A días de ser enjuiciado por abuso sexual ultrajante, suman otra denuncia contra un sacerdote argentino

CÓRDOBA.- El sacerdote Patricio Cruz Viale, detenido desde noviembre del 2024 -desde hace cinco meses, con prisión domiciliaria- por un abuso sexual ultrajante, recibió ahora otra denuncia en su contra. Una familiar suya afirmó que la abusó cuando ella tenía 7 años y él, 16. La novedad llega a pocos días de que comience el juicio por la otra causa contra quien fuera un referente del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Córdoba.

La nueva denuncia es investigada por el fiscal Juan Ávila Echenique, el mismo que llevó adelante la causa anterior. Según su denunciante, en diciembre de 1983, Cruz Viale se acercó a su familiar, quien dormía, y la abusó sexualmente. Según publicó La Voz, en el mismo relato, la mujer denunció que también otro integrante de su grupo familiar violó a otra niña de la familia.

La primera denuncia contra el cura la realizó una mujer de 46 años que asistía con frecuencia al Santuario de Schoenstatt del Cerro de las Rosas, ubicado al noroeste de la ciudad de Córdoba. Afirmó que el sacerdote abusó en su despacho, después de una misa, a comienzos del 2024.

Cruz Viale llegó al Santuario de Schöenstatt de Córdoba cuando ya tenía una larga trayectoria y formación como religioso. Es doctor en Teología Moral de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, adonde vivió. Cuenta con tres libros publicados: Guía de Meditaciones Espirituales sobre el Evangelio, Misericordia y La luz de la palabra: luz en la pandemia.

La mujer que realizó la nueva denuncia contra el cura resolvió ir a la Justicia después de que se enterara de la otra causa. Su objetivo era dar cuenta del antecedente para que se investigara la historia completa.

Por el tiempo transcurrido, el delito de abuso sexual estaría prescripto. Una reforma legal abre una posibilidad ya que estableció la necesidad de “respeto por los tiempos de silencio de las víctimas”.

En oportunidad de la primera denuncia en Córdoba, el Movimiento Apostólico de Schöenstatt emitió en 2024 un comunicado. “Con profundo pesar informamos que en diversos medios públicos se ha reportado la detención de un sacerdote de nuestra comunidad. En un ejercicio de transparencia y compromiso con la verdad, la Comunidad de los Padres de Schöenstatt confirma que hemos recibido una denuncia contra el padre Cruz Viale, realizada por una mujer mayor de edad. Esta denuncia se ha presentado tanto en la Justicia penal ordinaria como en el ámbito canónico”.

En noviembre pasado, el vocal de la Cámara Cuarta del Crimen, Luis Miguel Nassiz, en una resolución unipersonal, fijó el inicio del juicio oral contra el sacerdote para el 1° de junio. En ese momento cumplía su detención la cárcel de Bouwer, en los módulos donde se alojan empresarios, profesionales y otros representantes de cultos con causas penales. En diciembre pasado, la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

En paralelo al proceso judicial, avanza el juicio canónico contra el sacerdote. LA NACION intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con la sede local del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, pero no obtuvo respuestas.

Apartamiento de un colegio

Hoy mismo, el Arzobispado de Córdoba comunicó de manera oficial que le sugirió al sacerdote Alejandro Nicola “tomar distancia momentáneamente del ámbito escolar”, a una semana de que la Fiscalía Nº 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, unificara cuatro causas de supuestos abusos sexuales contra menores del jardín de infantes del colegio donde trabajaba.

El comunicado del Arzobispado, firmado por el cardenal Ángel Rossi, plantea esa posición “a la espera de la definición por parte de la Justicia”, y sumando deseos de que “lleguemos pronto a la verdad”.

El caso comenzó hace un año, cuando la madre de una menor que asistía al jardín de infantes “Niño Dios” se presentó a la institución para contar que la criatura había presentado un sangrado vaginal. Después de que realizara la denuncia judicial, se sumaron otros tres casos similares en la institución, hasta que se consolidaron en una sola fiscalía. Por el momento, no hay imputaciones. Según pudo saber este medio, los padres de las víctimas dijeron que sus hijos habían nombrado al cura.