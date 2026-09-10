El Colegio Nacional de Buenos Aires está tomado en reclamo por la aplicación de la ESI

Hay toma en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Este jueves no hubo clases en la institución debido a una medida impulsada por estudiantes que reclaman la plena aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), la implementación del protocolo contra la violencia de género y la creación de espacios de acompañamiento y contención. Según denuncian, durante este año se registraron casos de violencia de género que, afirman, no recibieron respuestas adecuadas por parte de las autoridades.

Los alumnos definirán hoy, a las 15.30, si la medida continuará durante la jornada de mañana.

“En el día de hoy, un grupo de estudiantes ha manifestado su decisión de permanecer en el establecimiento una vez finalizado el turno vespertino”, informó el colegio a través de un comunicado.

Las autoridades señalaron además: “En función de esta medida, se verán afectadas las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades académicas, administrativas y extracurriculares del colegio, lo que eventualmente obligará a suspender dichas actividades hasta tanto se encuentren garantizadas las condiciones adecuadas para su funcionamiento”.

En el mismo texto, el establecimiento sostuvo que la medida “carece de sustento, dado que se encuentran abiertos todos los canales democráticos institucionales de diálogo con las y los estudiantes”, y advirtió que afecta el dictado regular de clases, las actividades administrativas, las clases de apoyo, el curso de ingreso, las tareas de voluntariado y los talleres extracurriculares.

“Solicitamos, una vez más, a las familias que acompañen y dialoguen con sus hijos e hijas sobre las implicancias que este tipo de medidas podría tener para toda la comunidad educativa, así como sobre la importancia de preservar los espacios institucionales de participación y diálogo”, concluyó el comunicado.

Noticia en desarrollo