El dramático momento que vivió una familia argentina por un accidente con un ferry en Grecia

Una familia argentina vivió un dramático momento durante un accidente con en el ferry en el que viajaban cuando atracó en el puerto de Mykonos, Grecia. Es que la embarcación estaba conectada con una rampa a tierra pero en un momento se desenganchó de forma repentina (luego se supo que por una maniobra del capitán, ahora preso) e hizo que peligrara la vida de quienes estaban allí parados. Entre ellos se encontraban Agustina Kupsch junto a su marido y su bebé de seis meses, que estuvieron a punto de caer al agua y ser tomados por las turbinas de los motores.

Ya recuperados, Kupsch ratificó que los tres se encontraban bien, a pesar de que su esposo todavía estaba dolorido en la espalda y los brazos, ya que les “salvó la vida” a ella y a su bebé en medio del caos que generó la situación.

“Estábamos descendiendo del ferry por la plataforma, la misma por la que hacían descender a los autos. Eso nos llamó la atención porque hemos viajado en otros ferries y nunca nos había pasado. Había muchísima gente y en un momento empezamos a escuchar gritos, yo vi que se empezó a mover la plataforma pero no tomé dimensión. Mi marido gritó, me dijo que soltara el carrito [del bebé], lo solté y me agarró, me tiró al piso y quedamos colgados de la plataforma que se vino abajo, se fue al mar”, explicó en El Trece la mujer sobre cómo ocurrieron los hechos.

Todo quedó grabado en imágenes del puerto, en las que se ve cómo de un momento a otro la rampa se desprende y se inclina hacia el agua, por lo que los pasajeros que descendían son rápidamente auxiliados. Asimismo, se observa cómo las valijas caen al agua. El canal de ese país, Mega TV, informó que el capitán puso en marcha el barco por accidente y eso hizo que se separara de la tierra.

Lo mismo contó Kupsch. “Esto salió en los medios en Grecia, el capitán está preso, porque activó accidentalmente los motores del ferry, con lo cual se desató del puerto y se empezó a mover. La plataforma cayó al mar con las valijas de muchísimos pasajeros, que llegaron a correr. Pero yo estaba con el carrito de mi bebé, con su bolso; y, por suerte, por fortuna, porque hoy no estaríamos hablando de la misma manera, el bebé de seis meses estaba en la mochila portabebé con mi marido , lo tenía adelante. Él cargaba las dos maletas, yo iba por delante con el carrito y el bolso, y no llegué a entender. Mi marido me gritó, yo solté el carrito, él tiró las maletas por supuesto, se agarró con un brazo de la plataforma y con el otro brazo llegó de milagro a agarrarme a mí, que cinco minutos antes me había puesto un buzo con una capucha y me llegó a agarrar de la capucha”, narró la mujer en relación con el momento en que estuvo a punto de irse al agua.

“Si me hubiese caído al mar, que tomé dimensión después, como activaron los motores, me hubiese chupado el motor y no había manera de salir” , reveló.

Dijo asimismo que ellos quedaron colgados y criticó a la tripulación por llegar tarde. “Más bien nos ayudaron otras personas. Había una pareja de mexicanos que lo ayudó a mi marido, lo sostuvieron. Después se sumo la tripulación, pero actuó con suma negligencia. En ningún momento gritaron voz de alerta. Al final empezaron a ayudar. Yo gritaba ‘mi bebé, mi bebé'. De hecho se escucha en algunos videos tomados por las personas porque yo no veía a mi bebé, si bien sabía que estaba con mi marido”, indicó.

De acuerdo a Greek City Times, el barco operaba desde El Pireo a Siros, Tinos, Mykonos, Paros y Naxos, ida y vuelta.

El siniestro motivó un comunicado del Ministerio de Transporte Marítimo y Política Insular en el que el gobierno griego reafirmó su compromiso con mejorar la seguridad del transporte costero, todo según ese medio. “Las cuestiones de seguridad no admiten descuentos ni concesiones”, dijo el ministro Christos Stylianidis.

