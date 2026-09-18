El dato que alerta a mayores de 65 años sobre la información de salud que ven a diario en redes sociales

Un video que promete desinflamar el cuerpo, un suplemento presentado como imprescindible o una dieta que se anuncia como la única forma de comer “bien”. En TikTok e Instagram, los consejos sobre nutrición y hábitos saludables forman parte de un flujo permanente de contenidos. El problema es que no siempre resulta sencillo distinguir entre una recomendación respaldada por evidencia y una afirmación sin sustento.

Un análisis de 300 videos publicados en ambas plataformas encontró que al menos el 68% del contenido estudiado sobre nutrición y estilos de vida saludables contenía información falsa, engañosa o fraudulenta. La investigación analizó publicaciones asociadas a los hashtags #healthylifestyle, #nutrition y #cleaneating entre el 25 y el 27 de mayo de 2025.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la diferencia entre los contenidos elaborados por profesionales acreditados y aquellos publicados por personas sin formación especializada en nutrición.

El estudio examinó publicaciones relacionadas con alimentación, ejercicio y estilos de vida saludables. Entre ellas, los suplementos y los llamados “superalimentos” aparecieron en aproximadamente tres de cada cuatro videos.

La alimentación “limpia” o clean eating también tuvo una presencia importante: el 67% de las publicaciones analizadas la incluía como uno de sus mensajes centrales. A su vez, el 36% de los videos promovía un patrón dietético específico.

Adulto mayor usa el celular

Pero los mensajes no se limitaban a explicar qué comer. Cerca de la mitad de los contenidos vinculaba la alimentación saludable con una tendencia, una identidad o una determinada forma de vivir. Ese enfoque puede hacer que las recomendaciones nutricionales aparezcan asociadas a una imagen de bienestar integral, más que como información que debe evaluarse según las necesidades y características de cada persona.

Los investigadores también encontraron diferencias entre TikTok e Instagram en la forma de presentar estos contenidos. La objetivación corporal apareció en el 78% de los videos analizados de Instagram, frente al 48% de los publicados en TikTok. En la primera plataforma también fueron más frecuentes las imágenes centradas en determinadas partes del cuerpo y en físicos delgados y musculosos: este tipo de representación apareció en el 70,7% de los videos de Instagram y en el 47,3% de los de TikTok.

También hubo diferencias en los contenidos relacionados con el ejercicio. Instagram mostró con mayor frecuencia el entrenamiento de fuerza como una herramienta para modificar la apariencia física. En TikTok, en cambio, aparecieron más ejercicios aeróbicos y mensajes que vinculaban la actividad física con el bienestar general.

Uno de los resultados más marcados del análisis estuvo relacionado con quién producía los contenidos. El 45,5% de las publicaciones realizadas por personas con credenciales profesionales fue considerado preciso. Entre los creadores sin cualificación, esa proporción cayó al 4,7%. Los resultados fueron publicados en el Journal of Technology in Behavioral Science.

Otro estudio, publicado en JAMA, encontró que más de uno de cada cinco usuarios toma decisiones relacionadas con su salud a partir de información que vio en redes sociales. El mismo trabajo identificó una aparente contradicción: alrededor del 80% de los usuarios considera que la información sanitaria publicada en estas plataformas puede ser falsa o engañosa, pero aun así una parte de ellos continúa utilizándola para decidir sobre su salud.

Según los datos del estudio, esta tendencia era más frecuente entre las personas mayores de 65 años y la población latina. Además, alrededor del 85% de los usuarios afirmó haber publicado o compartido en redes información personal o general relacionada con la salud.

Por eso, ante una recomendación sobre alimentación, suplementos, ejercicio o salud, no alcanza con que el video resulte convincente. La formación de quien habla, el respaldo de sus afirmaciones y la posibilidad de contrastarlas con fuentes confiables son elementos fundamentales antes de convertir un contenido de redes sociales en una decisión sobre la propia salud.