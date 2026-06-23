El chofer que atropelló y mató a una joven en Mar del Plata declaró: “No giraba el volante, no pude hacer nada”

MAR DEL PLATA.- El chofer que este lunes por la noche atropelló, mató a una joven y provocó graves heridas a otras seis personas cuando conducía un colectivo en inmediaciones de la rambla prestó declaración en tribunales y confirmó que perdió el control del volante por algún tipo de falla en el mecanismo de dirección.

“No giraba el volante, no pude hacer nada”, le explicó al fiscal Germán Vera Tapia, que lo indagó esta mañana bajo cargos de homicidio culposo y lesiones culposas. Su testimonio resultó convincente y fortaleció la hipótesis original de un hecho accidental, por lo que se le otorgó la libertad.

La versión que brindó el conductor, de 30 años, será corroborada a fines de esta semana, cuando se realice el correspondiente peritaje mecánico que permitirá determinar si, como comentó, algo se rompió en el sistema de control de comando del eje delantero.

Fatal siniestro vial en la costa: un colectivo embistió a peatones, al menos una persona murió y varias resultaron heridas Mauro V. Rizzi

La investigación también sumó elementos de prueba para confirmar que el colectivo transitaba a velocidad normal cuando llegó al punto donde se salió de la calzada. Se estima que en esa instancia circulaba a unos 30 kilómetros por hora.

La declaración del acusado también está en sintonía con las que brindaron por lo menos tres testigos que viajaban a bordo de ese ómnibus, el interno 173 de la línea 532. Todos refirieron a un ruido importante en el sector delantero del colectivo, por debajo de la ubicación del asiento del chofer. Coincide con la ubicación del mecanismo de dirección.

El siniestro ocurrió poco después de las 19 en una dársena paralela al tramo de Boulevard Peralta Ramos que se encuentra a la altura de las intersecciones con las calles Rivadavia y San Martín, a unos 150 metros del edificio del Casino Central, a la vera de la rambla y en límite con un skate park que allí funciona a cielo abierto.

Las imágenes registradas por testigos del hecho permitieron ver que el colectivo se desvió hacia la explanada donde se alinean más de una decena de paradas de colectivos. Es uno de los puntos de la ciudad en los que coinciden la mayoría de los recorridos de las empresas de transporte público.

El vehículo recién se detuvo al impactar contra postes, garitas que ofician como refugios y un vallado lateral que protege ese sector de paradas de colectivos del citado skate park.

Entre la carrocería y esas vallas quedaron por lo menos cuatro personas en el piso, todas arrolladas. Si bien son siete los confirmados entre la fallecida y los heridos de gravedad, se registraron otros lesionados por golpes menores que no debieron ser trasladados.

Guadalupe Merlos (18), la joven que murió tras ser atropellada por un colectivo frente a la rambla de Mar del Plata Instagram

La joven fallecida tenía 18 años. Esta mañana se confirmó su identidad. Se llamaba Guadalupe Oriana Merlos. Falleció allí mismo y según testigos quedó tendida sobre esa vereda, a la altura de la rueda trasera derecha del ómnibus.

Los seis internados permanecen estables, según confirmaron desde el HIGA. El cuadro más delicado por el momento es de un menor de 15 años que presentaba traumatismos en la cabeza y fractura de un brazo. Se encuentra en terapia intensiva.

El chofer había quedado demorado en una sede policial por decisión del fiscal. No se ordenó detención pero sí se buscó con esa medida mantenerlo a resguardo y bajo cuidado. Se supo que familiares de algunas de la víctimas de este accidente se habían acercado con intenciones de hacer justicia por mano propia.

Esta mañana lo trasladaron a sede judicial y allí explicó que en el intento de desviarse para ingresar al carril exclusivo para ómnibus, en el sector de paradas, perdió el control de la unidad porque el volante giraba como un sinfín. El resultado fue que el vehículo continuó en línea recta, como había conseguido orientarlo hacia esa dársena, continuó en recorrido en diagonal hasta terminar arriba del cordón, sobre una vereda que tiene unos dos metros de ancho.

Un colectivo de la línea 532 perdió el control este lunes por la tarde en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín Mauro V. Rizzi

Allí, según comentaron otros testigos, fue blanco de insultos e intentos de agresión por parte de algunos pasajeros y también peatones que habían estado cerca de las víctimas que resultaron arrolladas. Recién estuvo a salvo cuando llegaron al lugar los primeros policías.

El otro dato del que se hizo el fiscal y resulta relevante para la investigación es que el ómnibus que provocó la tragedia circulaba a unos 30 kilómetros por hora. Surge esa confirmación de algún video que se incorporó a la investigación. De todos modos todavía restan realizar otros peritajes accidentológicos.

Con respecto a la unidad que conducía se confirmó, tanto desde el municipio como desde la propia fiscalía, que estaba en regla. Es un vehículo modelo 2015, tenía verificación técnica vehicular aprobada en abril pasado, seguro vigente y el chofer también tenía su documentación en regla. Horas después del hecho se había realizado el test de alcoholemia que dio resultado negativo.

Los testigos que estaban a bordo de la unidad ratificaron que no advirtieron ninguna maniobra temeraria del conductor durante el recorrido y tampoco en los segundos previos al incidente. Lo único que sí remarcaron es el ruido previo a que el vehículo perdiera el control y saliera de la calzada.

En principio se había evaluado la posibilidad de algún desperfecto mecánico en la dirección o los extremos de ese sistema por algunas fracturas que tiene el pavimento en el sector donde los colectivos se desvían hacia ese carril exclusivo. En principio se descartaría esa hipótesis. El chofer insistió que se trató de un accidente. Frente al fiscal, pidió disculpas a la familia de las víctimas.