El crudo testimonio de la prima del sacerdote enjuiciado por abuso sexual en Córdoba: “Tenía 7 años”

Nuevos testimonios aparercieron en medio del juicio contra el sacerdote Patricio Cruz Viale, acusado de abuso sexual en Córdoba por una feligresa de 46 años. En esta oportunidad, la prima del procesado habló en los medios sobre un supuesto hecho ocurrido durante su infancia.

Aunque la Justicia determinó en mayo pasado que esa causa está prescripta, la mujer, identificada como Paulina Viale, decidió hablar para visibilizar lo ocurrido, indagar a fondo en la historia y acompañar a otras posibles víctimas.

El testimonio de Paulina añadió una nueva dimensión al caso. “Sufrí un abuso a los 7 años, una violación por esta persona que en ese momento tenía 17”, expresó en una entrevista con el DoceTV. Según su versión, el hecho se produjo en diciembre de 1983, en un entorno intrafamiliar, mientras ella dormía.

Suntuario del Movimiento Argentina

Su decisión de acudir a la Justicia y luego a los medios estuvo directamente vinculada a la detención del cura en noviembre de 2024 por la denuncia de la mujerd e 46.

“Aparezco hoy porque se me fue el miedo. Cuando esta persona cae presa por la denuncia de otra víctima, a mí se me va el miedo y empieza la posibilidad de decirlo, de ver un poco la luz”, explicó.

Durante 40 años Paulina se mantuvo en silencio hasta que se enteró de la detención de su primo hermano. Ese hecho, sumado a un proceso de terapia, la impulsó a romper el silencio y radicar la denuncia.

“Con mi historia estoy buscando no solamente salir de 40 años de no poder hablar y estar sosteniendo una vida bastante dura, sino también marcar un antecedente o una diferencia para que otros se animen como me animé yo”, señaló.

Para ella, el acto de hablar es una forma de dejar de ser “cómplice” a través del silencio, de sacarse la “vergüenza” que la acompañó durante décadas y buscar la “verdad”.

“Hablar habilita a otras personas para que haya más personas que denuncien porque la víctima denuncia cuando puede”, concluyó.

Quién es el sacerdote acusado

El cura enjuciado es doctor en Teología Moral por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y autor tres libros de temática religiosa.

Desde el movimiento religioso, la respuesta inicial fue de “profundo pesar”. En un comunicado emitido tras la primera detención, la Comunidad de los Padres de Schoenstatt confirmó la existencia de la denuncia y aseguró estar colaborando tanto con la Justicia ordinaria como con el ámbito canónico.

Según la acusación de la causa en curso, el cura, quien fuera un referente del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Córdoba, abusó de la víctima a principios de 2024 en el despacho del Santuario del Cerro de las Rosas, luego de una misa.

Mientras el juicio contra Cruz Viale continúa su curso en la Cámara 4ª del Crimen, el testimonio de Paulina refuerza la presión sobre el entorno del sacerdote.

El clérigo se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica, beneficio que le fue otorgado en diciembre pasado tras haber pasado un tiempo detenido en la cárcel de Bouwer.