El Bolsón: lograron contener el fuego pero se mantiene el alerta

Luego de intensos trabajos y gracias a la nubosidad que hubo ayer en cercanías de El Bolsón, los brigadistas lograron contener el fuego en la ladera oeste del cerro Piltriquitrón, la cara más cercana a la localidad rionegrina. De todos modos, se mantiene el alerta, ya que la actividad de las llamas puede reactivarse fácilmente en algunos de los seis sectores en que se dividió el incendio forestal.

“El clima no nos quiere ayudar en nada. Si bien ayer y hoy hubo una baja de temperatura, estuvo nublado, y eso permite que se puedan hacer mejores trabajos, ya para esta semana se espera nuevamente un aumento de temperatura, que ronda los 35° o 36° C, y eso nos va a volver a complicar la tarea”, afirmó hoy Orlando Báez, jefe de la central del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Bariloche.

Incendios en El Bolsón

El foco que se había descolgado este anteayer por la ladera oeste del cerro Piltriquitrón, en dirección a zonas pobladas, logró ser controlado ayer, luego de que los brigadistas armaran una línea de agua para circunscribir la zona. Lo mismo se hizo en los alrededores de la escuela y la iglesia de la Rinconada Nahuelpan, una de las comunidades amenazadas por las llamas, y se realizaron disparos de agua con los medios aéreos.

En tanto, los brigadistas y bomberos consiguieron extinguir puntos calientes en el sector 2, que había experimentado una gran actividad la semana pasada. El último parte del Splif, emitido anoche, indica que “los sectores 1, 2 y 3 están contenidos, la parte baja del 5 se encuentra detenido, mientras que el 4, ladera del 5 y 6 aún se encuentran en condiciones de ser controlados”.

Para hoy se esperan máximas de 32° C y vientos predominantes del sector norte, dos ingredientes que podrían complicar nuevamente la tarea de los brigadistas. Más de 280 personas participan actualmente de las acciones para contener el fuego, que ya lleva más de 15 días activo. Cuatro helicópteros y tres aviones hidrantes refuerzan el trabajo de los brigadistas.

Las tareas de hoy se centran en afianzar las líneas de agua (se abren franjas de terreno, se las despeja de vegetación y se las humedece para detener el avance del fuego) y en mantener el monitoreo para sofocar posibles puntos calientes.

Ayuda

Muchos vecinos de la zona y los alrededores han comenzado a autoconvocarse para brindar ayuda: juntan dinero, así como alimentos, medicamentos, linternas y equipamiento para combatir las llamas. De todos modos, la gobernadora Arabela Carreras desalentó en las últimas horas el voluntarismo individual para evitar poner en riesgo la integridad física de las personas.

“Eso impide saber quién subió y quién no a las zonas de riesgo. Llevar alimentos es un gesto de buena voluntad, pero no es necesario”, expresó Carreras, al tiempo que destacó que “desde el año 1961 que no se produce un fenómeno igual, con una sequía tan grande, y condiciones extraordinarias y extremas”.

A pedido de LA NACION y con datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), desde el Splif brindaron información que permiten comparar el incendio forestal que se desató el 24 de enero en la Cuesta del Ternero, unos 20 km al norte de El Bolsón, con otros de características y magnitudes similares en la región patagónica.

En 2008, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, se registró un incendio de mayor intensidad de fuego y comportamiento más extremo, aunque en una superficie menor. Y en 2015 hubo tres incendios similares al actual. Uno de ellos fue el de Las Horquetas, en Cholila, que afectó 30.000 hectáreas: hubo focos activos durante más de dos meses y la guardia de cenizas fue incluso más extensa.

En enero y febrero de ese mismo año, en el valle del río Turbio, en el Parque Nacional Lago Puelo, dos incendios de comportamiento extremo afectaron casi 8000 hectáreas. Y en marzo de 2015, en la zona de El Cristo, en el Parque Los Alerces, se registró un incendio de dimensiones inferiores al de El Bolsón, pero con similitudes en el comportamiento del fuego.

Tanto el incendio del valle del río Turbio como el de Las Horquetas quemaron zonas de difícil accesibilidad, lo que complicó las tareas de combate. En el actual siniestro en los alrededores de El Bolsón también la geografía dificulta el trabajo de los brigadistas, al igual que las condiciones meteorológicas.