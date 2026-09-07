El Banco Nación lanza nuevos créditos para comprar autos; las ventas en las pymes cayeron en agosto

Milei comienza la semana con una reunión de gabinete en la Casa Rosada . Desde las 10 de la mañana, el presidente va a reunir a sus ministros para pulir la estrategia legislativa para proyectos clave para el Gobierno. Entre otros temas en su agenda, el mandatario también tiene prevista hoy una reunión con directivos de la compañía estadounidense Tesla.

Desde las 10 de la mañana, el presidente va a reunir a sus ministros para pulir la estrategia legislativa para proyectos clave para el Gobierno. Entre otros temas en su agenda, el mandatario también tiene prevista hoy una reunión con directivos de la compañía estadounidense Tesla. El Banco Nación lanza nuevos créditos para comprar autos . La línea permite financiar el 100% del valor de vehículos 0 km y usados de hasta 10 años sin prenda y por un monto máximo de $100 millones por usuario. Hay plazos de hasta 60 meses y una opción para limitar las cuotas según la evolución de los salarios.

La línea permite financiar el 100% del valor de vehículos 0 km y usados de hasta 10 años sin prenda y por un monto máximo de $100 millones por usuario. Hay plazos de hasta 60 meses y una opción para limitar las cuotas según la evolución de los salarios. Las ventas en las pymes cayeron en agosto y acumulan una baja de 2,4% en lo que va del año . La actividad en los comercios minoristas pyme cayó 0,2% en agosto respecto del mismo mes de 2025, mientras que en relación a julio de este año registró una baja de 2,7%, según un relevamiento de CAME. En cambio, las ventas online de los comercios con local a la calle crecieron 17,6% interanual y 0,4% frente al mes anterior.

La actividad en los comercios minoristas pyme cayó 0,2% en agosto respecto del mismo mes de 2025, mientras que en relación a julio de este año registró una baja de 2,7%, según un relevamiento de CAME. En cambio, las ventas online de los comercios con local a la calle crecieron 17,6% interanual y 0,4% frente al mes anterior. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania arrasó en las elecciones de Sajonia-Anhalt . Obtuvo una contundente victoria en las elecciones regionales con cerca del 44,2% de los votos y se posiciona para gobernar por primera vez en un estado alemán. El resultado marca un punto de inflexión para la política alemana: el vicepresidente del partido es conocido por relativizar los crímenes nazis y por admirar al líder ruso Vladimir Putin.

Obtuvo una contundente victoria en las elecciones regionales con cerca del 44,2% de los votos y se posiciona para gobernar por primera vez en un estado alemán. El resultado marca un punto de inflexión para la política alemana: el vicepresidente del partido es conocido por relativizar los crímenes nazis y por admirar al líder ruso Vladimir Putin. River logró su segundo triunfo con Leonardo Ponzio como técnico. Le ganó 3 a 1 a Independiente Rivadavia en el Monumental por la octava fecha del Clausura. Gonzalo Montiel de penal y Tomás Galván en dos oportunidades marcaron los goles del Millonario, que sumó tres puntos importantes de cara a la clasificación a los playoffs del torneo. “Ganar da confianza, pero recién van dos partidos”, dijo Ponzio tras el encuentro.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.