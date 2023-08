escuchar

El coronavirus, si bien ya no es parte de las conversaciones cotidianas y tampoco ocupa un lugar preponderante en la agenda pública, en el período que va del 7 al 13 de agosto (semana 33), pasó a ser el virus respiratorio de mayor incidencia en el país. Así lo indica el Boletín Epidemiológico Nacional que publica el Ministerio de Salud de la Nación, en el que se muestra un avance del Covid-19 por encima de la influenza y el virus sincicial respiratorio (VSR).

Si bien la cantidad de casos reportados de SARS-CoV-2 hasta ese período es menor comparada con los registrados en años anteriores, en las últimas semanas se observa un aumento en el porcentaje de positividad registrado en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMA), vinculado con el incremento del número de casos notificados. En las últimas cinco semanas epidemiológicas ese número se mantiene por encima del 10% y en ascenso, y alcanzó el 16,09% en la semana 32. Sin embargo, el numero de infectados registrados no supera los 1000 por semana.

“Lo que se reportó desde el Ministerio de Salud, es un incremento en la positividad para SARS-CoV-2 entre la semana 30 y la 33, de acuerdo a la información recogida por los centros de vigilancia centinela. Si bien esto se acompaña de un leve incremento en el número de personas hospitalizadas por Covid, el porcentaje es ínfimo comparado con los períodos anuales anteriores. La realidad es que después de la masiva vacunación antiCovid en la Argentina, la tasa de casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos cayó abruptamente”, describe la infectóloga Leda Guzzi.

El último ascenso marcado de casos de coronavirus había alcanzado su punto más alto en las últimas semanas del año pasado, mientras que la incidencia de influenza comenzaba a descender. Luego del verano, el número de contagios registrados de coronavirus y VSR fue parejo, hasta que el Covid-19 empezó, nuevamente, a crecer.

“El coronavirus nunca se fue. En cuanto a la influenza y el VSR, son virus muy estacionales, algo que el Covid-19 claramente no lo es, ya que hemos visto picos de contagios en época invernal, pero los números más altos de contagios se registraron en verano, como en la previa de la temporada 2022. Por eso, ahora tiene la capacidad de aumentar lo contagios, mientras, por ejemplo, en el hospital la bronquiolitis por VSR ha bajado muchísimo. Además, lo que vemos es un aumento de los casos notificados, pero el número de infectados real de Covid no lo tenemos, porque solo se testa a los que se internan. Este momento del coronavirus, en parte, se debe a que pocos tienen la vacuna bivalente aplicada, la cobertura no llega al 30%”, explica Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez.

Los especialistas recomiendan mantener la vacunación actualizada Silvana Colombo

En la Argentina, según el Boletín Epidemiológico, la situación actual de variantes de SARS-CoV-2 se caracteriza por una circulación exclusiva de ómicron, y en relación a los linajes se verifica una predominancia de la variante XBB. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está monitoreando tres variantes de interés (VOI), XBB.1.5, XBB.1.16 y EG.5 y siete bajo seguimiento y sus linajes descendientes BA.2.75, BA.2.86, CH.1.1, XBB, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2 y XBB.2.3.

“El 17 de agosto de 2023, la OMS designó una nueva variante del SARS-CoV-2, a la que se le asignó el nombre BA.2.86 debido a que presenta un gran número de mutaciones genéticas. Actualmente, solo hay cuatro secuencias conocidas de esta notificadas en dos países de la región europea y un país de la región de las Américas sin conexiones epidemiológicas conocidas. El impacto potencial de las mutaciones BA.2.86 son actualmente desconocidas y continúan bajo evaluación”, detalla Guzzi.

Riesgo

“El coronavirus continúa siendo una amenaza importante y la OMS insta a los Estados miembros a sostener sus sistemas establecidos, mantener un sistema de alerta temprana, la vigilancia, la elaboración y presentación de informes, la comunicación periódica, el seguimiento de variantes, la prestación de atención clínica, administración de refuerzos de vacunas a grupos de alto riesgo, optimización de los espacios y la ventilación”, indican desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Guzzi agrega que en la actualidad la mayor parte de los cuadros conocidos de Covid son leves, semejantes a un cuadro gripal. Sin embargo, las personas con enfermedades de base, especialmente inmunocomprometidos y los adultos mayores, pueden potencialmente presentar cuadros graves que requieren hospitalización.

Es por eso que es importante reforzar la vacunación acorde a los criterios actuales emitidos por el ministerio de salud. “La vacunación sigue siendo la única y la mejor estrategia preventiva respecto de cuadros graves, internaciones y fallecimientos por covid”, afirma Guzzi.

Desde el inicio de la estrategia de vacunación en diciembre de 2020 hasta la fecha se alcanzó para esquema primario una cobertura total país de 82,4%, y que alcanzó 92,5% en las personas de 50 años y más. Sin embargo, la cobertura de primera dosis en los chicos de tres años y menos alcanza solo el 6.1%. La cobertura alcanzada con el primer refuerzo es de 49,4%, con solo el 20% en la población menor de 12 años. Más de 36 millones de personas con esquema primario completo no recibieron alguna dosis de refuerzo en los últimos seis meses.

“En el contexto epidemiológico actual, se reitera la importancia de mantener los esquemas de vacunación de calendario completos, incluida vacunación antigripal y la vacunación contra SARS-CoV2 según las recomendaciones nacionales. Además de las vacunas, es importante tomar también las siguientes medidas; mantener la ventilación adecuada de los ambientes, lavarse frecuente y adecuadamente las manos con agua y jabón, cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar, entre otras. Mientras que las personas enfermas deberán permanecer en su casa y evitar actividades laborales, educativas o la concurrencia a lugares públicos hasta que hayan transcurrido al menos 24 horas de la desaparición de la fiebre”, recomiendan desde la cartera que dirige Carla Vizzotti.