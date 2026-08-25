El costo de construir aumentó 17% en 7 meses; Faustino Oro le ganó al número 1 del mundo de ajedrez

Javier Milei recibe a diputados y senadores libertarios en la Casa Rosada. El encuentro está previsto para las 17:30. Tendrá como principal objetivo ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo. La reunión se da en la previa de la sesión de mañana en la Cámara Baja, en donde se va a tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva ley de Inocencia Fiscal, además de otras iniciativas.

El encuentro está previsto para las 17:30. Tendrá como principal objetivo ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo. La reunión se da en la previa de la sesión de mañana en la Cámara Baja, en donde se va a tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva ley de Inocencia Fiscal, además de otras iniciativas. La actividad industrial cayó 0,6% mensual en julio . La Unión Industrial Argentina estimó que la actividad se mantuvo prácticamente estable respecto de junio, pero registró una suba interanual del 1,4% explicada principalmente por un bajo nivel de comparación. Acumula una caída del 2% en lo que va del año y se ubica 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

La Unión Industrial Argentina estimó que la actividad se mantuvo prácticamente estable respecto de junio, pero registró una suba interanual del 1,4% explicada principalmente por un bajo nivel de comparación. Acumula una caída del 2% en lo que va del año y se ubica 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. El costo de la construcción sube menos que la inflación, pero acelera más fuerte que en 2025 . El costo de construir aumentó 17% en los primeros siete meses del año, por debajo del 19,3% de inflación en lo que va del 2026, frente al 10,3% que acumulaba en igual período de 2025. Es decir, los costos crecen menos que el nivel general de precios, pero más rápido que un año atrás.

El costo de construir aumentó 17% en los primeros siete meses del año, por debajo del 19,3% de inflación en lo que va del 2026, frente al 10,3% que acumulaba en igual período de 2025. Es decir, los costos crecen menos que el nivel general de precios, pero más rápido que un año atrás. La Casa Blanca prepara la mayor revocación de visas de la historia de Estados Unidos . Se trata de cerca de 200.000 visas de negocios y turismo de extranjeros que han solicitado o están solicitando asilo en el país. De concretarse, constituiría la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos y probablemente enfrentaría impugnaciones legales.

Se trata de cerca de 200.000 visas de negocios y turismo de extranjeros que han solicitado o están solicitando asilo en el país. De concretarse, constituiría la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos y probablemente enfrentaría impugnaciones legales. Faustino Oro le ganó al número 1 del mundo de ajedrez. Fue en un desafío de ocho juegos: el argentino de 12 años le ganó una partida blitz al noruego Magnus Carlsen, considerado uno de los mejores jugadores de la historia en la disciplina. Se disputó de forma virtual bajo la modalidad de partidas rápidas de 3 minutos sin incremento.

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