona al momento de su muerte, aseguró que el astro del fútbol le hacía difícil el trabajo a los profesionales de la salud porque se negaba a seguir las instrucciones o tomar las medicaciones. Además, puso en duda si el excapitán de la selección tenía un cuadro psiquiátrico.

"Todo paciente que es adicto, intenta buscar un conflicto con aquella persona que no permite seguir con la adicción, en este caso el alcohol", dijo en una charla con diferentes medios y agregó: "Se dio un 'Síndrome del paciente VIP' donde los médicos avalaron los cambios de Maradona a los tratamientos".

Baqué contó que se había armado un chat donde estaban tres hijos de Maradona, y que Verónica Ojeda iba a visitarlo, igual que Giannina. Pero que su defendida vio pocas veces en el lugar a Dalma Maradona y Claudia Villafañe.

"No sé si hubo negligencia o impericia. El paciente va imponiendo sus restricciones y no dejaba a los médicos seguir el tratamiento", dijo Baqué y agregó: "No sé si Maradona no era un paciente psiquiátrico".

El letrado amplió: "Se infiere que hay momentos que Maradona estaba desconectado de la realidad. No sé si es por las drogas que tomaba. No sé si era psiquiátrico, pero sí era adicto".

"Si Maradona estaba en la casa de alguno de ustedes - los periodistas-, hoy estaba vivo. No sé qué pasó en esa casa", cerró el abogado en la puerta de los tribunales a donde fue a entregar un pendrive con el contendido de mensajes de chats en los que participaba Madrid.

