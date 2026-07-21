El basural, en la mira: informaron los resultados del análisis de dos casos sospechosos de leptospirosis en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Ministerio de Salud de Río Negro, a través del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, confirmó oficialmente que fueron descartados los dos casos sospechosos de leptospirosis en esta ciudad cordillerana.

La noticia se dio a conocer luego de que el Laboratorio Nacional de Referencia (INER) Dr. Emilio Coni, ubicado en Santa Fe, comunicara que las muestras analizadas arrojaron resultados negativos.

Dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán), ese instituto es el centro nacional de referencia para el diagnóstico y la vigilancia epidemiológica de diversas enfermedades, entre ellas la leptospirosis, que se contrae por el contacto con agua, suelo o superficies contaminadas con la orina de animales infectados, principalmente roedores o perros.

Una de las principales preocupaciones de las autoridades es la situación de múltiples personas que frecuentan el ambiente del vertedero Gentileza

Además, el INER actúa como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en epidemiología y control de tuberculosis, así como en virus respiratorios e influenza.

La investigación se había iniciado de manera preventiva tras la detección de valores irregulares en análisis de rutina realizados en un laboratorio privado local a trabajadores del vertedero municipal. Aunque estos primeros estudios arrojaron diagnósticos presuntivos, se requería una confirmación oficial para descartar posibles falsos positivos.

La vigilancia continúa

Con estos nuevos informes, las autoridades sanitarias desestimaron la existencia de un brote vinculado a la enfermedad en la ciudad. A pesar de los resultados alentadores, la vigilancia epidemiológica continúa activa. Las autoridades informaron que hoy se enviarán ocho muestras adicionales de otros trabajadores del predio municipal a Santa Fe.

Se espera que los nuevos informes lleguen la próxima semana. Hasta el momento, ninguno de los trabajadores involucrados presenta síntomas compatibles con leptospirosis.

Una de las principales preocupaciones de las autoridades es la situación de múltiples personas que frecuentan el ambiente del vertedero. Se estima que alrededor de 50 integrantes de la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB), además de empleados municipales de las áreas de Recolección y de Parques y Jardines, así como vecinos de sectores cercanos, podrían haber estado expuestos a la bacteria Leptospira y aún no fueron sometidos a estudios.

Los roedores son portadores de diversas enfermedades como la leptospirosis, el hantavirus y la salmonelosis FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Las autoridades recordaron que la leptospirosis es una enfermedad zoonótica que no se transmite de persona a persona. El contagio ocurre únicamente a través de la orina de animales infectados.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares (especialmente en las pantorrillas), infección conjuntival y malestar general. Debido a que sus manifestaciones clínicas pueden confundirse fácilmente con las de otras enfermedades, como la gripe o el dengue, Salud Pública subrayó la importancia de alcanzar un diagnóstico preciso para evitar complicaciones graves o incluso fatales.

Aunque no existen antecedentes recientes de contagios humanos en Bariloche, la detección previa de la bacteria en animales mantiene vigente la recomendación de utilizar elementos de protección personal en áreas de riesgo.

El Ministerio de Salud provincial aseguró que continuará monitoreando la situación bajo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia y la tranquilidad de la población.