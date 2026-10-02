Camino de Los Gigantes: cómo es la nueva ruta que atraviesa las Sierras Grandes de Córdoba

El Camino de Los Gigantes avanza en plena montaña y comienza a transformar uno de los antiguos corredores que atraviesan las Sierras Grandes de Córdoba. La obra se desarrolla sobre la Ruta Provincial 28, entre Tanti y Taninga, y contempla la pavimentación de distintos tramos que durante años fueron transitados principalmente por caminos de tierra.

El proyecto busca mejorar la conexión entre el valle de Punilla y el oeste cordobés, además de facilitar el acceso a una zona de gran atractivo turístico. La intervención ya cuenta con sectores terminados y otros que continúan en construcción, en un recorrido marcado por pendientes, ríos y un terreno de particular complejidad.

Cómo es el nuevo Camino de Los Gigantes

El Camino de Los Gigantes atraviesa las Sierras Grandes de Córdoba (Foto: Gobierno de Córdoba)

La obra consiste en la pavimentación de la Ruta Provincial 28, que conecta Tanti, en el departamento Punilla, con Taninga, en el departamento Pocho. El trazado atraviesa las Sierras Grandes y pasa por las cercanías del macizo de Los Gigantes, uno de los principales paisajes naturales de esta región de Córdoba.

Además de su importancia actual, el corredor tiene un antecedente histórico. Antes de la construcción del Camino de las Altas Cumbres, esta ruta era utilizada como una de las conexiones entre distintos sectores ubicados a ambos lados de las sierras.

Con la pavimentación, el objetivo es mejorar las condiciones de circulación y ofrecer una alternativa más estable para quienes deben atravesar este sector de montaña. La obra forma parte del Plan de Igualdad Territorial de la Provincia de Córdoba, que contempla diferentes proyectos de infraestructura para fortalecer las conexiones en el noroeste provincial.

Qué tramos ya están terminados

Los trabajos se desarrollan en diferentes sectores de la ruta. Hasta el momento, dos tramos fueron finalizados.

La obra de pavimentación avanza en distintos tramos de la Ruta Provincial 28 (Foto: Gobierno de Córdoba)

Uno de ellos corresponde al sector comprendido entre Tanti y Cerro Blanco , con una extensión de 9,34 kilómetros. En el extremo oeste de la traza también quedó terminada la conexión entre Tala Cañada y Taninga , que alcanza los 13,2 kilómetros.

, con una extensión de 9,34 kilómetros. En el extremo oeste de la traza también , que alcanza los 13,2 kilómetros. A su vez, continúa la construcción de un tramo de 18 kilómetros entre el puente sobre el río Guasta y la ladera oeste de la bajada hacia el río Yuspe . Se trata de uno de los sectores más complejos debido a las características del terreno.

. Se trata de uno de los sectores más complejos debido a las características del terreno. Otro frente de obra abarca siete kilómetros entre el río Yuspe y el Hotel Municipal de Tanti, dentro de la Reserva de Cerro Blanco. Las tareas avanzan en dirección sureste-noroeste y permitirán completar progresivamente la conexión entre los distintos sectores.

Qué impacto puede tener en el turismo y la producción

La ruta bordea distintos sectores de las Sierras Grandes de Córdoba (Foto: Gobierno de Córdoba)

La pavimentación de la ruta también genera expectativas entre quienes viven y trabajan en la zona. El mejoramiento del acceso podría favorecer la llegada de visitantes a sectores que durante años tuvieron una circulación más limitada por las condiciones del camino.

La obra también es seguida con atención por el sector productivo. Sobre esto, Ramón de la Fuente, presidente de la Sociedad Rural de Pocho, señaló que la nueva conexión puede generar mejores condiciones para el desarrollo de actividades productivas y turísticas en el oeste de Córdoba.