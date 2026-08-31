El presidente Javier Milei estuvo presente en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), y aseguró, ante la presencia de referentes del mundo de los motores, que el país “tiene todas las condiciones” para recibir a la Fórmula 1. “Queremos ver a [Franco] Colpainto en Argentina”, dijo el mandatario.

“Tenemos la tradición y los pilotos. Tenemos todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección. Los invito a que este Congreso sea el primer paso”, prosiguió el Presidente.

Milei aseguró que la Argentina “tiene todas las condiciones” para volver a recibir a la Fórmula 1. Tomás Cuesta

Milei se retrotrajo a 1998, cuando en abril de ese año se disputó una fecha de la F1 por última vez en Argentina. “Ocurrió hace 28 años, pero la pasión nunca se apagó, nunca dejamos de amar este deporte. Lo único que faltó es que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo”, dijo.

El mandatario agregó, previo a recibir un aplauso cerrado de los asistentes al Congreso: “Por eso los animo a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al rally mundial en su calendario”.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez se prepara, con esperanzas

Desde hace varios meses, el Autódromo porteño está en obra y ya avanzó en un 60%. El trabajo tiene como excusa el recibimiento del MotoGP, la máxima categoría del motociclismo mundial, aunque la variante para estos vehículos será un poco más corta, de 4,3 kilómetros, y tendrá catorce curvas, una menos que la alternativa para los monoplazas.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez se prepara. GCBA

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez se prepara. GCBA

El regreso de la Fórmula 1 es, por ahora, un anhelo, y se trabaja para hacerlo posible: se modificó el dibujo de la pista para adaptarlo a los requisitos exigidos por la FIA, ente que organiza la competencia más importante del automovilismo.

El rumor de motores expectantes y su explosión cuando se larga la carrera es un recuerdo sobre el que vuelven los porteños. La última vez que los monoplazas giraron por el predio de Villa Riachuelo fue en abril de 1998. Michael Schumacher ganó holgadamente y Esteban Tuero, el único argentino en la pista, no pudo completar las 72 vueltas por un despiste.