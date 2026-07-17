Preocupación en Bariloche por dos posibles casos de una enfermedad transmitida por roedores

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Dos trabajadores del basural municipal de Bariloche están bajo estudio por posibles casos de leptospirosis, una enfermedad bacteriana que se transmite principalmente a través de la orina de animales infectados, especialmente roedores, y que puede provocar desde cuadros gripales hasta complicaciones graves. Ante la sospecha, el Ministerio de Salud de Río Negro activó un operativo de vigilancia epidemiológica y control sanitario para determinar si se trata efectivamente de infecciones por esta bacteria.

Los afectados desempeñan tareas en el predio del vertedero municipal y, hasta el momento, las autoridades aclararon que los diagnósticos son presuntivos y no definitivos, ya que surgieron de análisis realizados inicialmente en un laboratorio privado de Bariloche.

Para obtener una confirmación oficial, las muestras serológicas fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia de Leptospirosis (INER “Dr. Emilio Coni”), situado en la provincia de Santa Fe. Desde Epidemiología del Hospital Zonal de Bariloche señalaron a LA NACION que los resultados podrían estar listos la semana próxima.

Dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán), ese instituto es el centro nacional de referencia para el diagnóstico y la vigilancia epidemiológica de diversas enfermedades, entre ellas la leptospirosis. Además, actúa como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en epidemiología y control de tuberculosis, así como en virus respiratorios e influenza.

Según informaron este viernes desde el gobierno rionegrino, la situación se mantuvo bajo reserva para evitar generar alarmas innecesarias en la población mientras se aguardan los resultados concluyentes. En paralelo, equipos de la Unidad Regional de Salud Ambiental (Uresa) Andina Zona Norte continúan con las tareas de seguimiento previstas en los protocolos de vigilancia epidemiológica.

Los roedores son portadores de diversas enfermedades como la leptospirosis, el hantavirus y la salmonelosis FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Una de las principales preocupaciones de las autoridades es la situación del resto de las personas que frecuentan el ambiente del vertedero. Se estima que alrededor de 50 integrantes de la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB), además de empleados municipales de las áreas de Recolección y de Parques y Jardines, así como vecinos de sectores cercanos, podrían haber estado expuestos a la bacteria y aún no fueron sometidos a estudios.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por bacterias del género Leptospira. Suele proliferar después de períodos de lluvias intensas, como las registradas en Bariloche durante las últimas dos semanas. El contagio en humanos ocurre generalmente por contacto directo con la orina de animales infectados, especialmente roedores, o con agua, suelo u otros ambientes contaminados.

Entre los síntomas más frecuentes figuran la fiebre alta, el dolor de cabeza, las mialgias [dolor corporal] —particularmente en las pantorrillas—, la ictericia, el malestar general y el enrojecimiento ocular o conjuntivitis.

Debido a que sus manifestaciones clínicas pueden confundirse fácilmente con las de otras enfermedades, como la gripe o el dengue, Salud Pública subrayó la importancia de alcanzar un diagnóstico preciso para evitar complicaciones graves o incluso fatales.

Las autoridades provinciales reafirmaron su compromiso de informar oportunamente a la comunidad una vez que la Red Nacional de Laboratorios emita los resultados definitivos.

Hasta la semana epidemiológica 15 de 2026, correspondiente a finales de mayo, el Ministerio de Salud de la Nación había confirmado 45 casos de leptospirosis humana sobre un total de 109 notificaciones. La cifra representa un aumento del 28% respecto del mismo período del año anterior, con mayor incidencia en las regiones del NEA y Centro, especialmente en Entre Ríos y Buenos Aires. Además, se confirmaron 32 casos de leptospirosis canina.